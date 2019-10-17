10 российских звезд, которые за время карьеры словно поколдовали над своей внешностью

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Сомнения в собственной внешности могут одолевать даже первых красавиц. Для того чтобы чувствовать себя максимально привлекательными и повысить уровень уверенность в себе, многие отечественные артистки готовы идти на любые жертвы: сидеть на жестких диетах, изнурять себя тренировками в спортзале и даже прибегать к помощи пластических хирургов.

Мы в AdMe.ru пришли в изумление от того, как сильно за годы изменились наши любимые российские звезды, и составили подборку из 11 знаменитостей, которые со временем словно превратились в других людей.

Пелагея

На новых фотографиях в инстаграме Пелагею просто не узнать. Метаморфозы во внешности певицы вызвали настоящий бум в сети: пресса и пользователи активно обсуждали, что артистка невероятно помолодела и совсем на себя не похожа. Но армия поклонников звезды ничуть не поредела: они все так же продолжают восхищаться ее невероятным голосом и музыкальными способностями.

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 48 лет выглядит просто великолепно. Знаменитость отрицает, что делала какие-либо процедуры по усовершенствованию своей внешности. Кудрявцева уверяет, что поблагодарить за свою красоту она может только хорошую генетику.

Ирина Дубцова

Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова не смогла удержаться от коррекции своей внешности. В одном из интервью певица призналась, что не брезгует регулярными косметологическими процедурами, в том числе «уколами красоты». За годы карьеры лицо звезды сильно изменилось, и сейчас с трудом можно догадаться, что на этих двух фотографиях изображен один и тот же человек.

Кети Топурия

Кети Топурия, вокалистка поп-группы «А’Студио», не скрывала, что горбинка на носу ее не устраивала, поэтому в 2005 году она решилась на ринопластику. Увы, первая операция прошла не совсем успешно, у звезды появились проблемы с дыханием, поэтому ей пришлось лечь под нож дважды.

Ханна

Взглянув на фото певицы Ханны 9-летней давности, можно заметить, что с годами артистка будто стала другим человеком. Настоящее имя исполнительницы — Анна Иванова, она родом из города Чебоксары и свой творческий путь начинала с участия в конкурсах красоты.

Юлия Волкова

Экс-солистка скандального дуэта «Тату» Юлия Волкова не отрицает, что над ее внешностью поколдовали пластические хирурги. Все эти вмешательства сильно изменили внешность певицы, и теперь невозможно поверить, что это та самая озорная брюнетка с мальчишеской стрижкой, в которую мы влюблялись в начале 2000-х.

Маша Малиновская

Маша Малиновская стала одной из первых российских звезд, решившихся увеличить губы. Телеведущая не скрывает любовь к пластике. Она делала коррекцию груди и век, удалила комки Биша и обзавелась так называемым луком Купидона — ярко выраженной галочкой верхней губы. По мнению экспертов, судя по тому, как изменилось лицо Маши за последние годы, звезда прибегала к липофилингу — пластике лица собственным жиром. Благодаря этой процедуре ее лицо стало почти кукольным и с него исчезли даже самые мелкие морщинки.

Анна Седокова

Поклонники не узнают Анну Седокову на ее последних фото в социальных сетях. Фанаты считают, что певица увлеклась инъекциями в губы. Сама Седокова не отрицает, что делала «уколы красоты» и вполне довольна результатом процедуры.

Таисия Повалий

Таисия Повалий отлично выглядит в свои 54 года, однако это не только ее заслуга. В одном из интервью украинская певица рассказала, что неоднократно меняла свою внешность уколами ботулотоксина. Вследствие этих процедур в звезде сложно узнать ту очаровательную девушку, которой она была в юности.

Виктория Лопырева

В одном из интервью телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева призналась, что делала пластику носа. Кроме того, посмотрев на более ранние снимки звезды, можно легко оценить, какую колоссальную работу над своей внешностью она провела.