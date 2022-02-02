10 российских киногероев, которых назвали, будто случайно ткнув в первое попавшееся слово

При создании яркого и запоминающегося образа киногероя не последнюю роль играет имя. Желательно, чтобы оно накрепко западало в память зрителей. В современных фильмах часто появляются персонажи из разных стран мира. Поэтому некоторые имена кажутся вполне благозвучными и нормальными на взгляд иностранных зрителей, а вот для носителей языка они звучат как полная белиберда.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить известных российских героев из западных фильмов, на чьи имена и фамилии просто нельзя смотреть без нервной дрожи.

Доминика Егорова

Шпионская лента «Красный воробей» несколько своеобразно живописала российские будни. Само действие отдает сочной «клюквой». Зато хотя бы с именами персонажей здесь не перемудрили. Если бы не одно но. Главная героиня, которую в отечественном прокате мужественно переименовали в Веронику, в оригинале зовется Доминикой.

Наталья Алиановна Романофф

В имени известной марвеловской героини, Черной вдовы, проявилось увлечение западных киноделов добавлять окончание «офф» ко всем фамилиям российских персонажей. И если сочетание Наташа Романофф немного режет ухо, то отчество Алиановна звучит непонятно. Отца героини вроде бы звали Иван. По крайней мере на планете Вормир Красный череп называет ее «Наташа дочь Ивана». Так что кто такой Алиан, остается загадкой.

Дедушка Кузя

Действие ленты «Сибирское воспитание» разворачивается в городке, где живут выходцы из Сибири. Большинство обитателей этого местечка действуют вопреки законам, они суровы и безжалостны. И оттого особенно забавно, что старшего родственника главного героя, которого все боятся, уважают и слушаются беспрекословно, зовут ласково и по-домашнему дедушкой Кузей.

Иван Драго

Фильм «Рокки-4», входящий в знаменитую франшизу, не вызывал восторга у критиков, зато собрал внушительную кассу. Не последнюю роль в коммерческом успехе ленты сыграл и яркий антагонист, советский боксер, которого изобразил Дольф Лундгрен. Если выдержка и упорство этого молчаливого офицера не вызывают удивления, то фамилия несколько смущает. Иван Драго звучит странно.

Вигго Тарасов

Харизматичный злодей из фильма «Джон Уик» носит вполне обычную фамилию Тарасов, но непривычное имя Вигго. Возможно, у героя были скандинавские корни. Или его родители решили выбрать что-то экзотическое. Сам глава преступного мира тоже может похвастаться яркой фантазией. Ведь похоже, он придумал для своего бывшего работника, Джона Уика, псевдоним «Баба-яга».

Катя Петровна и Андрей Блок

Фильм «Европа» рассказывает о международной космической команде, которая отправляется с исследовательской миссией на спутник Юпитера, Европу. В состав экипажа входят и двое русских: старший механик с известной фамилией Блок и офицер по науке Катя Петровна. С фамилией последнего персонажа создатели ленты несколько перемудрили. Она скорее напоминает отчество. Наверное, поэтому в российском прокате героиню переименовали в Катю Петрову.

Генерал Олег Вортек

Дольф Лундгрен еще раз сыграл русского офицера в фильме «Красный скорпион». На этот раз ему больше повезло с именем. Его героя назвали Николай Раченко. Зато у его начальника фамилия звучит несколько специфично: Вортек.

Ксения Онатопп

Джеймсу Бонд за время существования серии не раз приходилось сталкиваться с русскоязычными злодеями. В фильме «Золотой глаз» на пути отважного секретного агента встала обаятельная антагонистка, бывший пилот, примкнувший к преступному синдикату. Если в ее имени нет ничего необычного, то фамилия Онатопп режет слух.

Удре Беликофф

Киноэкранизация компьютерной игры «Хитмэн» вольно обошлась с именами и фамилиями персонажей. Один из них носит загадочное имя Удре. Чтобы не смущать отечественных зрителей, в нашем прокате его переименовали в Бориса. Случайная напарница главного героя в оригинале звалась Никой Борониной. Ее фамилию тоже переиначили, чтобы она звучала органичнее, и в переводе она стала Ворониной.

Иван Данко

Фильм «Красная жара» многим запомнился благодаря суровому и немногословному офицеру милиции в исполнении Арнольда Шварценеггера. В ленте встречается много забавных моментов, связанных с отечественными реалиями того времени. Да и образ главного героя, который отважно борется с преступностью, выглядит несколько утрированно. Зовут персонажа Шварценеггера очень поэтично — Иван Данко. Возможно, это отсылка к произведению Максима Горького.

Бонус: Похоже, героя Тома Хэнкса на самом деле звали Гулина Гульнара Надырауна

Главного героя фильма «Терминал» сложно назвать выходцем из России, он прибывает в Нью-Йорк из некой вымышленной страны в Восточной Европе. Похоже, что у героя славянские корни, так как в его документе имя и фамилия написаны не только латиницей, но и кириллицей.

И тут становится понятно, что даже без драматических событий на родине Виктор вряд ли прошел бы паспортный контроль. Ведь на самом деле его зовут Гульнара Надырауна Гулина.