10 знаменитостей, которые считают диеты бесполезным делом

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С экрана знаменитости кино и эстрады кажутся нам сверхлюдьми, которые не могут позволить себе расслабиться ни на секунду и всегда выглядят идеально. А ведь у многих из них есть свои желания и слабости: полежать перед телевизором вместо тренировки и, конечно, слопать что-нибудь безумно вкусное и совсем не полезное для фигуры. AdMe.ru нашел 10 звезд, которые считают, что полноценная жизнь куда важнее изнурительных диет, и при этом чувствуют себя абсолютно счастливыми.

Дженнифер Лав Хьюитт

Сногсшибательная красотка из фильма «Сердцеедки» больше не щеголяет по красным дорожкам в облегающих коротеньких нарядах. Она стала мамой двоих детей и набрала более 10 килограммов, однако этот факт совсем не расстраивает звезду. Дженнифер признается, что теперь ощущает себя счастливой и более женственной, и вовсе не собирается худеть.

Ева Лонгория

В мае 2016 года эта латиноамериканская актриса вышла замуж в третий раз. Медовый месяц с новым супругом настолько захватил девушку, что она напрочь забыла о фигуре. Ела много сыра, блинов и пила вино, и, конечно, прилично набрала в весе. Но, кажется, ни Еву, ни ее мужа это ничуть не смущает: на отдыхе они не отходили друг от друга и радовали любопытных папарацци горячими поцелуями. Не зря диетологи говорят, что в счастливом браке люди часто поправляются.

Келли Кларксон

Певица всегда была слегка склонна к полноте, но чтобы эффектно выглядеть на сцене, поддерживала фигуру с помощью спорта и голодовок. Когда Келли удачно вышла замуж и родила двоих детей, вопрос стройности, кажется, ушел навсегда. Несмотря на острую критику со стороны коллег, она утверждает, что главное — чувствовать себя уверенной и счастливой. Особенно когда у тебя есть любимый и семья.

Рассел Кроу

В этом крупном мужчине с далеко не спортивной фигурой теперь сложно узнать некогда мускулистого гладиатора. Но ради роли актер готов на любые изменения. Для съемок в картине «Славные парни» ему пришлось набрать 24 килограмма. После выхода фильма прошел год, но, похоже, Кроу не стремится возвращать былые параметры. Тем более что, по его словам, набирать лишний вес не сложно, а очень приятно.

Тайра Бэнкс

Прародительница культового шоу «Топ-модель по-американски» не раз рассказывала о том, что ее всегда считали слишком крупной для модели. Сейчас она весит на 9 килограммов больше, чем в 2006 году, когда ее уже обвиняли в избыточном весе. Но Тайру это совсем не заботит, она занимается бизнесом, воспитывает сына и не собирается тратить время на диеты, продолжая без стеснения украшать собой светские мероприятия.

Келли Осборн

Келли всегда отличалась своими пышными формами, но в 2013 году девушка стала просто неузнаваема: похудела на 20 килограммов и блистала перед публикой в изящных платьях. Однако перемены продолжались недолго. Певице надоело сидеть на мучительных диетах и переживать из-за лишних калорий. Сейчас она радуется тому, что вовремя расслабилась и теперь может жить, а не выглядеть.

Вин Дизель

Звезда боевиков всегда поражал публику своим мощным телосложением, но в 2015 году папарацци сфотографировали актера топлес: от знаменитого пресса не осталось и следа. Говорят, он расслабился и на время предпочел фитнесу вино и сигареты. Сам Дизель совсем не переживает по этому поводу, ведь ему ничего не стоит вернуть форму. В 8-ом «Форсаже» он уже вовсю играет бицепсами, но, возможно, скоро опять возьмет отпуск от спортзала.

Кейт Уинслет

Кейт — одна из самых нетипичных голливудских звезд: она не стремится к идеальным параметрам и, более того, презирает себя за то, что ей иногда приходится худеть ради ролей. Она не позволяет глянцевым журналам фотошопить ее фигуру на снимках и призывает женщин не бояться естественности. Актриса предпочитает посвящать свободное время общению с тремя детьми, а не работе над своей талией.

Дженнифер Лоуренс

Эта актриса известна своими острыми насмешками в адрес любых диет и похудения. Лоуренс признается, что ест как пещерный человек: много и с большим удовольствием. На первый взгляд может показаться, что любовь девушки к вкусняшкам совсем не влияет на ее фигуру, но на фото 5-летней давности она выглядит значительно стройнее, чем сейчас. С другой стороны, несколько дополнительных килограммов сделали ее более женственной и аппетитной.

Адель