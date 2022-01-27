10 ролей, которые чуть не угробили карьеру известных актрис и актеров

Мы часто думаем, что успешная карьера актеров напрямую зависит от их умения воплощать различные образы на экране. При этом выбор ролей тоже играет значительную роль. Некоторые кинопроекты, которые в задумке выглядят многообещающе, в результате оборачиваются громким провалом. И заодно утягивают на дно тех исполнителей, которых угораздило в них засветиться.

Мы в AdMe.ru разобрали роковые роли, которые усложнили актерам выбор следующих проектов. А в бонусе выяснили, что иногда и талантливая игра в отличном фильме может стать губительной для карьеры.

Кэмерон Диас тяжело перенесла отзывы критиков о фильме «Энни»

Кэмерон Диас практически ушла из кино после выхода ленты «Энни». Картина вызвала шквал критики, да и в коммерческом плане оказалась не слишком успешной. Обозреватели по-разному оценили образ мисс Ханниган в исполнении актрисы. Некоторые отмечали, что Диас злостно переигрывала и выглядела как настоящая истеричка. Ее обольстительная, но отталкивающая героиня вызывала смешанные чувства. После этой работы Диас решила уделить больше внимания другим аспектам своей жизни, на которые развитие карьеры в кинематографе не оставляло ни сил, ни времени.

Карьеру Хилари Суэнк чуть не погубила лента об Амелии Эрхарт

Фильм «Амелия» задумывался как байопик о жизни известной летчицы Амелии Эрхарт. Лента собрала приличный актерский состав. Помимо Хилари Суэнк в картине были задействованы Ричард Гир и Юэн Макгрегор. Однако произведение ждал сокрушительный провал. Критики были недовольны актерской игрой Хилари. Они отмечали, что актриса не вдохновляет, а утомляет своей пресностью. Зрителей не слишком заинтересовало описание, где вместо рассказа об удивительной женщине их ждало довольно занудное перечисление ее достижений. После этого карьера актрисы на какое-то время пошла на спад.

Фильм «Темная сторона страсти» стал поворотным в карьере Мэг Райан

Мэг Райан считает ленту «Темная сторона страсти» роковой и в чем-то судьбоносной. После появления фильма на больших экранах и зрители, и обозреватели буквально обрушились на нее с критикой. В основном напирая на то, что она появилась в кадре без одежды. Сама Райан, которой на момент съемок исполнился 41 год, не могла понять их упреков. Роль была нетипичной для актрисы, которая полюбилась публике как жизнелюбивая героиня романтических комедий. Райан очень болезненно восприняла нападки и стала все реже появляться в новых лентах.

Актерскую карьеру Мадонны смыл фильм «Унесенные»

Актерские таланты Мадонны всегда вызывали некоторый скепсис. Хотя в копилке у звезды есть хорошие роли, один из последних художественных фильмов с ее участием — «Унесенные» — получил просто шквал негативных оценок. Критики были недовольны всем: и самой идеей произведения, и режиссурой, и исполнителями. Они говорили, что в начале ленты главная героиня просто омерзительная и в ее дальнейшее преображение сложно поверить.

Уоррен Битти оставил кинематограф на 15 лет после сокрушительного провала киноленты «Город и деревня»

Съемки фильма «Город и деревня» не задались с самого начала. Процесс затягивался, некоторые сцены приходилось переделывать, а бюджет постоянно увеличивался. В результате готовая лента не понравилась никому и провалилась в прокате. А Битти исчез с экранов на 15 лет. Многим не приглянулись главные герои фильма, которые не вызывали ни интереса, ни сочувствия. Уоррен Битти изобразил на экране этакого несимпатичного безвольного Казанову, который просто фланирует по жизни, случайно влипая в любовные приключения.

Дженнифер Гарнер с трудом оправилась после съемок в «Электре»

Сначала Дженнифер Гарнер сыграла героиню Электру в фильме «Сорвиголова». Эта роль вызвала сдержанное признание критиков: Дженнифер никто не захваливал, но особенно и не ругал. А вот участие в продолжении чуть не погубило ее карьеру. Причем, по мнению обозревателей, это не была вина актрисы. Она изо всех сил пыталась изобразить на экране персонажа, которого лишили четкого характера и прописанной мотивации. В результате получилась совершенно блеклая героиня, которая как будто страдает от расстройства психики.

Омар Шариф был так разочарован фильмом «Тринадцатый воин», что собирался уйти из кино

Омар Шариф решил выйти на пенсию после съемок в картине «Тринадцатый войн». Он искренне пожалел о том, что согласился участвовать в этом проекте, и сказал, что вернется в кино только ради по-настоящему яркой и интересной ленты. «Играть в плохих фильмах, когда ты вынужден произносить всякую чушь, написанную в сценарии, или следовать нелепым указаниям режиссера, — это дико унизительно», — сетовал Шариф.

Пас де ла Уэрта пыталась отсудить деньги за разрушенную карьеру

Актриса смогла засветиться в нескольких успешных проектах, включая «Подпольную империю» Мартина Скорсезе. Однако главная роль в фильме «Медсестра 3D» принесла ей не ожидаемый успех, а сокрушительный провал. Критики ругали актрису за унылую игру. Она же утверждала, что на озвучание ее персонажа взяли другого человека, что и привело к подобным результатам. Пас обвинила продюсеров в том, что они загубили ее карьеру, и потребовала компенсации.

Зоуи Дешанель исчезла из больших проектов после съемок в картине «Храбрые перцем»

Карьеру Зоуи Дешанель подпортил фильм «Храбрые перцем». Режиссер Дэвид Гордон Грин хотел продемонстрировать собственное видение ленты в жанре фэнтези, а в результате получилась неудобоваримая мешанина. Пострадал в том числе и персонаж Дешанель. В результате умной и утонченной актрисе пришлось изображать безвольный манекен, который заполняет пустое пространство в кадре.

«Перл-Харбор» стал поворотным моментом в карьере Джоша Хартнетта

Джошу Хартнетту 20 лет назад прочили яркое и успешное будущее в кинобизнесе. И хоть он не уходил из кино, но в какой-то момент променял участие в блокбастерах на съемки в независимых лентах. Поворотом в его карьере стали съемки в ленте «Перл-Харбор». Изначально актер не хотел соглашаться на эту роль. И, возможно, был прав: фильм получил плохие отзывы критиков и не стал новым «Титаником», как планировалось. После этого Хартнетт отказался от роли Супермена и не захотел играть Бэтмена в трилогии Нолана. О последнем он до сих пор жалеет.

Бонус: Джека Глисона не на шутку смущал его персонаж, Джоффри Баратеон

После окончания съемок в сериале «Игра престолов» Джек Глисон решил на время уйти из кинобизнеса. Его утомляла не столько актерская стезя, сколько стиль жизни, который сопровождал участие в столь громком проекте. К тому же он решил уделить больше внимания учебе. В какой-то момент он отказался от просмотра серий со своим участием, так как Джоффри Баратеон был слишком мерзким и безумным, Джек не мог наблюдать за его действиями беспристрастно. «От этого можно отвлечься, когда ты на съемочной площадке, но даже я с трудом могу оправдать его действия», — говорил актер.