10+ родственных связей, в которых запутается даже лингвист, а вы теперь не будете

В родственных связях нетрудно запутаться. Родители, братья, сестры — это еще куда ни шло. А вот то, что начинается дальше, так сразу и не удержишь в голове. Вот, к примеру, вы уверены, что знаете, кого в действительности называют сводными братьями и сестрами? А кто такая ятровка, сумеете угадать?

Даже если нет, не грустите: мы тоже нередко путаемся. Поэтому в сегодняшней статье AdMe.ru решил распутать клубок родственных связей и разобраться в том, кто кому кем приходится. А в бонусе мы рассказали об одной особенной связи, которая родственной не является, но вопросов вызывает не меньше.

Сводные братья и сестры. Многие думают, что у сводных братьев и сестер общий отец или общая мать. На самом деле понятие «сводный» описывает ситуацию, когда в брак вступают 2 человека, которые уже имеют детей от прошлых браков. У сводных братьев и сестер общих родителей нет, а дети, имеющие одного общего родителя, называются неполнородными.

Свояк и свояченица. Слово «свояченица» более-менее на слуху, и многие знают, кого так нужно называть (сестру жены). Но есть еще и свояк — этим словом обозначают мужа свояченицы. То есть 2 мужчин, женившиеся на сестрах, будут приходиться друг другу свояками.

Слово «свояченица» более-менее на слуху, и многие знают, кого так нужно называть (сестру жены). Но есть еще и свояк — этим словом обозначают мужа свояченицы. То есть 2 мужчин, женившиеся на сестрах, будут приходиться друг другу свояками. Единокровными называют детей, у которых общий отец, но разные матери. А единоутробными — тех, у кого общая мать и разные отцы. Получается, что родные братья и сестры будут и единокровными, и единоутробными одновременно.

Двоюродных племянников можно называть и так — в 2 слова. Но для них тоже существуют свои обозначения: племянница по тете — дщерша , племянник по тете — дщерич .

можно называть и так — в 2 слова. Но для них тоже существуют свои обозначения: племянница по тете — , племянник по тете — . Золовка — это сестра мужа.

— это сестра мужа. Шурин — это брат жены. А если у брата жены есть сын, его можно назвать шуричем. Правда, это слово уже устаревшее.

Сватья и сват. Сватья — это женщина, приходящаяся одному из супругов матерью, по отношению к родителям другого супруга, то есть теща их сына или свекровь их дочери. А сват — это отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга: к примеру, тесть мужчины его родителям будет приходиться сватом.

Сватья — это женщина, приходящаяся одному из супругов матерью, по отношению к родителям другого супруга, то есть теща их сына или свекровь их дочери. А сват — это отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга: к примеру, тесть мужчины его родителям будет приходиться сватом. Кузенами традиционно называют двоюродных братьев и сестер. Кроме того, также кузеном можно считать любого дальнего кровного родственника в одном колене.

традиционно называют двоюродных братьев и сестер. Кроме того, также кузеном можно считать любого дальнего кровного родственника в одном колене. Тетя и дядя. Тут все просто: сестры и братья отца или матери будут для их детей, соответственно, тетями и дядями. Но таковыми являются только родственники. То есть, к примеру, жена дяди будет уже не родной тетей, а тетей-свойственницей.

Пращур и пращурка — это отец и мать прапрадеда и прапрабабки. Но также можно называть пращурами и просто отдаленных предков.

и — это отец и мать прапрадеда и прапрабабки. Но также можно называть пращурами и просто отдаленных предков. Прародитель и прародительница — это первые известные представители рода (мужчина и женщина соответственно), от которых и ведется генеалогия.

и — это первые известные представители рода (мужчина и женщина соответственно), от которых и ведется генеалогия. Деверем называют брата мужа по отношению к жене. Если брат, к примеру, двоюродный, то так же стоит называть и деверя.

называют брата мужа по отношению к жене. Если брат, к примеру, двоюродный, то так же стоит называть и деверя. Ятровка. Если у брата мужа (деверя) есть жена, то ее называют ятровкой. Так, женщины, вышедшие замуж за братьев, будут приходиться друг другу ятровками.

Если у брата мужа (деверя) есть жена, то ее называют ятровкой. Так, женщины, вышедшие замуж за братьев, будут приходиться друг другу ятровками. Братаниха. Если у мужа есть родной брат и он женат, то его жену можно назвать ятровкой. А если брат мужа не родной, а двоюродный, то его жена превращается в братаниху.

Бонус: кум и кума

Эта связь, в отличие от других описываемых в статье, не является родственной. Но далеко не все знают, кто такие кумовья. Кумом и кумой приходятся друг другу крестные родители одного ребенка. Ими же они приходятся и родителям этого ребенка. А в некоторых случаях кумом можно назвать закадычного друга.