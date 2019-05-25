10 родных братьев и сестер российских звезд, о которых не знали даже их поклонники

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Не все знаменитости любят афишировать личную жизнь. И если информация об их возлюбленных нередко доходит до поклонников, то о близких родственниках — родителях, братьях и сестрах — очень часто не известно практически ничего. При этом нередко эти люди хоть и не столь же популярны, но не менее интересны, чем известные певцы, актеры и телеведущие.

Мы в AdMe.ru любим смотреть на привычные вещи с необычного ракурса. В этот раз мы решили поискать информацию не об известных личностях, а об их братьях и сестрах. Оказалось, что в большинстве своем это очень необычные и самобытные люди. Наверняка род деятельности некоторых из них удивит вас так же сильно, как и нас.

1. Анна, сестра Димы Билана

Младшая сестра Димы Билана также занимается музыкой. Девушка играет на нескольких музыкальных инструментах и с ранних лет выступает на публике. Несколько раз она пела, в том числе и со знаменитым родственником. Анна уже некоторое время живет в Америке, но поддерживает с семьей теплые отношения и порой публикует снимки со старшим братом.

2. Егор, брат Данилы Козловского

Егор — старший брат Данилы Козловского. Мужчина, в отличие от известного родственника, ведет довольно закрытый образ жизни, однако своя доля славы есть и у него. Егор Козловский известен как автор специализированных программ, облегчающих жизнь детям с ограниченными возможностями. Один из самых известных его проектов — интерактивный букварь, а недавно он создал пособие для детей с расстройством аутического спектра.

3. Артем, брат Тимати

Как и старший брат, Артем Юнусов решил посвятить свою жизнь музыке. Сегодня он один из самых востребованных московских диджеев, выступает в известных клубах и на закрытых вечеринках. Братья проводят много времени вместе: в Instagram Артема регулярно появляются фото с ним и маленькой племянницей.

4. Ольга, сестра Павла Воли

Ольга — младшая сестра знаменитого юмориста. Как и брат, она получила образование в Пензе, после чего переехала в Москву. Поработав по специальности, девушка решила сменить профессию: выучилась на гримера и в итоге устроилась работать в Comedy Club. Сейчас именно она готовит резидентов к выступлениям, а также сотрудничает с другими телешоу и звездами.

5. Андрей, брат Алексея Чадова

Братья Чадовы похожи друг на друга как две капли воды, однако они не близнецы и не двойняшки: Андрей старше Алексея на год. Андрей долго занимался хореографией и преподавал танцы, но в итоге выбрал актерскую карьеру. Слава пришла к нему немного позже, чем к брату, но сегодня он обладатель нескольких престижных кинонаград и востребованный актер.

6. Полина Булаткина, сестра Егора Крида

Старшая сестра Егора Крида с детства занимается музыкой и даже становилась призером всероссийских конкурсов. Последние несколько лет девушка живет в Лос-Анджелесе: помимо исполнения музыки, она также выступает как продюсер. Кроме того, на счету Полины несколько ролей в кино и участие в телепроектах.

7. Евгений, брат Дмитрия Нагиева

Евгений Нагиев живет в Санкт-Петербурге и не имеет ничего общего с миром шоу-бизнеса. В молодости он увлекался бодибилдингом и работал инструктором, а затем переключился на предпринимательство. Сейчас мужчина владеет двумя мини-отелями. Несмотря на равнодушие к кино и славе, он часто общается со знаменитым братом и регулярно публикует совместные снимки.

8. Анна, сестра Ольги Бузовой

Как и старшая сестра, Анна получила всероссийскую известность благодаря проекту «Дом-2». Хотя девушка пробыла там чуть меньше месяца, этого было достаточно, чтобы обзавестись немалым количеством поклонников. Анна больше тяготеет к предпринимательству, чем к шоу-бизнесу: вместе с сестрой она владеет сетью магазинов бижутерии.

9. Влад, брат Ильи Глинникова

Младший брат Ильи Глинникова также связан с миром кино: он учился на операторском факультете. Несмотря на разницу в возрасте почти в 10 лет, молодые люди близко общаются. Помимо видеосъемки, Влад занимается фотографией и часто снимает знаменитого брата: его фотосессии Илья регулярно выкладывает в своем Instagram.

10. Михаил, брат Сергея Жукова

Михаил — брат бывшего участника «Руки вверх», он на 7 лет моложе Сергея. Как и звездный родственник, он решил посвятить свою жизнь музыке. Сначала пел в собственной группе, но известность пришла после того, как он вместе с братом записал несколько совместных песен. Кроме творчества, Михаил занимается ресторанным бизнесом: вместе с Сергеем они владеют сетью баров «Руки вверх».

Нередко члены одной семьи похожи между собой не только внешне, но и увлечениями, стилем жизни. А у вас есть знакомые, которые выбрали ту же карьеру, что и их братья и сестры?