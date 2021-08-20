10+ ретро-вещей, которые спокойно доживали свой век на даче, а теперь попали в списки трендов

Фоторепортажи с последних недель моды вызывают легкое чувство ностальгии, а в голове сразу проскакивает мысль о том, что где-то мы это уже видели. Кокетливые воротнички, подплечники и брюки с разрезами стали уже привычными для нас атрибутами «из бабушкиного сундука». В 2021 году модельеры решили не останавливаться на достигнутом и продолжать диктовать моду на давно забытое старое.

Сейчас вовсе не обязательно покупать модные журналы, чтобы найти вдохновение для новых образов, — достаточно открыть старый фотоальбом. Или же следить за нашими статьями. AdMe.ru не перестает присматриваться к трендам и держать вас в курсе последних новостей из мира моды.

Туфли на каблуке-рюмочке

В 60-х годах Одри Хепберн ввела моду на туфли с миниатюрными «кошачьими» каблучками. Они удачно вписывались в гардероб каждой женщины. Наши мамы и бабушки готовы были отдать все, лишь бы заполучить популярную модель. Вскоре туфли с каблуком-рюмочкой были отправлены на антресоль, а на смену им пришла высокая шпилька. Что ж, пора доставать стремянку и отправляться на поиски давно забытых «кошачьих» каблучков: они снова покоряют подиумы.

Вещи из вельвета

«Винтаж, винтаж и еще раз винтаж» — кажется, именно так звучит главный слоган модельеров в этом сезоне. Еще один ретро-тренд, который уверенно вошел в нашу жизнь, — это вельвет. Дизайнеры активно используют бархатистую ткань в рубчик в своих коллекциях. Костюм из вельвета станет отличным вариантом на позднюю осень.

Вещи в стиле диско

Ностальгия по 70-м годам набирает обороты. Модные дома советуют стряхнуть пыль с вещиц в стиле диско. Люрекс, пайетки, металлик и рюши стали трендом грядущего осенне-зимнего сезона. Тот самый блестящий пиджак, который надевала мама на дискотеки, теперь можно смело вписывать в свой гардероб.

Ретро-кроссовки

На смену кричащим «агли шуз» (англ. ugly shoes), массивной обуви на тракторной подошве и толстой платформе, приходит спокойная классика. Кроссовки в ретро-стиле выглядят просто и лаконично. Если у вас где-то завалялась парочка сносных Reebok Classic, то можно попробовать дать этим кроссовкам второй шанс.

Бикини с завышенной талией

С моделями брюк и джинсов с завышенной талией, которые пришли к нам из 60-х годов, мы давно уже свыклись. А вот вариант бикини с высокой посадкой не совсем привычен для нас. Мода на трусики треугольной формы, открывающие бедра, пришла из 40-х годов. Именно в таком виде было представлено первое в мире бикини. Не без изменений, но тренд на V-образные купальные костюмы снова возрождается.

Заколки-крабики

Модельеры продолжают путешествовать во времени в поисках новых интересных фишек. В этом сезоне без их внимания не остались заколки-крабики. Те самые, которые в 90-х были на пике популярности, а в 00-х перешли в разряд «Фу, это только дома носить». Известные бренды диктуют новый взгляд на аксессуары для волос. То, что раньше казалось идеальным для использования во время мытья полов, теперь хорошо вписывается в современные образы.

Бесформенные свитеры

Помните тот свитер, который дедушка носил на даче в холодные летние вечера? Тогда он нам казался бесформенным и совершенно непривлекательным предметом гардероба. Впрочем, вкусы меняются. Свитер крупной вязки с объемным воротом становится абсолютным фаворитом грядущей осени. Можно сочетать его с мини-юбками, зауженными джинсами или просто носить с ремнем на поясе и плотными колготками.

«Дедушкины» сандалии

Последние коллекции популярных брендов соответствуют критериям удобства и доступности. Но кто бы мог подумать, что в список трендов попадут те самые «дедушкины» сандалии, которые вызывали недоумение у модников еще пару лет назад. И наверняка многие, увидев на улице мужчину в сандалиях и носках, мысленно отправляли его на программу «Модный приговор». Сегодня же это сочетание кажется невероятно стильным решением, адаптированным не только для мужской, но и для женской моды.

Огромные серьги

Еще недавно модницы атаковали магазины в надежде скупить миниатюрные «гвоздики» в виде шариков, звездочек, сердечек. «Слишком скучно», — подумали дизайнеры и решили вернуть моду на огромные серьги. Пора возвращаться в 80-е, когда серьги удивляли своими размерами и формами. Неординарные украшения — главный тренд этого сезона.

Вещи с кружевом

Многие представляют себе кружево исключительно в виде салфеточек на столах у бабушки в саду. У некоторых оно ассоциируется с обтягивающими кружевными платьями, которые были на пике популярности в конце 00-х. Дизайнеры в этом сезоне ломают стереотипы. Для них кружево — это легкие романтические платья, аккуратные воротнички и блузы.

Клоги

Клоги нам также известны как сабо на деревянной подошве. В конце 60-х тренд на них задали участники группы ABBA, а за ними его подхватили и все неравнодушные к стилю бохо. Этническая эстетика не прижилась в гардеробе модников надолго, и вещи в подобном стиле были списаны в утиль. В этом сезоне клоги возвращаются на прилавки под грифом «Совершенно удобно». Тренд не для каждого, но попробовать можно.