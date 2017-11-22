Мы нашли 10 известных персонажей, на создание которых авторов вдохновили реальные люди
Все мы свыклись с образами любимых персонажей и зачастую даже не задумываемся о том, что за некоторыми из них стоят реальные люди. Их судьба, внешность, черты характера вдохновили авторов на истории, которые остаются популярными на протяжении многих лет.
AdMe.ru сделал подборку прототипов, о существовании которых вы могли не знать. А также подготовил бонусы в виде интересных фактов.
Барон Мюнхгаузен
Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен 13 лет провел на военной службе в России. Вернувшись в семейное поместье в Ганновере, барон охотно рассказывал о своих поразительных приключениях, в которые слушатели со временем перестали верить.
Истории Мюнхгаузена, в которых смешались правда и вымысел, широко разошлись по округе и даже были напечатаны в одном из берлинских юмористических альманахов. Писатель Рудольф Эрих Распе собрал эти рассказы в цельное произведение.
Интересный факт: В наше время живут около 50 представителей рода Мюнхгаузенов.
Цемах Шабад — доктор Айболит
Прообразом доктора Айболита был врач Цемах Шабад, которого очень любили дети. Они не только сами приходили к нему, но и приносили на лечение своих домашних питомцев.
Чуковский однажды стал свидетелем такого визита и записал в своем дневнике: «Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про такого доброго доктора. После этого у меня и написалось: „Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица...“».
Интересный факт: Родственницами доктора Шабада были балерины Майя Плисецкая и Анна Павлова.
Джеймс Монтгомери Флэгг — Дядя Сэм
Выражение «Дядя Сэм» появилось благодаря мяснику Сэмюэлу Уилсону. Он поставлял для американской армии говядину в бочонках, на которых была метка «U.S.» (United States). Согласно официальной версии, сторож-ирландец на вопрос, что означают эти буквы, расшифровал их по имени производителя: Uncle Sam (дядюшка Сэм).
А персонифицировал этот образ Джеймс Монтгомери Флэгг. По признанию самого художника, он использовал свое собственное лицо как модель для «Дяди Сэма».
Интересный факт: Идея этого изображения была взята из аналогичного британского вербовочного плаката.
Румынский князь Влад III — граф Дракула
Прототипом самого известного вампира был князь Валахии (Румыния) Влад III Басараб. Сам он предпочитал называть себя Дракулой (Dracula), что в переводе с румынского означает «сын дракона». Князь вошел в историю как кровожадный правитель, причем в прямом смысле слова.
Летописец Майкл Бехайм так описывал один из званых ужинов Дракулы: во время трапезы князь приказал посадить гостей на кол, а их кровь использовал в качестве соуса.
Интересный факт: Обстоятельства смерти князя, как и место захоронения, доподлинно неизвестны. Согласно одним сведениям, тело так и не нашли. По другой версии, останки были захоронены, но потом исчезли.
Александр Селькирк — Робинзон Крузо
Образ Робинзона Крузо появился благодаря шотландскому моряку по имени Александр Селькирк. Из-за своего вспыльчивого характера он постоянно конфликтовал с капитаном судна, на котором служил.
После очередной ссоры Селькирк потребовал высадить его на ближайшем острове. Таким оказался необитаемый Мас-а-Тьерра, на котором моряк пробыл в полном одиночестве 4 года и 4 месяца.
Интересный факт: В наши дни остров Мас-а-Тьерра является туристическим объектом. Один из туристов, побывавший там, опубликовал довольно интересный репортаж.
Клинт Иствуд — Роланд Дискейн, «Темная башня»
© Universal Pictures © Издательство Donald M. Grant, Publisher, художник Майкл Уэлан (Michael Whelan)
Внешний вид и манеры главного персонажа Роланда Дискейна («Темная башня», Стивен Кинг) были списаны с героя фильма «Человек без имени», которого сыграл Клинт Иствуд.
Интересный факт: В 6-м романе цикла «Песнь Сюзанны» одним из действующих лиц становится сам Стивен Кинг. В беседе с Роландом он говорит: «Как Человек без имени, фэнтезийный вариант Клинта Иствуда, вы смотрелись совсем неплохо. И работа с вами забавляла меня».
Жюль Брюне — Нейтан Олгрен, «Последний самурай»
Прообразом Нейтана Олгрена (Том Круз) из фильма «Последний самурай» был француз Жюль Брюне (Jules Brunet). В 1867 году он прибыл в Японию в качестве инструктора по артиллерии.
Спустя год французской военной миссии было приказано покинуть Страну восходящего солнца, однако Брюне принял решение остаться. Он участвовал в последней битве при Хакодате.
Интересный факт: Из фильма «Последний самурай» было вырезано несколько интересных сцен, которые, по мнению многих телезрителей, следовало бы оставить, так как в них особенно сильно ощущается атмосфера того времени.
Уайти Балджер — Фрэнк Костелло, «Отступники»
Биография американского гангстера и лидера криминальной группировки Уайти Балджера вдохновила сценаристов фильма «Отступники» на создание персонажа Фрэнка Костелло (Джек Николсон).
Техническим консультантом на проекте был Том Даффи, который почти 30 лет проработал в полиции и принимал участие в поимке Балджера.
Интересный факт: Биография гангстера легла в основу фильма «Черная месса», в котором главную роль исполнил Джонни Депп.
Мануэль Бланко Ромасанта — Жан-Батист Гренуй, «Парфюмер»
Прототипом персонажа книги Патрика Зюскинда «Парфюмер» является испанский серийный убийца Мануэль Бланко Ромасанта. Ему приписывали 13 преступлений, 9 из которых были доказаны. На суде Ромасанта утверждал, что страдает редкой болезнью — клинической ликантропией — и совершал свои преступления, превращаясь в оборотня.
Интересный факт: Текст песни «Scentless Apprentice» был написан Куртом Кобейном под впечатлением от книги «Парфюмер».
Говард Хьюз — Тони Старк, «Железный человек»
Прообразом легендарного Железного человека был не менее легендарный американский идол Говард Хьюз. Это подтвердил сам создатель персонажа Стэн Ли в одном из интервью: «Мне всегда нравилось читать о Говарде Хьюзе. И я подумал, что было бы забавно создать супергероя, который бы не соответствовал желаниям фанатов. Большинство наших читателей не любили богатых людей, промышленников и производителей оружия».
Интересный факт: На роль Тони Старка рассматривались кандидатуры Клайва Оуэна и Сэма Рокуэлла. Также в исполнении роли Железного человека были заинтересованы Николас Кейдж и Том Круз.
А какие у вас любимые литературные и киноперсонажи?
Фото на превью pixabay, Marvel Studios