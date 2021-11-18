10 реальных людей, которые по-разному отреагировали на фильмы о самих себе

Когда режиссеры решают снимать фильмы-биографии, в которых фигурируют реальные люди, они, конечно, рискуют. Как отнесутся герои историй к тому, что они увидят на экране? Помогут ли актеру вжиться в роль или откажутся общаться, а потом и вовсе подадут в суд?

Мы в AdMe.ru вспомнили картины о реальных людях и узнали, как именно они отреагировали на своих экранных двойников.

1. Тоню Хардинг сыграла Марго Робби, «Тоня против всех»

Тоня Хардинг была талантливой фигуристкой и первой американской спортсменкой, которая смогла выполнить на соревнованиях тройной аксель. Карьера по сути закончилась, когда ее обвинили в соучастии в нападении на соперницу. Тоня пыталась доказать свою невиновность, и эта история легла в основу фильма. Узнав, что в картине сыграет Марго Робби, Тоня очень обрадовалась, она считала актрису очень красивой. Фигуристка рассказала Марго историю свой жизни, помогала освоить трудные элементы на коньках. Фильм вызвал у героини яркие эмоции, она отмечала, что как будто вернулась в то время.

2. Арона Ралстона сыграл Джеймс Франко, «127 часов»

В фильме рассказывается настоящая история известного альпиниста и покорителя каньонов Арона Ралстона. В одном из путешествий он попал в безвыходную ситуацию, но все же сумел спастись, ампутировав себе руку. Когда Арон увидел фильм о себе, он сказал, что благодарен за то, что как переданы факты и эмоции, которые сопровождали это пятидневное приключение. Путешественник рассказал о том, что просил съемочную группу включить в фильм улыбку, которая появляется у него на лице, когда он понимает, как именно может спастись. И очень рад, что они выполнили его просьбу.

3. Джоан Джетт сыграла Кристен Стюарт, «Ранэвэйс»

Певица Джоан Джетт высоко оценила игру Кристен Стюарт и даже отметила, что актриса сама исполнила песни и дублер ей не понадобился. Джоан считала, что Кристен была настоящей, искренней и очень глубоко погрузилась в роль. «Мы прекрасно ладили. Это действительно немного странно — насколько мы близки энергетически. Наши движения, наши прически, наши разговоры. То, как мы начинаем и не заканчиваем предложение. Это в хорошем смысле странно», — отметила Джетт.

4. Мухаммеда Али сыграл Уилл Смит, «Али»

Когда Мухаммеда Али спросили, что он думает об игре Уилла Смита, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе сказал: «Он напугал меня!» — и в шутку заметил: «Он не такой тупой, как выглядит». Али понравился фильм, а Уилл Смит рассказывал, что он работал в полную силу, в том числе и потому, что чувствовал ответственность перед яркой личностью. Работу оценили и критики, и зрители, ведь за эту роль актер был номинирован на «Оскар».

5. Марка Цукерберга сыграл Джесси Айзенберг, «Социальная сеть»

Марк Цукерберг остался недоволен фильмом «Социальная сеть», в котором создатели рассказали историю создания Фейсбука. Он отмечал, что многие вещи были сильно приукрашены, а некоторые и вовсе откровенной неправдой: например, то, что сеть создавалась в большей степени для того, чтобы нравиться девушкам. Цукерберг не встречался со сценаристами, хотя они очень хотели узнать у него различные жизненные подробности. А вот уже вышедший фильм Марк пригласил посмотреть всех своих сотрудников и отмечал, что они «немного повеселились».

6. Стивена Хокинга сыграл Эдди Редмэйн, «Вселенная Стивена Хокинга»

Чтобы полностью погрузиться в роль, перед съемками в фильме Эдди Редмэйн проводил время с больными БАС — редкой формой болезни двигательных нейронов, от которой страдал Хокинг. Знаменитому физику очень понравилось исполнение британского актера, и он написал целую хвалебную речь на своей странице в Фейсбуке. «Я думаю, что Эдди Редмэйн прекрасно изобразил меня в фильме. Он проводил время с больными БАС, чтобы сыграть максимально достоверно. Иногда я думал, что это я. Просмотр фильма дал мне возможность поразмышлять о своей жизни. Хотя у меня тяжелая форма инвалидности, я добиваюсь успехов в своей научной работе».

7. Джордана Белфорта сыграл Леонардо Ди Каприо, «Волк с Уолл-стрит»

Леонардо Ди Каприо постоянно общался с маклером Джорданом Белфортом, чтобы сыграть его достоверно. Но когда фильм вышел, оказалось, что он превзошел все ожидания прототипа — образ получился очень искренним. «И это было не случайно. Этот парень так много работал. Мы провели вместе год, он узнал все о моем языке тела, о том, как я говорю, о продажах», — говорил Белфорт. Ди Каприо очень ответственно подошел к подлинности, он просмотрел каждую фразу в сценарии «сто раз», чтобы убедиться, что все действительно было именно так. «Я постоянно брал у него интервью и старался раскрыть все детали, которые мог. Мы включили в фильм много других историй, которых даже не было в книге», — отмечал актер.

8. Майкла Оэра сыграл Куинтон Аарон, «Невидимая сторона»

Картина посвящена знаменитому игроку в американский футбол Майклу Оэру. И он признавал, что она совершенно ему не понравилась. Майкл отметил, что он всегда хотел, чтобы люди оценивали его по профессиональным качествам, а не по личной жизни и тем более детству, в котором было немало тяжелых моментов. Актер Куинтон Аарон, сыгравший Майкла, пытался поддержать его, заявляя: то, что думают люди, не должно никоим образом задевать такую звезду, как Майкл, — человека, который сам добился немалых высот.

9. Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон, «Рокетмен»

«Я много плакал, когда впервые увидел это», — сказал Элтон Джон, когда его спросили, что он думает о фильме. Он считал, что в картине показано очень много тяжелых моментов его жизни, но музыка «поднимает его из тьмы». Музыканту очень понравилась игра Тэрона Эджертона.

«Он не только должен был сыграть мою жизнь, он должен был спеть мою жизнь... Когда я смотрю, как он поет, я смотрю, как он играет, — я не смотрю на Тэрона Эджертона. Я смотрю на себя. И это меня очень трогает».

10. Сару Брайерли сыграл Д ев Патель, «Лев»

В фильме «Лев» была рассказана драматичная и трогательная история индийского мальчика, который потерялся в детстве, был усыновлен и только во взрослом возрасте сумел найти свою настоящую мать. Сару Брайерли написал автобиографическую книгу, и фильм сняли именно по ней. Когда он увидел картину, то просто не мог сдержать эмоции. «Я пытался сдержать слезы, но не смог, — делился он с журналистами. Это было так сложно». Брайерли отмечал, что для него и создателей фильма было важно, чтобы персонажи были изображены достоверно, и это действительно получилось.