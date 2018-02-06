10 реальных историй о том, как можно загубить карьеру одним постом в интернете

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Из-за одного неосторожного поста в соцсетях может полететь под откос репутация, которая выстраивается годами. Реальные истории, о которых мы хотим вам рассказать, — это еще один урок всем нам: надо быть острожными с тем, что размещаем в онлайне, и думать, прежде чем постить какой-либо материал. Ведь вред репутации и карьере может нанести даже публикация, сделанная годы назад.

AdMe.ru рассказывает о 10 реальных случаях, когда авторитет и карьера людей оказывались под угрозой или даже рушились из-за необдуманных постов в соцсетях. В конце статьи вас ждет бонус — рекомендации, как восстановить свою репутацию, если ошибка уже сделана.

1. Мир моды и один необдуманный пост

Основательница сайта Buro 24/7 Мирослава Дума опубликовала в «сториз» своего инстаграма фото с приглашением на показ подруги, российского дизайнера Ульяны Сергеенко, на Неделе моды в Париже. Конверт с приглашением был подписан лично Сергеенко словами, являющимися цитатой из песни Канье Уэста и Джея-Зи: «To My Niggas in Paris». Многих возмутила и оскорбила надпись на приглашении. Женщин обвинили в расизме. Вскоре Дума удалила пост и выложила в сети извинение, равно как и Ульяна Сергеенко, объяснившая, что просто цитировала строчки из своей любимой песни. Эта публикация стоила Мирославе Думе места в совете директоров ею же созданного англоязычного издания для мам The Tot. А целый ряд крупных модных иностранных изданий не осветили в своих публикациях новую коллекцию Ульяны Сергеенко.

2. Хип-хоп-певица и некорректные высказывания

Американская хип-хоп-исполнительница Азилия Бэнкс в 2016 году в своем твиттере публично обвинила певца пакистанского происхождения Зейна Малика в плагиате. А затем прошлась по поводу его расовой принадлежности. В результате аккаунт певицы в твиттере на некоторое время заблокировали, а затем Азилию вычеркнули из программы лондонского музыкального фестиваля Born And Bred. Карьера Бэнкс не рухнула, но желающих ходить на ее концерты стало меньше и доходы упали.

3. Футбольный клуб и неудачная метафора

Московский футбольный клуб «Спартак» на своей странице в твиттере опубликовал видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских игроков «Спартака», выполняющих упражнение, и говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Позднее пост был удален, а руководство клуба принесло извинения за неудачное высказывание. Но осадок остался — крупные британские издания и телеканал BBC опубликовали на своих порталах уничижительные статьи, в которых обвинили российский клуб в расизме.

4. Модель и один пост, опубликованный давно

Британская модель пакистанского происхождения Амена Кхан должна была оказаться первой моделью в хиджабе, ставшей лицом L’Oreal. Рекламная кампания так и не вышла, потому что пользователи твиттера припомнили Амене ее прошлые оскорбительные высказывания в адрес еврейского народа и государства Израиль, которые девушка опубликовала, а затем удалила еще в 2014 году.

5. Некорректная шутка по поводу работы

Американка Коннор Райли в 2009 году прошла собеседование и получила предложение работать в транснациональной компании Cisco. Она сразу же поспешила поделиться новостью со своими подписчиками в твиттере, опубликовав пост: «Cisco предложили мне работу! Теперь придется оценить, стоит ли жирная зарплата долгой дороги в Сан-Хосе и ненавистной работы». Твит девушки заметили сотрудники компании и прокомментировали: «Надо передать ваши слова тому, кто вас собеседовал в Cisco, он будет рад услышать, что вы уже ненавидите работу». Предложение о работе было отозвано.

6. Выпады звезды проекта в адрес продюсера

Американский киноактер и на тот момент звезда сериала «Два с половиной человека» Чарли Шин в 2011 году опубликовал пост, оскорбляющий продюсера шоу Чака Лорри (актер назвал его клоуном). В результате руководство ситкома уволило звезду. А ведь благодаря сериалу «Два с половиной человека» Чарли Шин стал самым высокооплачиваемым актером американского телевидения.

7. Супермодель и чаепитие в китайском ресторане

В феврале 2017-го супермодель Джиджи Хадид посетила китайский ресторан. Увидев печенье в форме головы Будды, она приблизила его к своему лицу и прищурила глаза, копируя божество. Видео выложила в твиттер ее младшая сестра Белла. В соцсетях на Джиджи обрушились с критикой расистского поведения, после чего ей пришлось объясняться. Результатом этой неудачной шутки и поста в твиттере стало то, что модели отказали в выдаче китайской визы, что сделало невозможным участие Джиджи Хадид в шанхайском шоу Victoria’s Secret.

8. Оскорбления и клевета в соцсетях

Кэти Рич, сценаристка известного американского шоу Saturday Night Live, написала в своем твиттер-аккаунте, что в будущем Бэррон Трамп, сын президента США, станет «первым домашним школьным стрелком». Это был намек на то, что младший Трамп не сможет нормально существовать в обществе и его придется обучать на дому. Твит сценаристки не оценили даже политические оппоненты Трампа. Кэти Рич удалила пост, за слова извинилась, но телеканал NBC все равно расторг с ней контракт.

9. Слив информации

Кадр из сериала «Хор».

Начинающая актриса Николь Каузер прошла кастинг на эпизодическую роль в популярном американском телесериале «Хор». Девушке так не терпелось похвастаться этим событием перед своими подписчиками в твиттере, что актриса опубликовала спойлер ко 2-му сезону проекта. Твит увидело руководство сериала. На этом и закончилась карьера Николь Каузер, даже не успев начаться.

Чиновник Джофи Джозеф, работавший в Совете национальной безопасности США, в 2011 году создал анонимный аккаунт в твиттере, где оскорблял администрацию Барака Обамы и «делился» государственными секретами. Власти 2 года искали злоумышленника, а отыскав, уволили его с большим скандалом.

10. Дочь поставила крест на карьере отца

Дочь инженера Apple Брук Амелия Питерсон приехала навестить родителей. И отец разрешил девушке протестировать новый смартфон — iPhone X. Девушка сняла новую модель смартфона на видео, показала, как выглядит ряд приложений на iPhone X, и выложила ролик на YouTube. Вскоре после публикации видео с девушкой связались представители Apple и попросили удалить ролик. Ее отцу пришлось письменно объяснить поступок дочери и извиниться перед компанией. Но даже несмотря на это инженера уволили за нарушение корпоративных правил Apple. Позже Питерсон рассказала, что не знала, что нарушает какие-либо правила.

Бонус: как восстановить свою репутацию, если ошибка уже сделана

1. Удалите из соцсетей все наносящие вред посты. Посмотрите все публикации от момента создания аккаунтов и удалите весь контент, который может выглядеть хоть немного двусмысленно. 2. Извинитесь. Четко, кратко и один раз. Примером может послужить активная позиция Марии Шараповой в допинговом скандале с признанием вины. Благодаря этому Мария получила почти повсеместную поддержку со стороны поклонников и спонсоров. 3. Различайте извинение и оправдание. И никогда не делайте второго. 4. После краткого извинения необходимо замолчать. Даже если ответные нападки на вас больно задевают, не надо на это реагировать. Никак. Любые комментарии и уточнения будут только подливать масла в огонь. 5. Найдите авторитетную фигуру, которая публично поддержит вас. Публичная поддержка со стороны заметной и уважаемой личности поможет утихнуть волне критики. Это могут быть ваши вузовские преподаватели, работодатели, люди, занимающие статусные должности. 6. Доказывайте свои благородные намерения действиями. И авторитет постепенно вернется к вам.