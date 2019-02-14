10 распространенных убеждений о парфюме, которые оказались не более чем мифами

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Духи являются частью стиля и образа, средством обольщения и самовыражения. При этом парфюмерный мир окружен большим количеством мифов. Качественные ароматы должны быть стойкими, одеколон — только для мужчин, в тестерах и во флаконах на продажу парфюм разного качества, переиздания ароматов не так хороши, как классические версии, — являются ли эти утверждения заблуждениями, или это правда?

AdMe.ru, опираясь на мнения экспертов, развенчал самые популярные мифы о парфюмерии.

Миф № 10: Чем дороже парфюм, тем он качественнее и тем приятнее его аромат

Что касается самого запаха, то здесь дело не в цене, а в том, насколько он вам нравится и подходит. Модные духи с внушительным ценником могут быть попросту «не вашими», а более бюджетные красиво раскрываться на коже и радовать. Цена тоже не всегда гарантирует превосходное качество. На цену парфюма влияет, в каком он флаконе и как упакован, а также вложения в рекламу этого продукта и большое количество других факторов. Заоблачная же стоимость нишевой парфюмерии может объясняться тем, что маленькая компания не в состоянии закупать большие объемы сырья и количество флаконов. А чем меньше заказ, тем выше цена каждой единицы.

Миф № 9: Качественные духи непременно стойкие

К качеству аромата стойкость отношения не имеет. Каждая парфюмерная композиция состоит из компонентов, испаряющихся с разной скоростью. Поэтому если парфюмер создал волшебный аромат, однако использовал в нем преимущественно летучие вещества, то особой стойкости ждать не нужно. Хотя это не говорит о том, что аромат некачественный. Для того чтобы аромат был более стойким, используют такие вещества, как мускус, амбра, дерево, различные смолы. Но добавление этих компонентов делает композицию совершенно другой: она теряет легкость. Поэтому если вы хотите стойкий парфюм, то стоит остановить свой выбор на восточных, древесных, мускусных ароматах. А вот легкие цветочные, фруктовые, цитрусовые и акватические не подойдут: они не будут держаться на коже сутками.

Миф № 8: У парфюма ограниченный срок годности

Духи могут сохраняться в первозданном виде десятилетиями, несмотря на отметку о сроке годности на упаковке. Доказательство этому — большое количество парфюмерного винтажа, который является предметом вожделения увлеченных любителей и коллекционеров. Так, парфюм на фото выше уже давно снят с производства, но энтузиасты с удовольствием пополняют свои коллекции такими духами, разыскивая их на интернет-аукционах. Современные флаконы заполняются под давлением, и ароматная жидкость внутри полностью защищена от контакта с воздухом, что помогает продлить срок годности парфюма. Естественно, не стоит пользоваться духами, которые изменили свой запах или помутнели. Чтобы сохранить драгоценное содержимое флакона, необходимо соблюдать ряд правил. Для парфюма губительны солнечный свет, высокая влажность и температура, холод. Поэтому любимому аромату не место как в ванной комнате, так и в холодильнике. Идеальное место для духов — в коробочке, в темном углу шкафа.

Миф № 7: В тестерах и во флаконах на продажу парфюм разного качества

Качество парфюма в тестерах и в упакованных флаконах одинаково. Аромат может восприниматься по-разному, потому что в магазине мы, как правило, наносим аромат на блоттер (бумажную полоску для тестирования духов). Однако надо понимать, что звучать аромат на блоттерах и вашей коже будет по-разному. Есть компоненты парфюма, которые на блоттере вообще практически не пахнут и не раскрываются. Это, например, многие сорта синтетического мускуса, амбра, лабданум, секрет циветты и ряд других. Поэтому перед принятием решения о покупке лучше нанести аромат на запястья или локтевой сгиб и в течение суток понаблюдать за тем, как будет раскрываться и звучать парфюм на вашей коже. А потом уже решать, покупать или нет.

Миф № 6: Одеколон — мужчинам, а духи — женщинам

Это распространенное заблуждение. В данном случае речь идет просто о разной концентрации ароматического вещества и никакой гендерной нагрузки названия «одеколон», «туалетная вода», «парфюмерная вода» или «духи» не несут. У одеколона (Eau de Cologne) самая низкая концентрация ароматических веществ — 2–5 % (в 70—80%-ном спирте). Например, известно, что поклонницей одеколонов является Меган Маркл, герцогиня Сассекская. Она предпочитает легкие и природные одеколоны британского парфюмерного бренда Jo Malone London, в частности Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt.

Туалетная вода (Eau de Toilette) содержит от 5 до 15 % ароматических веществ.

Парфюмерная вода (Eau de Parfum) содержит от 10–20 % ароматических веществ.

Духи (Parfum или Perfume) содержат от 15 до 40 % активных веществ и являются самым стойким и дорогостоящим видом парфюмерии. Их рекомендуют использовать по особому случаю и в небольших количествах. Существуют духи и для мужчин, правда их выбор не так велик, как духов для женщин. Можно выделить, например, Issey Miyake Nuit d’Issey Parfum и Christian Dior Homme Parfum, лицом которого является британский актер Джуд Лоу.

Миф № 5: Натуральные ингредиенты лучше синтетических

Практически любой современный аромат представляет собой смесь натуральных ингредиентов и искусственно синтезированных. И вторые ничуть не хуже первых: это всего лишь разные «краски» в руках парфюмера. Более того, содержание эфирного масла в некоторых растениях столь ничтожно мало, что заполучить его невозможно. К ним относится, например, ландыш: аромат этого растения для парфюмерных композиций создают исключительно искусственным путем. Что касается амбры, которая используется как фиксатор запаха, то использование натуральной амбры сегодня запрещено в странах Евросоюза, Австралии и США. В настоящее время амбра, представляющая собой вещество, похожее на воск, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов, используется только для приготовления штучных духов или же на маленьких парфюмерных фабриках Востока. Амбру нельзя добыть, кроме как подобрать куски, случайно выброшенные морем, или собрать в воде, — а раньше ради этого убивали кашалотов. Даже духи от частных парфюмеров или нишевых марок, которые позиционируют свою продукцию как натуральную, нельзя назвать на 100 % натуральными. Хоть какой-то процент синтетических компонентов, но присутствует там — для поддержания стойкости или более гармоничного звучания композиции.

Миф № 4: Настоящие духи продаются только в Duty Free

Парфюмерия в зонах беспошлинной торговли ничем не отличается от той, что представлена в крупных розничных магазинах. Сырье для производства парфюма берут из одного источника, а любая крупная торговая сеть дорожит своей репутацией. А вот покупка парфюма в безымянном ларьке или малоизвестном онлайн-магазине вполне может обернуться разочарованием. Тут лучше ориентироваться на цену: духи от производителя с именем по определению не могут стоить дешево.

Миф № 3: Лучше всего распылять аромат перед собой и «входить в облако»

Это лишь один из способов нанесения аромата. Он хорош, но есть и другие. Например, нанесение на точки пульса, а именно под колено, за мочку уха, на запястье, на сгиб локтя. В этих местах кровеносные сосуды находятся близко к коже и их температура несколько выше, что способствует раскрытию аромата. Также существует убеждение, что нельзя растирать парфюм между запястьями, а то разрушатся верхние ноты. Это еще один миф. Трите сколько хотите, с ароматом ничего не произойдет. Просто с разогретой кожи самые верхние ноты испарятся чуть быстрее.

Миф № 2: Парфюм можно наносить только на кожу

Духи можно и нужно наносить туда, где они будут лучше звучать. И если парфюм лучше раскрывается, когда он нанесен на ваши волосы или шарфик, значит, предпочтительнее наносить его туда, а не на запястья или шею. Однако не наносите парфюмерию на светлую одежду: даже прозрачные жидкости могут оставить пятна.

Миф № 1: У истинной женщины должен быть один парфюм, который будет ассоциироваться с ней

Это утверждение уже давно стало пережитком прошлого, да и следовать ему достаточно скучно. Для сегодняшнего дня скорее актуально создание персонального «парфюмерного гардероба», в котором будут ароматы для разных ситуаций и времен года: для работы и отдыха, для романтических встреч и вечерних выходов, ароматы с согревающими нотками для зимы и легкие, прохладные для лета.

Бонус: переиздания ароматов не так хороши, как предыдущие версии, — миф это или правда?