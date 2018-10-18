10 распространенных привычек, корни которых нужно искать в СССР

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Серванты с хрустальными сервизами и пакет с пакетами на кухне напоминают нам об эпохе, которая завершилась почти 30 лет назад. К ней можно относиться по-разному, но неоспоримо одно: это часть нашей истории. Многие наши привычки на самом деле родом из СССР. Избавиться от них не всегда просто, да и стоит ли?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие склонности и особенности поведения современных людей продиктованы их советским прошлым и так ли они плохи сегодня.

1. Где-то в вашем жилище есть пакет с пакетами

Возможно, он не находится у всех на виду, поэтому случайный гость его никогда не увидит. Но где-то в одном из дальних шкафчиков, хорошо замаскированный, притаился он — пакет с пакетами. В позднем СССР полиэтиленовые мешки собирали потому, что они не были так распространены, как сейчас. Да и выбросить вполне себе целый пакетик как-то у хозяек рука не поднималась. Их мыли и сохраняли, чтобы потом повторно использовать. Многие хранят их и сейчас. Собственно, почему бы и нет? Это удобно — когда все пакеты в одном месте. А если все это богатство еще и спрятано от посторонних глаз, то и современный интерьер кухни не страдает. К тому же бывают такие ситуации, когда нужен именно полиэтиленовый пакет, а бумажный ну никак не подойдет. Ради этого мы и держим их все в специально отведенном месте.

2. Все ненужное вы заботливо складываете на балкон

Быть запасливым, конечно, очень даже неплохо. Эта черта характера досталась нам от времен жесткого дефицита. Когда в доме появлялась какая-то новая вещь, старую не выбрасывали, а сохраняли, чтобы при необходимости иметь возможность починить ее и снова использовать. Но если ваш балкон постепенно превращается в захламленное пространство, мы все же посоветовали бы вспомнить, когда в последний раз вы брали что-то оттуда и применяли по назначению или занимались переделками. В конце концов, если весь этот мертвый груз просто занимает место, возможно, он не так уж и нужен?

3. У вас много старых журналов и книг, которых вы давно не перечитывали

В СССР читали много, и даже в условиях дефицита люди умудрялись доставать ценные томики, к примеру, сдавая макулатуру. Иметь богатую домашнюю библиотеку и сегодня определенно круто. А удовольствия от чтения настоящей бумажной книги получаешь гораздо больше, чем от цифрового варианта, да и информация так усваивается лучше. Только вот вряд ли можно назвать богатой ту библиотеку, в которой много старых, потрепанных книг и журналов, при этом они просто лежат стопкой и собирают пыль. Возможно, есть смысл пересмотреть свои книжные запасы и оставить только самое-самое?

4. Вы сначала пытаетесь все отремонтировать своими руками

В СССР мужчины очень часто старались ремонтировать все самостоятельно. Оно и понятно: когда каждая копейка на счету, ее хочется сохранить. Многие были мастерами на все руки и могли и табуретку починить, и проводку. Сейчас таких людей на самом деле не так много, и большинство из нас к их числу точно не относится. Мы бы посоветовали пытаться чинить протекающие трубы в квартире (или неисправную проводку!) самостоятельно только в том случае, если вы точно знаете, что нужно делать. Если же потом придется все равно вызывать сантехника, разве есть в этом смысл?

5. Вы храните все лучшее до лучших времен

Наверное, каждый человек, чье детство или юность прошли в СССР, помнит серванты наших мам и бабушек, в которых красиво были расставлены сервизы. И доставали их оттуда только по праздникам. В СССР привычка откладывать все лучшее на потом была обыденностью: вот построим коммунизм, а потом заживем! Но сегодня великие идеологические планы остались в прошлом, а многие из нас так и не научились жить в настоящем. Может быть, кофе, выпитый из красивой чашки, сделает ваше обычное утро лучше? Да, есть риск эту чашку разбить. Но она ведь всего лишь вещь, пусть даже и приносящая эстетическое удовольствие, и ее всегда при необходимости можно заменить на новую.

6. Вы носите дома старую одежду

В СССР купить новую одежду было непросто: требовалось стоять в длинных очередях. Потому-то и приходилось гражданам огромной страны донашивать дома старые вещи. У женщин это обычно были халаты, у мужчин — треники и майки. Многие из нас и сейчас предпочитают не выбрасывать одежду, и то, что раньше надевали «в люди», донашивают дома. Но ведь сегодня нет особых сложностей с покупкой тех или иных предметов гардероба, а в магазинах масс-маркета за небольшие деньги можно купить красивую одежду, в которой не стыдно будет открыть дверь неожиданному гостю.

7. Ремонт у вас дома никогда не заканчивается

В советском прошлом достать стройматериалы было куда сложнее, чем сейчас. Поэтому понятно, почему лет 40 назад обычным явлением в каждой квартире был ремонт, который обязательно затягивался. Только успели облагородить комнату — кухня уже обветшала, и все усилия перебрасывались на нее. К счастью, сегодня проблем с наличием необходимых стройматериалов нет — есть только прокрастинация или неумение рассчитывать бюджет на ремонт. А это дело поправимое. К тому же сейчас в сети можно найти множество идей, которые помогут без особых затрат преобразить любое помещение.

8. Вы едите все с хлебом и не оставляете ни крошки на своей тарелке

С самого детства мы привыкли, что суп лучше есть с хлебом, ведь так сытнее. А многие едят с ним даже картошку или макароны. И еще мы стараемся уничтожить все, что кладем себе на тарелку. Еще бы, ведь наши строгие воспитатели в детском саду говорили, что тарелки должны быть чистыми. Да и наши бабушки придерживаются того же мнения. Сейчас строгие воспитатели уже не стоят за нашими спинами, но мы все равно доедаем все до последней крошки, даже если чувствуем, что уже сыты. И мы все так же по привычке едим хлеб с картошкой. Но стоит ли это лишних килограммов, от которых потом не так-то просто избавиться?

9. Вы делаете запасы, даже если это вам совершенно не нужно

Возможно, в вашей кладовке рядами выстроились банки с вареньем, компотами и соленьями. Вы не успеваете съесть все это за зиму, но летом все равно создаете новые запасы. И не совсем понятно, зачем вы так поступаете, но, с другой стороны, это вошло в привычку, от которой очень сложно отказаться. Мы ни в коем случае не призываем всех отказаться от домашней консервации. В конце концов, это вкусно. Но все же мы советуем взвесить все «за» и «против», когда вы в следующий раз соберетесь купить мешок сахара на варенье. Если вся эта суета с банками вас скорее нервирует, нежели приносит удовольствие, может быть, это занятие просто не для вас? Оно ведь еще и время отнимает, а любые соленья сегодня можно легко купить в супермаркете.

10. Вы боитесь менять профессию

Мы восхищаемся людьми, которые еще в детстве решают, что хотят быть, к примеру, врачом или космонавтом, а затем воплощают эту мечту в реальность и становятся настоящими мастерами своего дела. Они нашли свое призвание и теперь, с большой долей вероятности, счастливы. Но ведь есть и такие случаи, когда люди выбирают профессию по настоянию родителей или по совету знакомых, а потом годами ходят на нелюбимую работу, вместо того чтобы что-то изменить в своей жизни. Кстати, с выбором призвания на всю жизнь могут быть проблемы практически у каждого из нас. Растущая автоматизация уничтожит некоторые профессии, но на смену им придут новые. А это значит, что без переквалификации и обретения новых навыков в современном мире ну никак не обойтись.

Мы вспоминаем советское прошлое с ностальгией, ведь на это время пришлось наше детство или юность. И конечно, мы никогда не забудем рассказов наших родителей, бабушек и дедушек о том, как хорошо, пусть и не всегда просто, жилось в этой огромной стране. Именно благодаря этим людям, их воспитанию и мировоззрению мы стали теми, кто мы есть. И в каждом из нас живет частичка Советского Союза и его культуры.