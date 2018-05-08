10 распространенных ошибок, которые мы совершаем, когда принимаем душ

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Как показывает статистика, каждый из нас за свою жизнь проводит в целом около полутора лет в ванной комнате, из которых около полугода мы принимаем душ. И это неудивительно, ведь гигиена играет немалую роль в нашей жизни. Но мало кто догадывается, что некоторые вещи мы делаем неправильно.

AdMe.ru собрал для вас 10 самых распространенных ошибок, которые допускает каждый из нас.

Ошибка № 1. Не принимаем душ после тренировки

После тренировки мы можем подумать, что единственная причина принять душ — это запах. Но это еще не все: потоотделение провоцирует рост бактерий на вашей коже, что может привести к появлению сыпи. Поэтому не стоит затягивать с душем после тренировки.

Ошибка № 2. Бреем ноги перед посещением педикюрного кабинета

Не стоит брить ноги в душе перед педикюром. Через ранки, оставленные на ногах, вам могут случайно занести инфекцию в педикюрном салоне.

Ошибка № 3. Не принимаем контрастный душ

Перед окончанием приема душа включите холодную воду на 30 сек. Это повысит устойчивость к стрессу, укрепит иммунитет и будет действовать как антидепрессант. Но не стоит забывать о том, что принятие контрастного душа непосредственно перед сном может вызвать проблемы с засыпанием.

Ошибка № 4. Ежедневно моем голову и принимаем душ

Людям с тонкими или слабыми волосами следует избегать частого мытья головы. Идеальный вариант — не чаще 2 раз в неделю, что обеспечит естественный баланс влаги. Также не стоит забывать, что слишком частый прием душа обезвоживает и раздражает кожу, вода смывает полезные бактерии, вследствии чего может повыситься вероятность развития инфекции кожи.

Ошибка № 5. Оборачиваем влажные волосы полотенцем

После намокания чешуйки волос неплотно прилегают друг к другу, поэтому волосы легко могут деформироваться, потерять естественный блеск и стать более ломкими. Чтобы этого избежать, не рекомендуется после мытья головы оборачивать волосы полотенцем. Также из-за эффекта сауны, создаваемого на голове, сальные железы начинают активнее работать, в результате волосы быстрее теряют чистый и ухоженный вид.

Ошибка № 6. Забываем о регулярной чистке душевой головки

В процессе длительного использования душевой головки на ней образуется налет, который может быть опасен для здоровья. Исследователи обнаружили, что в душевых головках могут присутствовать бактерии, связанные с возникновением легочных заболеваний.

Ошибка № 7. Неправильно используем мыльницу

Если в вашей ванной присутствует мыльница, то стоит убедиться, что вода в ней стекает в поддон. В противном случае бактерии могут размножаться на самом мыле.

Ошибка № 8. Оставляем бритву в душе

Чтобы на бритве не размножались бактерии, оставляйте ее сушиться на полотенце. Кроме того, регулярно меняйте лезвие.

Ошибка № 9. Слишком долго используем одно и то же полотенце

Не стоит злоупотреблять слишком частым использованием одного и того же полотенца. Во влажном полотенце могут размножаться бактерии, если оно надлежащим образом не высохло. Микробиолог Филипп Тиерно рекомендует повторно использовать полотенце максимум 3 раза.

Ошибка № 10. Не моем ванну сразу после принятия душа

Не забываем тщательно очищать ванну после принятия душа. Влажная среда способствует быстрому размножению таких бактерий, как кишечная палочка. Регулярная очистка поможет предотвратить появление инфекций.

Надеемся, что эти советы действительно будут вам полезны, ведь нет ничего важнее, чем наше с вами здоровье. Есть ли у вас другие рекомендации, которыми вы бы хотели поделиться с нами?