10 распространенных нарядов, которые почему-то всех раздражают

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Дизайнеры одежды диктуют нам свои правила. Пользователи инстаграма продвигают их тренды в массы. А что делает обычный народ? AdMe.ru в поиске ответа на этот вопрос поскроллил интернет и составил список, казалось бы, очень даже модных вещей, но на самом деле раздражающих людей.

10. Джинсы с завышенной талией

Несмотря на то что джинсы с завышенной талией и лишние килограммы скрывают, и фигуру подчеркивают, и при приседании весь «внутренний мир» не засвечивают, это одна из самых ненавистных мужчинами вещей, упоминаемая почти на всех интернет-форумах. Обычно в ход идет этот аргумент: «Я не знаю, как это объяснить, но лично меня это здорово отталкивает. И мне кажется это ужасно непривлекательным».

9. Свитеры с высоким горлом

Неважно, женское это горло или мужское, — многие считают, что человек в такой одежде напоминает нечто среднее между персонажем, который застрял в 80-х, ботаником и матросом ледокола.

8. Камуфляжный принт

Даже если вы увлекаетесь охотой, в детстве мечтали стать разведчиком и вообще любите оставаться незаметным в любой ситуации, камуфляж все же не лучшее решение для города.

7. Футболки Levi’s

Каждый штампованный модник считает своим долгом купить эту футболку. Второе место занимает футболка Tommy Hilfiger.

6. Платье поверх футболки или водолазки

Многие ставят этот наряд в один ряд с костюмом Супермена, трусы в котором надеваются поверх. Думается, не стоит объяснять, чем именно такое сочетание смущает людей.

5. Закатанные джинсы

Сами по себе подвороты не выглядят чем-то ужасающим. Но вот народ они чаще отталкивают, нежели восхищают. Скорее потому, что так ходят очень многие, не разбирая, подходят подвороты им или нет.

4. Мужская рубашка с коротким рукавом

Одни считают, что рубашки с коротким рукавом — это безвкусица. Другие считают, что считать рубашки с коротким рукавом безвкусицей — это безвкусица. Но, несмотря на то что в последнее время дизайнеры стали выпускать такие модели, обычные люди их не жалуют. Только если это не гавайская рубашка.

3. Женские ботинки, похожие на мужские

На фото облегченный вариант мужских ботинок на модели. Чем более «мужскими» выглядит такого рода женская обувь, тем меньше она нравится сильной половине человечества.

2. Узкие галстуки

Приложение для знакомств на почве ненависти Hater выяснило, что женщин средних лет больше всего раздражает в мужчинах именно узкий галстук. Это странно, но со статистикой не поспоришь.

1. Кроссовки New Balance

Опять статистика приложения Hater: молодых же девушек раздражают кроссовки New Balance. New Balance, Карл!