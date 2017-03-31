10 проверенных способов избавить свой телефон от СМС-спама

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Если вы получаете СМС с рекламой от неизвестных компаний, но не делились своими контактными данными для таких целей, это спам. Часто за этим могут скрываться мошенники, которые пытаются получить доступ к вашим данным и деньгам. AdMe.ru собрал несколько действенных советов и методов, чтобы обезопасить вас и ваши данные от спамеров и мошенников.

Перешлите спам-сообщение на номер 7726 — это международный короткий номер для борьбы со спамом, благодаря которому операторы создают единую базу спамеров. Некоторые операторы вместо 7726 используют собственные короткие номера.

Эти коды можно использовать на любых мобильных телефонах, даже если речь идет о старом телефоне Nokia. Обратитесь напрямую к оператору и уточните, не подключены ли какие-то другие рассылки (иногда это даже платная услуга).

Для iPhone: откройте спам-сообщение, справа в верхнем углу кликните на опцию «Подробно», затем на иконку с буквой «i» и прокрутите вниз до опции «Заблокировать абонента». Для Android: откройте спам-сообщение, в правом верхнем углу кликните на иконку с тремя точками, выберите опцию People & Options («Люди и настройки») и Block Phone Number («Заблокировать [номер абонента]»).

Благодаря приложению «РосСпам» можно отправить жалобу напрямую в ФАС и обезопасить себя от спамеров, которые уже в базе «РосСпама». Скачайте приложение, после установки заполните анкету и разрешите приложению обрабатывать данные. Теперь любое спам-сообщение с вашего одобрения будет трансформировано в жалобу, которая автоматически отправится в ФАС. Альтернативный вариант: перешлите фотографию или снимок экрана с рекламным СМС на report@rosspam.org и следуйте инструкциям в ответном письме.

NumBuster! отсеивает и блокирует номера мошенников и спамеров, опираясь на собственную базу. Анализирует номера в сообщениях, выявляя опасные. Если вам звонят с подозрительного номера, приложение предупредит, за что именно на этого абонента жаловались другие пользователи. TextBlocker позволяет создать свой список доверенных контактов и блокирует СМС с подозрительных номеров. Автоматические удаляет из папки приложения через 45 дней. SMS Blocker блокирует сообщения от спамеров по номерам и ключевым словам, собирая СМС в отдельную папку. В платной версии есть возможность заблокировать СМС с любых незнакомых номеров и сразу же их удалять.

Если вы получили СМС с неизвестного номера, не отвечайте на него, не переходите по ссылкам в сообщении и не сохраняйте прикрепленный файл.

Банки, компании и организации никогда не используют СМС, чтобы получить доступ к вашим данным: не просят указать пароль к аккаунту, ПИН-коды или данные банковской карты.

Терминалы оплаты часто крадут номер, на который осуществляется перевод средств, для рекламных рассылок. Внимательно читайте текст мелким шрифтом под кнопками «Далее».

Публикуя свой номер на форумах, сайтах и в социальных сетях, будьте готовы к тому, что боты автоматически распознают его и добавят в базу для спамеров.

Отключите автоматическое сохранение медиафайлов в Viber, WhatsApp и других мессенджерах.