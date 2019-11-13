10+ противозаконных действий, которые мы спокойно совершаем изо дня в день

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Большинство людей считают себя честными гражданами по умолчанию. О правонарушениях мы знаем еще со школьных уроков граждановедения, на которых нам доступным языком объясняли, что можно делать, а что категорически нельзя. Но в современной жизни все не так просто: некоторые безобидные действия могут грозить серьезными проблемами и штрафами. А ведь совершая их изо дня в день, многие даже не задумываются об этом.

Мы в AdMe.ru узнали, какие привычные для нас действия на самом деле являются нарушением законов Российской Федерации.

1. Выбивать ковры во дворе

Выбивать ковер на дворовом турнике — распространенная привычка жителей хрущевок, оставшаяся еще с советских времен. Однако такое невинное мероприятие грозит штрафом в 500 руб. Чистка ковров от пыли на свежем воздухе может нанести вред окружающей среде, поэтому проводить ее нужно только в специальном учреждении — в химчистке.

2. Прогревать двигатель машины во дворе дольше 5 минут

С наступлением холодов вопрос прогрева двигателя автомобиля становится крайне актуальным. Однако, согласно правилам ПДД, нахождение машины с заведенным мотором во дворе дольше 5 минут чревато штрафом. Водителю машины с заиндевевшими стеклами и примерзшими дворниками придется заплатить штраф в размере от 1 500 до 3 000 руб.

3. Мыть машину во дворе

Мыть машину можно исключительно в специально отведенных для этого местах, под категорию которых никак не попадает двор. Этот запрет связан с... борьбой за экологию. Причина в том, что вредные вещества, от которых мы очищаем автомобиль во время мойки, могут вызвать серьезные загрязнения. Подобная любовь к чистоте может грозить штрафом в размере от 3 000 до 5 000 руб.

4. Выгуливать собаку, выпив перед этим пиво

Тем, кто после работы предпочитает расслабиться на диване со слабоалкогольным напитком, прежде чем отправиться на прогулку с собакой, стоит пересмотреть свой образ жизни. Согласно закону, для безопасности окружающих хозяину в состоянии опьянения запрещено находиться на улице с собакой. В противном случае придется заплатить штраф до 5 000 руб.

5. Продавать вещи без налоговой декларации

С появлением онлайн-сервисов купли-продажи стало легко избавляться от ненужных вещей. Но чтобы осуществить безопасную во всех смыслах сделку, мало выбрать одноименный сервис на сайте с объявлениями. Если вы собираетесь продать что-то в интернете, нужно сообщить о своих доходах в налоговую: незадекларированные продажи противоречат закону. В первую очередь это касается вещей, которыми продавец владел меньше 3 лет, например автомобилей.

6. Включать аварийную сигнализацию

У автомобилистов существует свой невербальный язык, на котором «моргнуть» аварийкой — это условный способ сказать спасибо. С помощью такого сигнала можно выразить благодарность водителю, который пропустил вперед при проезде или перестроении. Хотя прямого запрета на использование аварийной сигнализации в нашем законодательстве нет, подобные действия нарушают правила пользования световыми приборами и облагаются штрафом в размере 500 руб. Есть запрет и на «моргание» дальним светом, поскольку такой сигнал используется, чтобы сообщить о том, что впереди находится пост ДПС.

7. Оставлять детей младше 7 лет в одиночестве

Если вы оставите маленьких детей одних дома, в машине или на детской площадке, вас могут осудить сразу по двум статьям. С точки зрения административного правонарушения это неисполнение родителями своих обязанностей, и в этом случае придется заплатить штраф в размере 500 руб. Но в некоторых случаях такую ситуацию можно расценить как оставление в опасности, и в соответствии с Уголовным кодексом на родителя или законного представителя детей налагают штраф в размере до 80 000 руб.

8. Выкидывать в мусорные баки крупногабаритные предметы и строительный мусор

Мало кому известно, что в счет за услуги ЖКХ не включена плата жильцов за вывоз крупногабаритного мусора. К таковому относят старую электронику, мебель и строительный мусор: ненужные рамы, двери и т. п. В более широком смысле это любой мусор, превышающий в объеме 0,75 кубометра. За выброс таких отходов в бак можно получить штраф в размере до 2 000 руб.

9. Подключаться к общедоступным точкам Wi-Fi

Подключаться к общедоступной беспроводной сети в кафе или на работе — привычное для многих дело. Однако чтобы бесплатно пользоваться такой услугой, необходимо разрешение провайдера. Запрещено даже использовать соседский Wi-Fi, не защищенный паролем. Все перечисленные пункты касаются охраняемой законом компьютерной информации. А значит, придется заплатить штраф (в размере до 200 000 руб.).

10. Писать и рисовать на асфальте

Сегодня редкий двор обходится без разнообразных признаний в любви, старательно выведенных на асфальте мелом или краской. Но такая романтика на самом деле вне закона. Причина в том, что подобные действия нарушают правила благоустройства и содержания территории. Любителям наносить надписи на тротуары, велосипедные дорожки и проезжую часть грозит административный штраф в размере от 500 до 1 000 руб.

11. Ездить на изношенных шинах

Не все автовладельцы поддерживают надлежащий вид своих «ласточек» на постоянной основе. И речь не о тюнинге, а о самых элементарных и необходимых процедурах, например о замене шин. Если вовремя не обновить резину, можно спровоцировать ДТП. Дело в том, что износ шин влияет на высоту протектора, для которого, в свою очередь, установлены свои нормы. Малая высота может стать причиной аварии: в этом случае может просто-напросто не хватить буквально метра тормозного пути. За нарушение взимается штраф в размере 500 руб.

12. Бегать по эскалатору

Те, кто ездит на метро в час пик, часто сталкиваются с большим скоплением людей и становятся невольными участниками давки. И если вовремя не ускорить шаг, опоздание на работу или учебу неизбежно. Однако, превращая эскалатор в полосу препятствий, вы нарушаете закон. Что уж говорить о любителях перепрыгивать через ступени. Такое нарушение правил поведения грозит штрафом в размере 1 000 руб.

13. Запускать фейерверки

Когда душе хочется праздника и так и тянет раскрасить небо салютами, нужно очень четко осознавать, где именно можно использовать пиротехнику. Запускать фейерверки запрещено не только на территориях взрывоопасных объектов, но и на сценических площадках и стадионах. Места проведения народных гуляний для таких мероприятий также под запретом. Даже если пиротехника не принесет никому вреда, штраф остается штрафом: придется заплатить от 1 000 до 1 500 руб. А если по вашей вине случится пожар, сумма увеличивается до 4 000–5 000 руб.

14. Устраивать телефонные розыгрыши

Еще в эпоху дисковых телефонов многие дети баловались, звоня ради развлечения в различные инстанции или просто по незнакомым номерам. Десятилетиями позже такая «народная забава» переросла в движение пранкеров, а по радио в прямом эфире можно было послушать, как ведущие разыгрывают по телефону людей, включая им заранее записанные на магнитофон фразы. Подобные анонимные звонки можно расценивать как мелкое хулиганство, за которое предусматривается штраф в размере от 500 до 1 000 руб.

15. Танцевать на улице

Если вам не терпится продемонстрировать хореографические этюды на свежем воздухе или же у вас настолько хорошее настроение, что хочется танцевать до упаду, будьте бдительны. В то время как раньше танцы на улице считались мелким хулиганством вне завимимости от «места дислокации», сегодня, пустившись в пляс на Красной площади или вблизи важных достопримечательностей, можно получить штраф в размере 30 000 руб. за оскорбление государственных символов и мест памяти.

16. Выгуливать собак детям до 14 лет

Как часто дети слезно просят у своих родителей собаку, обещая следить за ней и брать на себя всю ответственность за ее воспитание. Однако граждане младше 14 лет не должны появляться одни с собаками на улице, в транспорте и в общественных местах. Это нарушение правил выгула животных, за которое предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 2 000 руб.

17. Загорать на газонах

Любителям понежиться на травке в черте города нужно быть очень осторожными. Фраза «по газонам не ходить» уже давно набила оскомину, но и загорать на них также запрещается. Это портит внешний вид травяного покрова городских парков. За долгое нахождение на газоне в лежачем положении предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб.

18. Фотографировать в самолете

Инстаграм пестрит красочными фотографиями облаков, снятыми из окна иллюминаторов. Однако съемка на борту практически приравнивается к дебошу, так как является нарушением правил поведения в салоне. За такое фото в самолете у вас могут отобрать телефон, а также наложить штраф. На данный момент он составляет 100 руб., но в скором времени его планируют увеличить до 1 000 руб.

19. Ездить с кофе в метро

Разнообразные забегаловки, предлагающие кофе навынос, множатся у вокзалов и метро как грибы после дождя. Но если вы предпочитаете взбодриться стаканчиком горячего напитка по пути на работу, будьте внимательны. Как бы плотно ни сидела крышка, при резком торможении поезда вы можете инстинктивно сжать стакан, и тогда кофе прольется. Подобное действие является нарушением правил пользования метрополитеном и облагается штрафом в размере 100 руб. В дальнейшем сумму планируют увеличить.