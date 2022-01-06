10+ слов и выражений русского языка, в которых мы сплошь и рядом допускаем ошибки

Каким бы сложным ни считали иностранцы русский язык, оказывается, самое длинное слово встречается в английском. Оно состоит из 1 913 букв и представляет собой описание химической формулы. А в русском языке самое длинное слово содержит всего 35 букв и звучит как «превысокомногорассмотрительствующий».

Редакция AdMe.ru не собиралась пугать вас такими длинными словами, а вместо этого решила помочь разобраться в том, как пишутся куда более простые и понятные, в которых тем не менее часто допускают ошибки. И поверьте: запомнить их все будет проще, чем вышеназванное 35-буквенное.

1.

Слово «противень» произошло от немецкого Bratpfanne («сковорода»), которое в результате русификации потеряло часть букв. До того как оно пришло в нашу речь, металлические листы с бортиками для выпекания назывались латками или судками. Часто из-за произношения это слово пишут неправильно, но именно в форме «противень» оно закрепилось в нормах русского языка. Стоит запомнить и его склонение: «сходить на кухню за противнем», «испечь на противне печенье», «снять с противня».

2.

Слова «изморозь» и «изморось» являются омофонами — разновидностью омонимов, которые звучат похоже, а пишутся неодинаково. И значения у них разные. Слово «изморозь» произошло от слова «мороз» и хорошо нам знакомо. Оно означает атмосферные осадки в виде длинных игл льда, которые остаются на ветках деревьев или траве. А изморось, или морось, — это тоже атмосферные осадки, но они представляют собой мелкий дождь.

3.

Наречие «навынос» со значением «с разрешением уносить с собой» (о продуктах или напитках, купленных в кафе или буфете) всегда пишется слитно. Не стоит путать его с существительным «вынос», которое с предлогом пишется раздельно. Обычно оно стоит в предложении вместе с пояснительным словом: «На вынос мозга, который устраивает мне начальник, я уже не реагирую», «На вынос флага смотрели все».

4.

Поскольку словосочетание «на развес» состоит из существительного «развес» и предлога, пишется оно исключительно раздельно. «Развес» — это слово, которое произошло от глагола «развесить» и означает стандартную массу 1 изделия какой-либо продукции.

5.

В зависимости от того, какой частью речи является слово «ожог/ожёг», оно будет писаться через О или Ё. Если это существительное, как, например, во фразе «легкий ожог руки», то мы пишем букву О. Но если слово является глаголом («Он случайно ожёг руку»), то в нем должна стоять гласная Ё.

6.

По примеру многих других русских слов («пациент», «диета», «абитуриент») «риелтор», которое происходит от английского realtor («агент по недвижимости»), пишется с буквой Е в корне. Другие варианты считаются устаревшими.

7.

Правильное написание этого слова будет легко запомнить, если знать, что произошло оно от латинского словосочетания post scriptum, которое означает «после написанного». Оно так надежно закрепилось в русском языке, что требует склонения, в том числе и во множественном числе: «постскриптумы», «постскриптумов», «постскриптумам» и т. д.

8.

Имена всех сказочных персонажей, точно так же как имена людей, пишутся с большой буквы: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга. Но если вы говорите об игрушке в виде Деда Мороза или Снегурочки, то ее название нужно писать с маленькой буквы, а в слове «дед-мороз» еще и появится дефис. Также с маленькой буквы следует писать эти слова, если они используются в нарицательном смысле: «баба-яга» («безобразная злая старуха»), «снегурочка» («холодная равнодушная красавица»).

9.

Если слово начинается с И, то при добавлении к нему русских приставок, заканчивающихся на согласный, эта буква по правилам орфографии меняется на Ы: «сымпровизировать», «безынициативный». Однако если добавляются приставки иностранного происхождения или меж-, сверх-, то по-прежнему пишется И, как, например, в слове «дезинфекция».

10.

Слово «привилегия» произошло от 2 латинских слов: privus — «отдельный, приватный» и lex — «закон». Как и латинское privilegium, это русское слово пишется с 3 буквами И, а Е после Л осталась от lex.

11.

Русское слово «грейпфрут» состоит из 2 английских: grape — «виноград» и fruit — «фрукт». Такое название растение получило из-за того, что его плоды часто собираются в грозди, похожие на виноград. В результате заимствования в русском слове «грейпфрут» сохранилась буква П и отсутствует К перед Т, как и в английском.

12.

Первоисточником слова «бюллетень» считается итальянское bulletino, которое переводится как «листок», «записка». Поэтому в русском языке, как в итальянском, в корне этого слова необходимо писать двойную букву Л.

13.

Это слово произошло от немецкого Gastarbeiter, что буквально означает «гость-работник» или «приглашенный рабочий». В русский язык пришли и другие слова с тем же корнем: «гастроль» («выступление в гостях по приглашению»), «гаст-профессор» («профессор, приглашенный для чтения курса в другой вуз»). А приставка гастро-, которую порой пытаются написать в этом слове, на самом деле имеет греческое происхождение и означает «желудок».