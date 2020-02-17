10 простых финансовых правил, которые стоит усвоить самим и объяснить своим детям

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Кто-то хочет научиться экономить, а кто-то считает, что лучше научиться больше зарабатывать. А тем временем многие успешные люди откровенно заявляют, что секрет в балансе: сначала нужно освоить методы экономии денег, а потом начать искать способы их преумножить. Об этом миллионеры сообщают в своих многочисленных интервью, и самые интересные советы становятся афоризмами и разлетаются по интернету.

Мы в AdMe.ru решили не просто для вдохновения почитать цитаты знаменитых персон, а нашли им применение в жизни. И обнаружили 5 «нет» и 5 «да», которые срочно нужно сказать всем, кто мечтает забыть о проблемах с деньгами.

1-е «нет»: прекратите сосредотачиваться на денежных накоплениях

Один из самых известных бизнесменов и изобретателей ХХ века Генри Форд сказал: «Старики учат нас, что нужно откладывать деньги до лучших времен. Это очень плохой совет. Не копите пятаки в банке. До 40 лет я не сэкономил ни доллара, все было инвестировано в дальнейшее развитие». Вложения в себя способны изменить жизнь. Такие инвестиции не подвержены инфляции: что бы ни произошло, хорошее здоровье, образование и знание нескольких языков будут в цене. Чем больше у вас умений, тем больше шансов на успех в этой жизни. 3 основные группы инвестиций в себя: Навыки и умения: образование, чтение, курсы.

Физическое здоровье: правильное питание, витамины, обследования у врачей, спорт.

Моральное здоровье: отдых, общение с друзьями, развлечения.

2-е «нет»: забудьте про неуверенность

Один из лучших практиков в области тайм-менеджмента Бодо Шефер рекомендует: «Надо делать, а не пытаться. Кто хочет попытаться, тот готов к неудаче. И в конце концов ничего у него не получается. Не существует никаких попыток. Или ты делаешь что-то, или не делаешь». Начиная любое дело, состоятельные люди настроены на успех. Они не видят препятствий и бросают все силы на то, чтобы заполучить желаемое. Люди, которые впоследствии могут сколотить состояние, руководствуются тем, что «это сработает, потому что я заставлю это работать». И не начинают дело спустя рукава. Бедные люди часто грешат подобным поведением, не знают, чего они хотят от жизни, и оправдывают себя фразами «ну я хотя бы попытался», «если что, попробую что-нибудь другое».

3-е «нет»: не думайте об удобстве других

Каждому из нас случалось соглашаться, когда на самом деле очень хотелось ответить «нет». Предприниматель Уоррен Баффетт входит в тройку самых богатых людей планеты, он заработал миллиарды, изначально ничего не имея, поэтому есть смысл прислушаться к его словам: «Если у вас есть возможность выбора, гораздо важнее сказать „нет“, чем „да“». Этот навык очень важен: если идти на поводу у других, то есть риск оказаться в плену чужих желаний и забыть о своих целях. Часто родители, даже не осознавая того, учат детей бессловесному подчинению: нельзя возражать, нельзя шуметь. Во взрослой жизни это чревато тем, что человек будет бояться проявлять свои истинные чувства. Итогом может стать брак без любви, нелюбимая работа, общение с неприятными людьми. Однако «нет» за нас умеет говорить наше тело — если, например, работа не устраивает, то тело будет говорить «нет» частыми болезнями.

4-е «нет»: не покупайте атрибуты богатой жизни

Предприниматель Марк Кьюбан вырос в простой семье, но сумел стать миллиардером и владельцем баскетбольной команды. Он считает, что не стоит сосредотачиваться на материальных вещах: «Не имеет значения, на какой машине вы ездите. Не имеет значения, как вы одеваетесь. Чем больше вы думаете о деньгах, тем вам сложнее сосредоточиться на целях. Чем дешевле вы можете жить, тем больше у вас вариантов». Многие после повышения зарплаты начинают больше тратить — покупают более дорогую машину, чаще ходят по магазинам, заказывают еду. В итоге они не становятся богаче, их достаток остается примерно на том же уровне. Только если зарабатывать больше и тратить меньше, будут оставаться свободные средства, которые можно вложить в свое развитие.

5-е «нет»: не тратьте время зря

Один из главных бизнес-гениев современности, основатель сети кофеен Starbucks Говард Шульц заметил: «Великие свершения не бывают случайными». Многим хочется бросить работу в офисе и заняться тем, к чему лежит душа: стать фотографом, путешественником или писателем. Но лучше не делать этого, пока нет финансовой стабильности. Самый удачный вариант — жить на доход от основной работы и заниматься делом своей мечты в свободное время. Можно вставать на пару часов раньше, использовать обеденный перерыв, заниматься любимым делом вечером вместо просмотра сериалов. Когда денег от дополнительной работы хватит на оплату счетов и повседневные нужды, то можно без страха уйти с надоевшего места.

1-е «да»: ищите недорогие качественные вещи

Такое признание от одного из богатейших людей планеты Уоррена Баффетта может показаться странным, однако он говорит: «Мне все равно, о носках идет речь или об акциях: мне нравится покупать качественные товары по сниженным ценам». Цена — это то, за что мы платим, а стоимость — то, что мы получаем. Однако терять голову на распродажах не лучшая идея, так как можно набрать много товаров, которые вам совсем не нужны, и потратить деньги на ерунду. Будьте избирательны при выборе необходимых вещей, ищите идеальное соотношение «цена — качество», избегайте импульсивных покупок, и тогда вам удастся сохранить честно заработанное.

2-е «да»: сосредоточьтесь на возможностях

Известный автор книг по саморазвитию Роберт Кийосаки уверен: «Слово „невозможно“ блокирует ваш потенциал, в то время как вопрос „Как мне это сделать?“ заставляет ваш мозг работать на полную катушку». Именно этот посыл активирует мозг, и он начинает искать пути решения. «Невозможно» — это всего лишь слово, и при большом желании даже самые сокровенные мечты превращаются в реальность. Этому должны родители учить своих детей, не ограничивать их потенциал, рассказывать вдохновляющие истории о людях, которые изменили мир, и внушать, что все возможно — необходимо лишь страстно хотеть улучшить себя и свою жизнь.

3-е «да»: цените то, что имеете

И еще одно мудрое высказывание Уоррена Баффетта: «Покупайте только то, чем бы вы с удовольствием владели, если рынок закроется на 10 лет». Поход по магазинам современные психологи иногда приравнивают к терапии: покупатели хотят получить быстрое удовольствие, которое приносит импульсивный шопинг. Короткая эйфория заканчивается сожалениями, когда приобретенное надоедает или выходит из моды. Лучше купить более дорогой предмет гардероба, но из качественных материалов. А если действительно хотите быть в тренде, то можно присоединиться к движению осознанного потребления и экошопинга. Люди, которые заботятся о своем материальном состоянии и будущем планеты, обмениваются вещами, покупают необходимое у других людей, отовариваются в секонд-хендах и пользуются одним и тем же гаджетом годами.

4-е «да»: научитесь видеть в большом деле много маленьких

Генералу армии Дуайту Эйзенхауэру принадлежит высказывание: «Планы — ничто. Планирование — все». Первое — это цель, а второе — путь и видение того, как будет достигнута цель. Даже если все в считанные секунды изменится до неузнаваемости, сам процесс планирования позволит гораздо глубже вникнуть в ситуацию и скорректировать действия так, чтобы в итоге цель оказалась достигнута. Станет легче распределять время между задачами и не тратить его попусту. Плюсом станет и то, что вы не забудете даже о самых мелких делах.

5-е «да»: и наконец, больше отдыхайте

Имя первого официального долларового миллиардера в истории человечества Джона Рокфеллера известно каждому, и вот что он рекомендует: «Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги». Это значит, что если ежедневно трудиться не поднимая головы, то попросту не будет возможности увидеть мир таким, какой он есть. А без свежего и трезвого взгляда не может быть успеха в работе. Билл Гейтс поддерживает эту идею, заявляя, что «бизнес — это игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил». И не стоит превращать игру в рутину. Умейте отключаться, чтобы была возможность наполниться новыми идеями.