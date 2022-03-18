10+ профессий, которые женщинам пришлось освоить столетия назад, чтобы обеспечивать себя

Вплоть до ХХ века женский труд считался чем-то явно второстепенным по отношению к мужскому. Девушкам сложно было найти занятие, которое приносило бы деньги, ведь всего 2 % из них имели высшее образование, а без него можно было претендовать лишь на черновые должности. Часто женщины трудились наравне с мужчинами, но даром, и это считалось само собой разумеющимся.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кем приходилось работать девушкам столетия назад, чтобы обеспечить себя или помочь семье.

Попрыгунья

Так можно назвать девушек, которые работали ассистентками фокусников и иллюзионистов. Им приходилось перепрыгивать из одной крошечной коробки в другую, чтобы проворачивать трюки вроде распиливания пополам. Кандидатка на эту должность должна была обладать соответствующими параметрами: иметь стереотипную очаровательную внешность, быть изящной и гибкой. При этом должность помощницы фокусника считалась чем-то вроде черновой работы. Такой девушке приходилось несладко, ведь к ней относились как к вещи — чему-то вроде реквизита. Да и оплата их труда явно хромала.

Детоводительница

Такое название носила должность няни — одной из самых социально одобряемых профессий для женщин. Со временем девушки на этих должностях даже могли получить что-то вроде повышения по службе и занять пост старшей няни. К тому же выбравшие такой способ заработка практически не подвергались травле, ведь воспитание детей (и своих, и чужих) общество считало для них естественным.

Погонщица

Это женщина, которая занималась «погонкой» угля — загружала добытое в шахтах топливо для его дальнейшей отправки. Работа в шахтах считалась тяжелейшей, в некоторых странах закон запрещал женщинам и детям заниматься таким трудом. Однако девушки находили способы обойти этот запрет: они не спускались в саму шахту, но выполняли не менее трудную работу на поверхности.

Баклушница

Если исходить из названия, может показаться, что так называли лентяек и лежебок, которые не хотели трудиться. На деле же девушки-баклушницы делали заготовки из дерева, которые и назывались баклушами. Впоследствии из этих заготовок могли делать что угодно — от ложек до матрешек. Деревообработка была одной из самых востребованных профессий для женщин.

Банкаброшница

На первый взгляд, эта работа должна быть как-то связана с банками и брошками. Но нет, оказывается, банкаброш — это прядильная машина, с помощью которой получают нить для пряжи. Соответственно, банкаброшницами называли женщин, которые работали с прялками.

Художница

Творческие профессии были открыты для женщин издревле. Девочек всегда старались обучать изящным искусствам, и в дальнейшем они могли не только заниматься живописью и скульптурой, но и учить этому других. Стоит отметить, что, несмотря на препоны общества, ориентированного на мужчин, некоторые девушки достигли больших успехов в этой сфере. Например, одно из императорских яиц Фаберже было создано 25-летней сотрудницей фабрики по имени Альма Пиль.

Затяжчица

Эти девушки затягивали вовсе не песни. Так называли работниц обувных фабрик, которые затягивали нити при производстве туфель и ботинок. Допускать женщин на производства стали далеко не сразу — еще в середине XIX века 70 % работников составляли мужчины. Они выполняли работы на тяжелой технике, а женщины ограничивались сшиванием, отделкой и упаковкой.

Строчильщица

Это слово обозначало профессию женщин, которые строчили на швейных машинках. Девушки были заняты во многих сферах, так или иначе связанных с рукоделием: мастерили одежду, вышивали узоры, плели кружева. Приученные к этому с детства, в итоге они могли сделать рукоделие одним из способов заработка. Впрочем, оплачивался этот труд чрезвычайно скудно. Иногда женщинам приходилось работать по 16 часов в день, и при этом они едва сводили концы с концами.

Медсестра

Это одна из немногих профессий, которая с течением времени стала признаваться исключительно женской. Мужчины считали уход за больными чем-то маргинальным, поэтому в конце концов девушки заменили их почти полностью. Тем не менее у медсестер нередко возникали конфликты с мужчинами-врачами, которые плохо относились к женскому труду.

Гребнечесальщица

По названию кажется, что так могли бы называться девушки, расчесывающие волосы гребнями, — вроде современных парикмахеров. На деле это еще один пример женской работы, связанной с рукоделием. Гребнечесальщицы обслуживали прядильные машины и подготавливали нити к дальнейшему использованию.

Раздевщица

Так называли горничных, которые, помимо прочих своих обязанностей, раздевали и одевали господ. Это еще одна из немногих профессий, занимаясь которыми девушки не сталкивались с ежедневной травлей. При этом их труд был чрезвычайно тяжелым физически, а оплачивался тоже скудно.