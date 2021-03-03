AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

10 продуктов из обычного рациона японца, которые помогут сохранить наши молодость и здоровье

2224
-

Жители Страны восходящего солнца во всем идут чуть-чуть впереди остальных людей на планете — например, уже сегодня они изобретают вещи, которые фантасты только описывают в своих книгах. А средняя продолжительность жизни японцев вообще наталкивает на мысль, что они все же отыскали где-то источник вечной молодости. На самом же деле причина их здоровья и долголетия банальна — это еда.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, чем таким волшебным питаются жители Японии, ведь нам тоже хочется отметить 100-летний юбилей так же бесшабашно, как мы делали это в 20.

Основной принцип питания японцев называется «васёку». Согласно ему, во главу угла ставится качество пищи, а не ее количество, а упор делается на сезонные ингредиенты. На японском столе тоже может быть много тарелок, но на каждой из них — всего по чуть-чуть и обязательно высшей пробы. Чаще всего это рис, лапша, овощи, соя, рыба, зеленый чай и фрукты — 7 столпов, на которых стоит традиционная японская кухня.

Львиную долю в рационе японцев занимает рыба. И чаще всего термически не обработанная, она идет на блюдо «сашими». По сравнению с приготовленной, в свежей рыбе сохраняется больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые чистят наши сосуды от холестериновых бляшек и нормализуют кровяное давление.

В Японии насчитываются десятки блюд из риса, этот злак занимает верхнюю ступеньку в системе японского питания. И познавать мир вкусов маленькие японцы тоже начинают именно с риса, точнее, с блюда для младенцев, которое называется окаю и представляет собой рис, сваренный в большом количестве воды. Первую ложечку риса «за маму» японцы съедают в 5 месяцев.

Этот злак хорошо насыщает и позволяет контролировать количество съеденного. Он может служить даже для разгрузки пищеварительной системы, например, если сварить его вместе с 7 особыми травами, то получится блюдо «нанакуса-гаю», которое традиционно едят после новогодних праздников.

Следом за рисом по популярности идет лапша. Но если искать причины японского долголетия, то делать это нужно не в тарелке с раменом: лапша быстрого приготовления уж точно не прибавит здоровья. Зато это может сделать соба — лапша из гречихи, которая тоже очень распространена в Стране восходящего солнца. Вот там действительно кладезь витаминов и львиная доля клетчатки. Соба помогает регулировать уровень сахара в крови, подходит для диабетиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Когда японец заболевает, он не бежит в аптеку за порошками от простуды. Он просит жену приготовить ему горячий дзосуй — насыщенный суп с рисом, который точно его вылечит.

В Японии есть понятие комфортной еды — это традиционные блюда родом из детства, которые способны излечить или утешить человека за счет ностальгических ассоциаций. К таким блюдам относятся, например, горячий имбирный напиток «шогаю», мисо-суп с луком «неги-мисо-ю».

Очень часто иностранцев, путешествующих по Японии, обескураживают высокие цены на мясо в супермаркетах. И действительно, говядина там продается тонко нарезанными слайсами и стоит примерно $ 22 за килограмм.

Все дело в том, что японцам столетиями запрещали есть мясо. Это было связано с религиозными причинами: в VI веке в страну пришел буддизм и мясоедение, как «разрушающий душу» обычай, попало под запрет. 1200 лет без мяса не прошли даром — сейчас говядина в Японии относится к разряду деликатесов и употребляется нечасто. Сердечно-сосудистая система японцев, несомненно, говорит буддистам за это «спасибо».

Японцы строго придерживаются различных правил, и режим питания не исключение. Помимо традиционных завтрака, обеда и ужина, у них есть еще ояцу — своего рода полдник. Этот прием пищи позволяет избежать неконтролируемых приступов голода и поддержать организм энергией. Но главное отличие ояцу от европейского перекуса на ходу — это осознанность: есть нужно вдумчиво и не торопясь. Некоторые японцы тратят на такой полдник не меньше часа.

Сейчас в Японии уделяют большое внимание ояцу: в СМИ объясняют, что в этот прием пищи сладости лучше заменить более полезными снеками. И в качестве таких рекомендуют традиционные ферментированные продукты, например сброженные соевые бобы «натто». Очень непривычные на наш вкус, они, тем не менее, являются природными пробиотиками и поддерживают здоровье пищеварительной системы. А еще натто обладают тем самым уникальным вкусом умами, который отличает блюда азиатской кухни.

Принцип традиционного питания «васёку», которого придерживаются жители Японии, подразумевает ограничение сахара. Сами японцы, когда бывают за границей, удивляются тому, что в Европе люди иногда заставляют детей есть десерты после еды, даже если те не хотят.

В Японии же наоборот — стараются либо снизить количество сахара, либо заменить его подсластителями.

А вот от чего японцы не планируют отказываться ни при каких обстоятельствах (и правильно делают), так это зеленый чай. Его пьют утром, а также в течение дня во время и после еды. Если заказать чай в ресторане и не указать, какой именно, то официант по умолчанию принесет зеленый, и в 99 % случаев напиток будет бесплатным. Возможно, именно зеленый чай, богатый антиоксидантами, играет ключевую роль в здоровье японской нации.

Какие из японских пищевых привычек отозвались в вашей душе?

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos, PMmeyourNattoGohan / Reddit
2224
-
Поделиться этой статьёй