10 продуктов из обычного рациона японца, которые помогут сохранить наши молодость и здоровье

Жители Страны восходящего солнца во всем идут чуть-чуть впереди остальных людей на планете — например, уже сегодня они изобретают вещи, которые фантасты только описывают в своих книгах. А средняя продолжительность жизни японцев вообще наталкивает на мысль, что они все же отыскали где-то источник вечной молодости. На самом же деле причина их здоровья и долголетия банальна — это еда.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, чем таким волшебным питаются жители Японии, ведь нам тоже хочется отметить 100-летний юбилей так же бесшабашно, как мы делали это в 20.

Основной принцип питания японцев называется «васёку». Согласно ему, во главу угла ставится качество пищи, а не ее количество, а упор делается на сезонные ингредиенты. На японском столе тоже может быть много тарелок, но на каждой из них — всего по чуть-чуть и обязательно высшей пробы. Чаще всего это рис, лапша, овощи, соя, рыба, зеленый чай и фрукты — 7 столпов, на которых стоит традиционная японская кухня.

Львиную долю в рационе японцев занимает рыба. И чаще всего термически не обработанная, она идет на блюдо «сашими». По сравнению с приготовленной, в свежей рыбе сохраняется больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые чистят наши сосуды от холестериновых бляшек и нормализуют кровяное давление.

В Японии насчитываются десятки блюд из риса, этот злак занимает верхнюю ступеньку в системе японского питания. И познавать мир вкусов маленькие японцы тоже начинают именно с риса, точнее, с блюда для младенцев, которое называется окаю и представляет собой рис, сваренный в большом количестве воды. Первую ложечку риса «за маму» японцы съедают в 5 месяцев. Этот злак хорошо насыщает и позволяет контролировать количество съеденного. Он может служить даже для разгрузки пищеварительной системы, например, если сварить его вместе с 7 особыми травами, то получится блюдо «нанакуса-гаю», которое традиционно едят после новогодних праздников.

Следом за рисом по популярности идет лапша. Но если искать причины японского долголетия, то делать это нужно не в тарелке с раменом: лапша быстрого приготовления уж точно не прибавит здоровья. Зато это может сделать соба — лапша из гречихи, которая тоже очень распространена в Стране восходящего солнца. Вот там действительно кладезь витаминов и львиная доля клетчатки. Соба помогает регулировать уровень сахара в крови, подходит для диабетиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Когда японец заболевает, он не бежит в аптеку за порошками от простуды. Он просит жену приготовить ему горячий дзосуй — насыщенный суп с рисом, который точно его вылечит. В Японии есть понятие комфортной еды — это традиционные блюда родом из детства, которые способны излечить или утешить человека за счет ностальгических ассоциаций. К таким блюдам относятся, например, горячий имбирный напиток «шогаю», мисо-суп с луком «неги-мисо-ю».

Очень часто иностранцев, путешествующих по Японии, обескураживают высокие цены на мясо в супермаркетах. И действительно, говядина там продается тонко нарезанными слайсами и стоит примерно $ 22 за килограмм. Все дело в том, что японцам столетиями запрещали есть мясо. Это было связано с религиозными причинами: в VI веке в страну пришел буддизм и мясоедение, как «разрушающий душу» обычай, попало под запрет. 1200 лет без мяса не прошли даром — сейчас говядина в Японии относится к разряду деликатесов и употребляется нечасто. Сердечно-сосудистая система японцев, несомненно, говорит буддистам за это «спасибо».

Японцы строго придерживаются различных правил, и режим питания не исключение. Помимо традиционных завтрака, обеда и ужина, у них есть еще ояцу — своего рода полдник. Этот прием пищи позволяет избежать неконтролируемых приступов голода и поддержать организм энергией. Но главное отличие ояцу от европейского перекуса на ходу — это осознанность: есть нужно вдумчиво и не торопясь. Некоторые японцы тратят на такой полдник не меньше часа.

Сейчас в Японии уделяют большое внимание ояцу: в СМИ объясняют, что в этот прием пищи сладости лучше заменить более полезными снеками. И в качестве таких рекомендуют традиционные ферментированные продукты, например сброженные соевые бобы «натто». Очень непривычные на наш вкус, они, тем не менее, являются природными пробиотиками и поддерживают здоровье пищеварительной системы. А еще натто обладают тем самым уникальным вкусом умами, который отличает блюда азиатской кухни.

Натто — моя самая любимая еда в мире! Пахнет кедами. © PMmeyourNattoGohan / Reddit

Принцип традиционного питания «васёку», которого придерживаются жители Японии, подразумевает ограничение сахара. Сами японцы, когда бывают за границей, удивляются тому, что в Европе люди иногда заставляют детей есть десерты после еды, даже если те не хотят. В Японии же наоборот — стараются либо снизить количество сахара, либо заменить его подсластителями.

А вот от чего японцы не планируют отказываться ни при каких обстоятельствах (и правильно делают), так это зеленый чай. Его пьют утром, а также в течение дня во время и после еды. Если заказать чай в ресторане и не указать, какой именно, то официант по умолчанию принесет зеленый, и в 99 % случаев напиток будет бесплатным. Возможно, именно зеленый чай, богатый антиоксидантами, играет ключевую роль в здоровье японской нации.