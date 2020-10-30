10 признаков соискателей, которые вряд ли получат работу, но точно выведут из себя эйчара

Многие недолюбливают HR-менеджеров и считают их злюками, которых хлебом не корми — дай прицепиться к человеку со странными вопросами. Но соискатели и сами частенько доводят рекрутеров до белого каления или просто не могут наладить с ними контакт, чем понижают свои шансы получить работу.

Мы в AdMe.ru считаем, что обе стороны имеют право на свое мнение, поэтому выяснили, какие кандидаты больше всего бесят эйчаров. А в бонусе докажем, что у работодателей тоже есть сердце и они могут пойти навстречу человеку, даже если тот произвел ужасное первое впечатление.

1. Не умеют составлять резюме

Помимо грамматических ошибок и неправильного оформления, рекрутеров раздражает отсутствие конкретики. Им нужно перечисление релевантных навыков, а не абстрактные описания личностных качеств. Если не хотите услышать страшное «Вы нам не подходите», уберите из резюме слова «коммуникабельный», «стрессоустойчивый» и «легкообучаемый». Это клише, которые не несут смысловой нагрузки и бесят эйчаров. Несколько выдержек из реальных резюме. «Руководитель проекта. Обязанности и достижения: руководил проектом». «Помощник руководителя. Обязанности: помощь руководителю». «Должность: мама, декрет». На этом описания заканчивались. © Elanchik / Pikabu

Один парень прислал резюме с фотографией своего лица по центру. На изображении были баблы с текстом «Наняв меня, ты не пожалеешь» . © LadyArtemis32 / Reddit

В резюме — 3 строчки и «Расскажу о себе на встрече непосредственно с руководителем». Вот откуда такая корона? На что рассчитывают такие кандидаты? © Zmeinda / Pikabu

2. Не читают текст вакансии и описание компании

Представьте, что вы подали объявление «Ищу 2-комнатную квартиру в центре», а вам посыпались предложения однушек на окраине. Так же чувствует себя HR-специалист, когда к нему приходят люди, не удосужившиеся даже прочесть требования к кандидатам. В начале интервью многие рекрутеры спрашивают, что соискателю известно о компании. Если человек говорит, что не успел изучить вопрос, или гуглит информацию непосредственно перед собеседованием, шансы получить работу стремительно падают. У нас на собеседовании нужно ознакомиться с производством продукта. Мы пишем об этом в тексте вакансии и напоминаем по телефону. Но одна барышня сказала: «Я не стану этого делать, потому что испорчу ногти» . Когда я спросил, понимает ли она, что в этом и будет заключаться ее работа, девушка сказала, что я зря потратил ее время, и ушла. Потом еще написала всюду, что мы лжецы. Ах да, вакансия называлась «помощник на производстве». © AnnualAntics / Reddit

Искали исполнителей в стартап и сразу обозначили, что первые месяцы не сможем платить зарплату. Один парень с ходу сказал, что его время очень ценное и работать в стартапе он не хочет. Когда я рассказывал о наших технологиях, он раскритиковал каждую. В конце заявил, что готов приступить за $ 58 в час. © Anonymous / Quora

3. Претендуют на работу, для которой не подходят

Настоящая боль эйчаров — соискатели, которые не обладают необходимыми навыками, или понятия не имеют о должностных обязанностях. Некоторые вообще рассылают резюме на авось в надежде, что где-то да получится найти тепленькое местечко. Спросил девушку, есть ли у нее опыт работы с Aloha (программное обеспечение для кассовых аппаратов. — Прим. AdMe.ru ). Она ответила, что никогда не была на Гавайях. © ICaughtAPigeonOnce / Reddit

Одна женщина в графе квалификации написала: «Материнство». Почти весь ее опыт был связан с воспитанием детей. Дама могла бы искать работу няней или что-то в этом роде, но никак не претендовать на должность администратора, как она сделала. © Herbert_Erpaderp / Reddit

Искал менеджера. Пришло резюме: «Могу набирать тексты на ПК, знаю текстовые редакторы, немного знаю XL , знаю орфографию и пунктуацию русского языка — работала машинисткой». © mebvr / Pikabu

Написала как-то девушка: «У вас есть свободная вакансия?» Отвечаю: «Да, продавец-консультант». Она спрашивает: «А что он делает?» После этого даже резюме не стали просить. © Catarina0905 / Pikabu

4. Не могут подтвердить свою компетентность

Работодателей и эйчаров выводят из себя бесконечные разглагольствования соискателей о том, как рады они будут поработать в таком отличном месте и насколько ценным станет для них этот опыт. Любая компания заинтересована в людях, которые обладают конкретными навыками и могут это доказать. Ищу стажера-программиста. Что от него требуется? Как минимум логическое мышление и высокая концентрация внимания. 70 % кандидатов не могут решить школьные задачки на логику, теряют нить разговора и забывают, о чем говорили раньше. © AnnaBelaya / Pikabu

В вакансии указана вилка зарплат, поскольку ищем 2 специалистов — обычного и старшего. Сказал соискателю, что возьмем его на должность с зарплатой X рублей. Парень возмущается, что в вакансии указано от X до Y рублей. Объясняю, что он завалил тест на старшего специалиста, поэтому может претендовать только на место с меньшей зарплатой. Его ответ: «Если дадите мне погуглить хотя бы полчаса, я отвечу на все ваши вопросы!» © GenBardak / Pikabu

Пару лет назад искал администратора в офис. Одна заявка пришла пустой: ни резюме, ни сопроводительного письма, только имя и номер телефона претендентки. Позвонил ей и сказал, что нужно все заполнить. Она ответила: «Спросите профессора Х, кто я. Когда к вам приходить?» Я объяснил, что мне не важно, кого она знает, а на собеседование приглашаю только квалифицированных кандидатов. Тогда она прислала письмо, в котором написала, что знакома с профессором Х и 25 лет проработала в офисе. Вот что мне это говорит о ее практических навыках? © Quora User / Quora

5. Любят приврать

63 % соискателей врут в резюме. Люди приукрашивают свой опыт, добавляют несуществующие места работы, нагло лгут о знании иностранных языков и зачем-то скрывают реальный возраст. Чтобы вывести хитреца на чистую воду, достаточно задать вопрос, требующий глубокого ответа, или запросить данные с предыдущего места работы. Многие компании вообще проверяют социальные сети кандидатов и ищут данные, подтверждающие квалификацию. Yo habla Español? — «Что это? Немецкий?» — «Нет, испанский. В резюме вы указали, что владеете испанским». — «Ах да. Мой парень сказал, что это будет выглядеть круто, вот и добавила». © babayagastrikesback / Reddit

В резюме чувак написал, что знает французский. На собеседовании уточнил, что говорит по-французски, только когда выпьет. © PNGhost / Reddit

Подруга работает рекрутером в крупной компании. Далее с ее слов. «Парень прислал отличное резюме IT-специалиста, позвала его на собеседование. Ни на один вопрос ответить не может, сидит угрюмый. Ну, думаю, очередной врун, который чьи-то данные скопировал, такие нередко приходят. Но все же спрашиваю: „Почему я должна взять вас на работу?“ Парень аж засиял: „Потому что я знаю, что вы платите айтишникам $ 1 500, и тоже так хочу!“ Таких наглых на моей памяти еще не было».

6. Не дружат со временем

Рабочий день HR-специалиста расписан по минутам, и если кто-то опаздывает, то срывается весь график. Те, кто любит на всякий случай приехать на час раньше, тоже доставляют хлопот. Ранних пташек нужно чем-то занять, чтобы они не спрашивали каждые 5 минут, можно ли уже войти. Лучше всего приходить за 10–15 минут до назначенного времени, чтобы успеть добраться до нужного кабинета. А уж если планы изменились, то стоит предупредить рекрутера заранее. Была девочка на позицию маркетолога. Прекрасное резюме, замечательное телефонное интервью, и вроде все отлично, но... Опаздывает на собеседование на полчаса, звонит нам и спрашивает, как доехать в офис. XXI век — время гаджетов и Google, на самом простом телефоне есть навигатор. Да и маркетологу ли не знать, как загуглить карту? Вот вам и реальный тест-драйв. © Val419 / Pikabu

Знаете, какую самую странную и убойную отмазку от собеседования я слышала? «Извините, не смогу прийти, потому что я умерла». © nikalolly / Pikabu

7. Выбирают неуместный наряд

Лучше всего ориентироваться на нейтральный стиль одежды, приближенный к деловому. Вещи ярких цветов, глубокие декольте, юбки с высокими распорками, туфли на шпильках и колготы с узорами лучше отложить для другого случая. Надевая их, вы демонстрируете интервьюеру свою несерьезность. Негатив может вызвать и сильный разрыв между фотографией и реальным образом. Эйчарам нравится, когда они узнают кандидата, как только тот входит в кабинет. Дамочка пришла в легинсах телесного цвета и выглядела так, словно на ней вообще нет штанов. Сверху — расстегнутая толстовка, из которой выглядывала кружевная майка. Хотела должность терапевта, но, конечно же, ее не получила. © ConneryFTW / Reddit

Девушка на позицию специалиста по обслуживанию клиентов явилась в пижамных штанах с Hello Kitty, ярко-розовой толстовке и теплых пушистых тапочках. © ADamnInAK / Reddit

Женщина проходила собеседование на место офис-менеджера. В резюме и по телефону все отлично, но вживую... Одета в полупрозрачную цветастую блузку, волосы не мыла и не расчесывала недели 3, и от нее откровенно попахивало немытым телом. В разговоре абсолютно адекватная, но извините. Всему офису с ней каждый день дело иметь, да и рабочий стол прямо у входа — это почти лицо компании. © Val419 / Pikabu

8. Плевать хотели на правила приличия и субординацию

Эйчар оценивает не только профессиональный уровень кандидата, но также его манеру общения и рассказ о предыдущих местах работы. Даже если бывший начальник был дьяволом во плоти, не нужно вываливать свой негатив — это никому не понравится. Хорошим тоном считается поблагодарить рекрутера за уделенное время, написав короткое электронное письмо. Сделать это нужно в течение суток после собеседования. Так кандидат не только получит +10 к вежливости, но и невзначай напомнит о себе. Я единственная девушка в HR-отделе. Мне поручили проинтервьюировать кандидата на техническую должность, чтобы понять, сможет ли он работать в команде. Мужчина пожал мне руку и удивился, почему секретаршам разрешают проводить собеседования с IT-специалистами. Он не прошел. © KnittinAndB***hin / Reddit

Парень решил, что его уже приняли, и расслабился. Опоздал на собеседование, откинулся на спинку стула и все время переписывался в телефоне. Другой сказал моей коллеге, что ей должны платить только за ее голос. Оба работу не получили. © lfslshlps / Reddit

Проводил собеседование вместе с начальницей. Соискатель зашел в кабинет и с ходу спросил: «А кто эта маленькая женщина?» И тут прозвучал щелчок — у начальницы в руках треснул карандаш. Разумеется, она сказала «нет». © Thomas Barnidge / Quora

9. Переоценивают себя и свои возможности

Всех бесят кандидаты с неадекватными запросами. Это те люди, которые, еще не получив работу, хотят повышение. Или задают вопросы вроде «Чем вы меня заинтересуете?», «Почему я должен выбрать вашу компанию?», «Вы покроете мои расходы на ипотеку?». Высокие шансы получить отказ имеют «эксперты», которые дают непрошеные бизнес-советы, и «звезды», считающие себя незаменимыми специалистами. Парень на позицию из разряда «Принеси, подай, отойди, не мешай». В заявке подтвердил, что может поднимать тяжести и понимает, что работа не предусматривает особого карьерного роста. Во время интервью 10 раз спросил, как быстро его повысят до прораба. На вопрос, сколько градусов в прямом угле, ответить затруднился. Ну готовый прораб! © Val419 / Pikabu

В небольшую компанию требовался менеджер по холодным продажам. Скайп-собеседование с кандидаткой прошло отлично. Но когда при встрече в офисе я попросил сделать пару звонков в качестве теста, то девушка резко отказалась и стала собирать вещи. На вопрос, что не так, ответила, что тестовое задание могла бы выполнить, если бы мы были компанией ее мечты, а так нужно радоваться, что она вообще пришла. © yariker / Pikabu

Парнишка был очень вежливым по телефону, а на интервью явился босым и без рубашки. Нагло подошел к ресепшену, позвал «менеджера, которого он заменит», потребовал форму и $ 30 за час работы. © Vesuvious_Boi / Reddit

В один банк на протяжении 2 лет приходил странный парень. Он хотел работать в группе телемаркетинга, но страдал завышенной самооценкой. Когда эйчар сказала, что не может прочитать его анкету из-за неразборчивого почерка, парень ответил: «Конечно не можете. Потому что я гениален». Работу он так и не нашел.

10. Злятся, когда им задают каверзные вопросы

Рекрутеры спрашивают «Кем вы видите себя через 5 лет?» или «Как засунуть слона в холодильник?» не для того, чтобы выбесить человека или найти повод ему отказать. Такие вопросы помогают узнать, как претендент действует в непредвиденных обстоятельствах, оценить его креативность и прикинуть, вольется ли он в коллектив. Это отличный шанс проявить себя и получить бонусные очки от HR-специалиста. Вопрос «Почему мы должны взять именно вас?» однозначно ставит в тупик. На то и расчет. В этот момент можно проявить смекалку и продемонстрировать личностные качества, которые не были отображены в резюме. Один наш кандидат успешно прошел собеседование, когда ответил: «Потому что я одет в корпоративные цвета вашей компании». Был и другой удачный ответ: «Я мастер спорта по хоккею и смогу вывести вашу корпоративную команду в лидеры». © Alvarorecoba20 / Pikabu

Бонус: история о том, что работу можно получить, даже если эйчар против

Много лет назад мой друг Дэвид был менеджером магазина и искал продавца на полную ставку. Однажды к нему зашел парень в грязной одежде и спросил, нет ли какой-то работы. Дэвид дал анкету, парень ее заполнил, и они договорились о собеседовании.

Кандидат пришел вовремя. Он был в той же одежде, и от него дурно пахло. Когда его спросили, чем он занимался раньше, сказал, что только вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за магазинную кражу. На вопрос, почему не переоделся, ответил, что далеко живет и у него нет денег на автобус в 2 стороны, поэтому он просто околачивался в городе.

Дэвид его нанял. Эйчар был в шоке.

Через несколько лет парень вырос до помощника менеджера. Он оказался одним из самых надежных и честных сотрудников. А как-то признался, что специально грабил магазины, чтобы сесть в тюрьму и оказаться подальше от жестокого отца.

Он был худшим кандидатом, но стал лучшим работником. © Richard Stubbings / Quora

Какие странные или комичные ситуации случались с вами на собеседованиях? Нам очень интересно мнение обеих сторон: и соискателей, и рекрутеров.