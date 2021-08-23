10+ признаков, которые помогут отличить плохой салон красоты и не попасться в руки дилетантов

Все мы периодически заглядываем в салоны красоты: подровнять кончики, обновить маникюр или привести в порядок брови. Говорят, что красота требует жертв, но явно не тех, что связаны с нашим здоровьем и безопасностью, поэтому к выбору салона и мастера стоит подходить очень внимательно. И речь идет не только о банальной чистоте заведения и опрятности и профессионализме его сотрудников.

AdMe.ru решил рассказать вам о «тревожных звоночках», заметив которые в салоне красоты лучше больше туда не наведываться, чтобы не испортить себе настроение и здоровье.

1. Мастер использует нестерилизованные и неодноразовые инструменты и расходные материалы

Бывает, приходишь в салон красоты, а тебе навстречу парикмахер с выглядывающей из кармана фартука расческой, которой было причесано как минимум полгорода. Такое в приличном заведении недопустимо, так как неодноразовые инструменты всех мастеров, работающих в сфере красоты, обязательно должны надлежащим образом дезинфицироваться или стерилизоваться. В идеале специалист должен вскрывать крафт-пакет, в котором инструменты подвергались обработке, при вас. А цветные индикаторы на пакетах не дадут вам себя обмануть.

2. Мастер-бровист не просит вас улыбнуться

Чтобы правильно подобрать форму бровей, грамотный мастер должен учитывать и индивидуальные особенности мимики. Для этого он попытается разговорить вас и заставит улыбнуться. Если при разговоре у вас, например, слегка поднимается правая бровь, профессионал не будет поднимать ее выше при коррекции.

3. Парикмахер не массажирует вам голову во время мытья

Массаж головы во время мытья — стандартная практика во многих салонах. Он стимулирует кровообращение и способствует росту волос. А также обеспечивает мягкое отшелушивание, чтобы отмершие клетки кожи не накапливались и не приводили к образованию перхоти. Если в вашем салоне парикмахер не массирует кожу головы, это предупреждающий знак, что заведение значительно уступает в сервисе.

4. Кисти визажиста хранятся в стаканах

Кисти хорошего мастера хранятся не на открытых поверхностях, а в специальных чехлах или пеналах. В противном случае они будут пылиться. Каждая кисть используется только для нанесения макияжа одному клиенту и тщательно дезинфицируется перед дальнейшей эксплуатацией.

5. На косметических продуктах и гелях-лаках не указаны даты вскрытия

У каждого косметического средства имеется свой срок годности после вскрытия. Так, в среднем помада может храниться 1 год, тени для век — от 3 до 6 месяцев, а тушь для ресниц — 3 месяца. Для гелей-лаков также есть свои нормы. Некоторые из них после вскрытия флакона становятся непригодны спустя 1 год. В масштабах салона мастерам сложно запомнить, когда то или иное средство было распаковано, поэтому стикеры с датой вскрытия гарантируют клиенту, что его накрасили, намазали или помыли не просроченным продуктом.

6. Чистые полотенца хранятся в открытых стеллажах

Салоны красоты, которым не наплевать на свою репутацию, обращают внимание и на то, как хранятся их полотенца. В открытых стеллажах можно держать только текстиль в индивидуальной упаковке, иначе он запылится и его использование будет негигиеничным. Застиранным и дырявым полотенцам не место в хорошем заведении.

7. Мастер отвлекается на телефон во время процедуры

Неприятное впечатление о салоне может произвести мастер, который все время отвлекается на телефон: разговаривает на личные темы или пишет кому-то сообщения одной рукой, пытаясь сделать вам укладку или выщипать брови другой. Если косметолог, например, в разгар процедуры решил взять телефон, то важно, чтобы он снова помыл руки перед тем, как притронется к вашему лицу. Хочется избегать и тех салонов, в которых мастера переговариваются друг с другом, обсуждая личную жизнь свою или клиентов. Села в кресло парикмахера. Телефонный звонок, мастер берет трубку: «Алло, Ир», — и давай косточки перемывать. Одной рукой она надела на меня накидку и начала красить. Позже прихожу домой и вижу на футболке сзади пятно от краски. С тех пор, если мастер часто отвлекается на мобильный во время работы, срочно ищу нового.



8. Косметолог, который сам переборщил с косметическими процедурами

Специалисты говорят, что обилие филлеров на лице косметолога должно насторожить клиента. Слишком большие губы, например, могут свидетельствовать о том, что с мастером произошла профдеформация, поэтому он может предвзято относиться к внешности своих пациентов и добиваться подобных результатов и на их лице.

9. Длинные ногти мастера

Длинные ногти парикмахера, визажиста, мастера по бровям или маникюру могут доставлять неудобства клиентам, царапая их. Если парикмахер, например, работает без перчаток, то его ногти могут цепляться за волосы, отбивая всякое желание клиента обращаться к нему за укладкой еще раз.

10. Громко работающий телевизор

Мы приходим в салон, чтобы расслабиться, а громкая музыка или телевизор с кричащими из него людьми этому никак не способствуют. Поэтому если в вашем салоне постоянно крутят какие-нибудь передачи или новости и на просьбы посетителей никак не реагируют, самое время поискать мастера в другом месте.

11. Мастер не спрашивает, как вам результат его работы

После завершения процедуры мастер всегда должен спрашивать, довольны ли вы результатом. Для профессионала своего дела важно получать обратную связь, какой бы она ни была. Если вы чувствуете, что вас хотят скорее выпроводить за дверь, а на ваши ощущения им наплевать, то стоит поискать более клиентоориентированный салон.