10 привычных вещей в гардеробе, которые современные модницы не зря возвели в культ

Люди умудряются следовать моде, невзирая на любые кризисы. И каждый раз для того, чтобы выглядеть стильно, нужны все новые вещи. Модная индустрия не устает задавать жару, то есть тренды. Даже обычные носки умудрились стать аксессуаром, который не просто защищает нас от холода, а помогает самовыразиться.

Мы в AdMe.ru заметили, что на некоторые вещи в гардеробе теперь приходится тратиться заметно серьезнее, чем раньше, и решили выяснить почему.

1. Носки

Еще недавно этому предмету гардероба не придавали большого значения и выбирали классические модели с нейтральным рисунком. Постепенно аксессуар завоевывал позиции, и многие стали носить высокие носки, складывая их гармошкой. Сегодня носки мы носим гордо, показывая миру их яркий цвет, забавные принты и жизнеутверждающие надписи, — с платьями, юбками, укороченными брюками, босоножками и так далее. В мужском гардеробе тоже все чаще появляются носки нестандартных расцветок.

У меня есть носки, которые стоят ₽ 3 000–3 500 за пару. Они очень хорошо носятся, больше 10 лет, и они намного удобнее, чем недорогие носки, которые врезаются в кожу после пары часов носки. © Jerald Cole / Quora

Цена связана не с тем, сколько продавец потратил на товар, а с тем, сколько покупатель готов заплатить. Если вы перестанете покупать товары с завышенными ценами и убедите других делать то же самое, то цены, скорее всего, упадут. © Christian Winter / Quora

2. Кроксы

«Уродливые» тапочки пришли на рынок и доказали, что такая обувь может стоить выше любых других резиновых тапочек. К слову, кроксы сделаны не из резины, а из запатентованного материала крослита. Это смола, которую умеет производить только компания Crocs. Некоторые считают кроксы предметом коллекционирования. Тот факт, что они такие уродливые, но такие любимые, делает их уникальными. Несмотря на критику Crocs идет вперед с каждым годом и расширяет свои возможности. Они делают различные коллаборации с люксовыми домами, например с Balenciaga. А не так давно Crocs создали для своей обуви коллекцию клипс, они называются джиббитсы. Их можно выбрать по своему вкусу и рассказать таким способом миру о своей жизни и предпочтениях.

«Мои джиббитсы говорят о моей личности».

Я никогда в жизни не носил кроксы, но, судя по тому, что я слышал, они невероятно удобны. Соглашусь с общественным мнением: они довольно уродливые, однако, если в них удобно, кого это волнует? © Mark Salomon / Quora

3. Бижутерия

Раньше бижутерия особо не ценилась и большинство предпочитали вкладываться в золото и серебро. Сейчас же многие модницы без зазрения совести готовы разориться на люксовую бижутерию. Современные украшения делают из сплавов разных металлов, пластика, стекла. Именно она помогает гармонично завершить образ. Люди хотят, чтобы это было дорого. Да, можно купить дешевые украшения, и некоторые люди так и делают, но большинство людей получают удовольствие от ношения того, что все вокруг считают дорогим. © Kanika Gupta / Quora

4. Очки

Цена оправы складывается не только из стоимости производства и материалов. Люди щеголяют модными оправами, меняют их в зависимости от стиля, настроения и времени года. И даже люди с хорошим зрением любят покрасоваться в люксовой оправе с обычными линзами — а потому что красиво.

5. Ободок

В магазинах представлено множество ободков, которые созданы, чтобы разнообразить образ. Плетеные, кожаные, похожие на маленькие кокошники и крохотные тюрбанчики и диадемы. А в новом сезоне дизайнеры вспомнили о бисере и украсили им ободки. Однако практически идентичные ободки разных брендов могут колоссально различаться по цене. Так, ободок с искусственным жемчугом можно найти и за ₽ 1 200, и за ₽ 27 000. И это, конечно же, не предел.

6. Базовая футболка

Обычная базовая модель из хлопка есть в каждом гардеробе. Секрет в ее универсальности. Она пригодится в любое время года, а при правильном подходе впишется в любой дресс-код, включая деловой или вечерний. Судя по опыту пользователей сети, с качеством футболок сейчас сложно угадать — вы можете встретить дорогой бренд, который производит некачественную одежду, и купить футболку в более доступном магазине, но получить при этом продукт высокого качества.

7. Белые кроссовки

Более удобной и практичной обуви, чем кроссовки, нам не найти. И если раньше их носили только в спортзал или использовали для бега, то сегодня в такой обуви можно появиться и на светском мероприятии, и на деловой встрече. Кроссовки удачно сочетают и с джинсами, и с брюками, и с платьями. С того момента, как эта обувь стала универсальной, цены на нее существенно поднялись. Многим нравится, что белая обувь выглядит эстетично. Кроме того, белый цвет сочетается с любой цветовой комбинацией, и ради этого можно терпеть тот факт, что они легко пачкаются. © Lana Zhang / Quora

Цена на кроссовки растет только потому, что люди готовы выложить кругленькую сумму за качественные модные кроссовки. Но эта обувь не стоит своих денег. Изготовить пару кроссовок недорого. Производители не имеют права брать такие ​​суммы за популярный бренд. © Patrick Fring / Quora



8. Белая рубашка

В последнее время белая рубашка переживает перерождение и буквально восстает из пепла. Модницы носят ее с широкими брюками, платьем, шортами. Причем зачастую просто накидывают сверху, как кардиган. Отличительная черта дорогой рубашки — на ней всегда будет прострочка одной иглой, что занимает немного больше времени, но при этом выглядит более аккуратно. На вещах низкого класса обычно двойная строчка, и она сожмется уже после пары стирок. Стоимость ткани составляет лишь небольшую часть стоимости рубашки, все остальное — производство, пуговицы, ярлыки, упаковка, транспортировка, логистика и наценки. © Alejandro van Rooy / Quora

Большинство людей заметят разницу между дорогой и дешевой рубашкой, но большинство людей не смогут сказать, в чем же она. © Michael Adams / Quora

9. Бесшовное нижнее белье и одежда

Нижнее белье не всегда подчеркивает достоинства. Порой оно чересчур сильно врезается в кожу и создает ненужные складки даже на идеальной фигуре. Совсем другой эффект гарантирует бесшовное нижнее белье. Его изготавливают методом круговой вязки на специальных машинах, а края оставляют необработанными. Дизайн такого белья очень прост и лаконичен, ведь его главное предназначение — оставаться незаметным.

Модницы всего мира оценили удобство и функциональность такого белья. Стала популярна и бесшовная одежда — легинсы, шорты, топы, футболки. Особенно часто такие вещи используются на тренировках.

10. Колготки

С развитием технологий колготки перестали быть дефицитом и стали средством самовыражения и стиля для женщин по всему миру. В дорогие колготки обычно добавлено больше лайкры, и они лучше облегают, дешевые же — хлопковые и обвисают в процессе носки. Разница заметна в швах, у качественных колготок они более плоские, поэтому с обтягивающей одеждой такой аксессуар будет смотреться выгоднее.

Высокая цена оправданна для теплых, непрозрачных колготок. На капроновые колготки я не решусь потратить много денег, они легко цепляются, независимо от того, какой они марки. © Ham_rod / Reddit

Я купила танцевальные колготки в местном танцевальном магазине. Они обошлись мне примерно в $ 50, и это лучшие колготки в мире. Они служат мне уже почти 3 года. © ZombieGirl1993 / Reddit