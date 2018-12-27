10 привычных нам вещей, которые исчезнут к концу XXI века

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Ничто не вечно на Земле. Даже самые привычные нам вещи когда-нибудь становятся ненужными, а на смену им приходят инновационные идеи и технологии. И то, что вчера казалось неотъемлемой частью нашей жизни, спустя 100 лет станет пережитком прошлого.

AdMe.ru решил заглянуть в будущее и узнать, с какими вещами и технологиями нам придется попрощаться уже к концу века.

1. Сахар

Эксперты в области здравоохранения давно говорят о вреде сахара для человеческого организма. Повышенное потребление сахара — настоящий бич XXI века. Уже сейчас на рынке представлено множество безопасных для здоровья сахарозаменителей и подсластителей: от натуральных стевии, фруктозы и сорбита до искусственных сахарина и аспартама. Эти и другие подсластители постоянно совершенствуются и с каждым днем все больше напоминают по вкусу привычный нам сахар. Предполагается, что в ближайшем будущем потребность в настоящем сахаре исчезнет совсем.

2. Шоколад

Еще одна плохая новость для сладкоежек: шоколад, вслед за сахаром, может исчезнуть с полок магазинов уже к концу века. Все дело в растущем спросе и все более невыгодном производстве шоколада. На сегодняшний день 70 % какао-бобов, или 3 млн тонн в год, экспортируются странами Западной Африки. Эта цифра ничтожно мала, если учесть, что одно только население Северной Америки съедает 1,4 млн тонн шоколада в год. Одна из возможных альтернатив какао-бобам — плоды рожкового дерева (кэроба), которые широко используются в пищевой промышленности в качестве загустителя. Сладости на основе порошка из кэроба по виду практически неотличимы от шоколадных, но, увы, уступают им во вкусе.

3. Мясо

Эксперты по всему миру трудятся над созданием искусственного мяса, способного удовлетворить нарастающую потребность в еде. Их труды не напрасны: еще в 2013 году миру был представлен первый бургер с котлетой из мяса, выращенного в лаборатории. Кроме того, все большую популярность обретают вегетарианство и веганство. Такими темпами традиционные фермы скоро станут пережитком прошлого: все нужное человеку мясо будет производиться в лабораториях. Это не только гуманно по отношению к животным, но и полезно для человека: лабораторное мясо будет лишено антибиотиков и прочих примесей, являясь абсолютно экологически чистым.

4. Очки

Контактные линзы не смогли полностью заменить очки, но лазерная хирургия глаза может. Такая операция длится всего 10–15 минут и является совершенно безболезненной. На сегодняшний день с помощью лазерной хирургии можно полностью избавиться от близорукости, дальнозоркости, катаракты, астигматизма и многих других заболеваний. Данные показывают, что более 95 % пациентов довольны результатами операции. С каждым днем лазерная хирургия становится все менее опасной и более доступной в финансовом отношении, набирая все большую популярность среди населения.

5. Бумага

Хорошая новость для защитников природы: в ближайшем будущем производство привычной нам бумаги будет сильно сокращено, а впоследствии и вовсе исчезнет. Что, безусловно, не может не радовать, ведь сегодня проблема вырубки лесов важна как никогда. Человечество использует все меньше и меньше бумаги: книги и журналы теперь гораздо удобнее находить и читать онлайн, электронные письма давно заменили бумажные, а документация все чаще ведется на компьютере, нежели на бумажных носителях.

6. Наличные деньги и чеки

С такими инновациями, как онлайн-транзакции и онлайн-банкинг, традиционная финансовая система с чеками и наличными деньгами становится устаревшей. Уже сегодня люди по всему миру расплачиваются не только кредитными картами, но и при помощи телефонов, электронных колец и браслетов, а в некоторых случаях и путем вживленного в руку чипа.

7. Пароли

Пароли — ненадежный способ шифровки личных данных: как ни крути, любой, даже сложный пароль можно взломать. На смену традиционным кодам из букв, цифр и символов приходят технологии распознавания лиц и голоса — так называемые биометрические пароли. Так, технология Face ID, представленная компанией Apple в сентябре 2017 года, набрала большую популярность среди юзеров по всему миру. Face ID позволяет создать 3D-модель лица пользователя и затем использовать ее для разблокировки устройства.

8. USB-флешки и DVD-диски

Информацию на флешке легко переносить с одного ПК на другой. Однако облачное хранение позволяет и вовсе не держать данные на одном конкретном носителе, предоставляя доступ к информации с любого устройства. Данная технология очень проста: за небольшую плату пользователю предоставляется место на одном из многочисленных серверов онлайн-хранилища, доступ к которому открывается с помощью пароля. Благодаря облачным серверам, полностью отпадает надобность во флеш-картах, дисках и прочих носителях.

9. Фото- и видеокамеры

Сегодняшние смартфоны оснащены камерами, способными посоревноваться с профессиональными устройствами в качестве съемки. Кроме того, ведущие технологические гиганты разрабатывают технологии, позволяющие вести съемку через контактные линзы. Так, в 2015 году компания Sony запатентовала контактные линзы со встроенным фотоаппаратом, а Google пошел еще дальше и начал работу над полноценным компьютером, вставляемым в хрусталик глаза. Постепенно громоздкие фото- и видеокамеры становятся пережитком прошлого.

10. Золото

Мировые запасы золота неумолимо уменьшаются. Эксперты предсказывают, что уже к 2050 году запасы драгоценного металла истощатся, а цена на него взлетит в несколько раз. Так, к примеру, в Австралии к 2057 году из 71 функционирующей на сегодняшний день шахты рабочими останутся только 4.