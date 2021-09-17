10 вещей, которые у нас разве что на дороге не валяются, а за границей это большая редкость

Нам многие вещи кажутся привычными. Но если задуматься, то обыденными они являются не для всех. В каждой стране есть то, что для иностранцев покажется странным и загадочным. Для нас непривычны томатные испанские бои или, например, помидоры не в рассоле, а в желе, которые едят в Японии.

AdMe.ru стало любопытно, что из наших продуктов, вещей и традиций кажется чудом заморским для жителей других стран. И что в других странах считают традиционно нашим.

Банный веник

Мы привыкли, что поход в баню напрямую связан с веником. За границей же это диковина, про которую, судя по статье в «Википедии», мало что известно. Для всего мира привычнее сауна, после которой можно завернуться в уютный халат, а не хлестать друг друга растениями. Однако иностранцам в интернет-магазине предлагают купить «спа-веники». Описание к товару будет полезно почитать и нам: можно узнать, зачем же мы бьем друг друга прутьями деревьев. Продавцы заграничных магазинов обещают клиентам быструю регенерацию кожи, глубокое расслабление и чудодейственный эффект от эфирных масел.

Вафельная трубочка с вареной сгущенкой

Лакомство, которое переносит нас в радостные дни детства, предлагают приготовить и иностранцам. Например, в интернете есть рецепт Trubochki, где начинку — вареную сгущенку — называют «советской карамелью». Кстати, интересно, что заворачивать в вафлю что-то сладкое любят не только у нас: в Италии готовят канноли со сладкой начинкой на основе сыра рикотта.

Орешки

Конечно, говоря о трубочках, сложно не вспомнить и об орешках. Их рецепт также можно встретить на иностранных сайтах. Один пользователь сети долго не мог понять, что перед ним: «Я сбит с толку, подумал на минутку, что это какой-то фрукт».

Картошка в мундире

Не думаем, что за границей не знают, что можно варить картошку в кожуре. Но все же особенную любовь это блюдо сыскало у нас. Интересно, что картошку в мундире, особенно с добавлением начинки, кто-то даже называет «русским стрит-фудом». Одна женщина в сети рассказала такую историю про это блюдо в других странах: В детской книжке «Бабушка на яблoне» (перевод с немецкого) встретила вариaнт обеда: картошка в мундире с творогом и редиской. Всегда удивлялась сочетанию. © Руконожка Ай-Ай / AdMe.ru

Дешевый интернет

О чем грустят те, кто сейчас живет за границей, так это о недорогом интернете. Ведь в некоторых странах цена за выход в глобальную сеть сильно отличается от привычной нам. У нас посидеть в соцсетях или почитать интересную статью можно за копейки.

Зеленка

Бриллиантовый зеленый, или попросту зеленка, известна, например, в Европе. Но в мире ею практически не пользуются, у нас же — повсеместно. Есть веская причина, по которой в других странах это средство не жалуют: до сих пор точно не известно, обладает ли оно канцерогенными, вредными свойствами.

Варенье из кедровых орехов

Кедровый орех — это на самом деле семена сибирской кедровой сосны. Семена же самого кедра несъедобны. Такое лакомство — редкость на столах иностранцев. Орешки известны во всем мире, но цена их за границей высока, ведь они растут лишь в Сибири и близлежащих регионах, а также в некоторых местах Казахстана, Монголии и Китая. Орехи также называют национальной российской гордостью.

Два паспорта

Иностранцы задаются вопросом, почему у россиян два паспорта. Дело в том, что во многих странах такой документ один: он подходит как для пользования внутри государства, так и за границей. Также в мире есть практика выдавать пластиковые карты в качестве удостоверения личности, а паспорт — это уже по желанию.

«Тархун»

«Тархун» для нас напиток детства. Его вкус жителям других стран может показаться необычным. В мире, например, любят кока-колу, к вкусу которой привыкли. Некоторые пользователи пишут о том, что встречали «Тархун» не только в России. При этом соотечественники говорят, что вкус нашего детства не так уж и легко отыскать. Кстати, этот напиток из травы эстрагон, которую также называют тархуном, придумал грузинский фармацевт Митрофан Лагидзе в Российской империи в 1887 году. В 1927 году уже построили завод по производству «воды Лагидзе», которую мы все сегодня знаем как «Тархун».

Торт «Птичье молоко»

Иностранцы гадают, какая текстура у этого торта и из чего он сделан. Есть предположение, что это маршмеллоу в шоколаде. Хотя конфеты «Птичье молоко» известны в разных европейских странах, торт традиционно наш, родной. Вообще, такое суфле изобрели в Польше и начали выпускать с 1936 года, а название оно получило благодаря работникам фабрики. Торт же придуман в 1978 году коллективом московского ресторана. Это был первый торт в истории страны, на который получили патент.