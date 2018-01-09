10 привычек в одежде, от которых лучше отказаться после 25 лет

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Время течет, и со временем меняется не только мода, но и мы с вами. А вместе с возрастом меняется и одежда, в которой мы могли бы выглядеть на миллион. Сегодня AdMe.ru решил рассказать о деталях гардероба, которые не стоит держать у себя девушкам старше 25 лет. Присмотритесь внимательнее: возможно, вы до сих пор носите что-то из этого списка.

Клатч в будни

Юные девушки могут использовать клатч в качестве повседневного аксессуара, но после 25 лет лучше брать его с собой только на вечеринки, а в будни отдавать предпочтение миниатюрным сумочкам.

Браслеты с подвесками

Часто такие браслеты очень важны для своей обладательницы: они напоминают ей о каких-либо приятных событиях или хороших людях. Однако подобные аксессуары выглядят по-детски. Поэтому со временем от них все-таки лучше отказаться.

Забавные колготки

Надеть подобные колготки может себе позволить только школьница. Девушки в такой одежде выглядят не забавно, а комично.

Толстовки «с чужого плеча»

Девочку-подростка такие вещи делают на вид маленькой и хрупкой, а молодую девушку — попросту неухоженной. Поэтому лучше отдать предпочтение одежде по размеру.

Бесформенный трикотаж

Нет такой трикотажной кофточки, которую нельзя заменить на более выигрышный спокойный блейзер. Поэтому можете смело расстаться со всеми трикотажными кардиганами.

Подростковые платья

Если какое-то платье было вам к лицу 10 лет назад и в нем вас забрасывали комплиментами все вокруг, то не факт, что по прошествии времени вы в этом платье будете выглядеть так же гармонично.

Одежда с символикой спортивных команд и музыкальных групп

Если вы действительно болеете за какую-то команду, то отложите одежду с ее символикой до следующего матча. Но когда вы покупаете вещи с символикой музыкальных групп или спортивных команд просто потому, что они выглядят круто, лучше остановиться.

Шапка с помпоном

Та же ситуация, что и с колготками: от очаровательности до комичности всего один шаг.

Безразмерные штаны

Такие штаны вообще мало кому идут, а молодым женщинам лучше вообще забыть об их существовании.

Вьетнамки

Здесь речь идет не только о красоте и изяществе, но и о здоровье. Мягкая плоская подошва вьетнамок не создана для передвижения по городским джунглям, и если носить такую обувь ежедневно, можно заработать проблемы с ногами.

Читая эти советы, не нужно забывать о том, что каждая девушка меняется по-своему, и то, что одни из нас должны перестать надевать уже сегодня, другие могут носить еще долгие годы. Поэтому нам особенно интересно узнать, от каких вещей вам пришлось отказаться со временем. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях.