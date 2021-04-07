10 привычек, по которым мы всегда найдем своего собрата-соотечественника в любой точке мира

Наш мир уже давно и вполне успешно стирает различия между людьми. Сегодня так сразу и не поймешь, из какой страны оказался сосед по шведскому столу и шезлонгу на пляже. Однако, как ни крути, всегда остаются незначительные черточки, которые так и норовят подсказать: «А этот-то — наш!»

Мы в AdMe.ru решили пообщаться с людьми, проживающими за границей, и разузнать, как же они умудряются с ходу вычислять наших соотечественников в толпе туристов.

Брать за шведским столом все желанные блюда за один подход

Частенько во время любых застолий в отелях (или других местах) наши соотечественники накладывают себе в тарелку сразу все блюда, которые планируют съесть. И в этом действительно есть свой резон: чего несколько раз ходить туда-сюда? Поэтому, пока иностранцы берут по чуть-чуть и затем отправляются за добавкой, в нашей тарелке окажутся одновременно 3 вида колбасы, омлет, персик и сладенькое. Главное, рассчитать свои силы и брать именно столько, сколько действительно получится в себя уместить. Семья за шведским столом. Дочка лет 15 тихо жует бутерброд. Мама, монотонно: «На тебе кашу. Поешь каши. Почему нет? Твоя любимая. Ну ветчины поешь. Ну на сосиску. Нет? На кашу, хотя бы 3 ложки. На ветчину. На. На. Почему нет? На. На сыр».

Ангельское терпение у дочки. © Ok_lahoma / Twitter

Уж если идти на пляж, то солнца точно не бояться

Наверняка вы и сами не раз встречали на пляже их — бесстрашных людей, покрытых настолько сильным красновато-коричневым загаром, что выглядит так, будто это корочка на коже. Кстати, ловить солнечные лучи они частенько могут стоя: так этот самый загар лучше ложится. Вроде бы. К слову, эта привычка больше характерна для нашего старшего поколения. Потому что мы-то уже начитались о вреде ультрафиолета и скорее обмажем себя 3 слоями крема с SPF. Даже если прийти на пляж в первый летний день, там будет дед, который уже загорел почти до хруста. © fe_city_boy / Twitter

Едешь на дачу в 15 лет: «Кеды, спрей от комаров — погнали».

Едешь на дачу в 20 лет: «Так, спрей с SPF для волос взяла, солнцезащитный крем взяла... Где мой лосьон для загара и витамины?!» © coldsemenova / Twitter

Не забыть захватить магнитики абсолютно для всех

Ну у кого из нас дверца холодильника в доме не увешана магнитиками сверху донизу? Часть из них привезли мы сами, а часть обязательно досталась от путешествующих друзей, коллег и родственников. Да что скрывать, мы и сами регулярно возвращаемся из отпусков с отдельным пакетом магнитиков для всех знакомых. Кто-то может посчитать это безвкусицей, но лично нам нравится предаваться теплым воспоминаниям и мечтам о дальних странах, попивая на кухне свой утренний кофе. Мне 29 лет. Я люблю собирать магнитики. 2 холодильника выглядят невероятно пестро. Это увлечение стало для меня манией, и я подумываю купить третий холодильник. © Подслушано / Ideer

Всегда, когда езжу куда-то отдыхать, беру с собой магнитик из родного города — Нижнего Новгорода. Когда с кем-нибудь завязывается приятная беседа, дарю этот маленький, неожиданный и приятный презент. Очень нравится смотреть на искреннюю радость в глазах людей. Так можно обрести настоящих друзей. © Подслушано / Ideer

Гулять так гулять

Своей щедростью наши соотечественники за границей очаровывают буквально всех подряд. Уж если мы отправились в такой долгожданный отпуск, то ограничивать себя во всевозможных радостях точно не будем. И жадничать, оставляя чаевые за понравившийся сервис, тоже. Работаю официанткой в Берлине. Любопытно то, что русские обычно самые яркие клиенты. Очень долго выясняют: «А чего у вас вкусненького есть?», чуть ли не вслух меню читать требуют, шутят, скандалят иногда, но всегда оставляют щедрые чаевые. А итальянцы, наоборот, очень вежливые, но на чай железную мелочь в лучшем случае оставляют. Азиатских туристов никто обслуживать не любит: английского и немецкого не знают, чаевых ни разу не давали.

Вот такая ресторанная география. © Подслушано / Ideer

И разговаривать тоже «на максималках»

К сожалению, частенько наши туристы ведут свои беседы довольно громко, причем еще и на личные темы. И хотя окружающие могут и не понимать значения слов на чужом для них языке, на отдыхе все же тишины хочется. Да и местные точно не станут нас понимать лучше, если просто вновь и вновь повторять сказанное, повышая голос. Господа, что это такое? Люди на пляже ложатся в одном шаге от нас, ржа как кони и громко разговаривая. Дети — это вообще отдельный разговор. Бегут чуть ли не по головам со своими ведрами с водой. Молишься, как бы на тебя ничего не опрокинули. © Little_winchest / Twitter

Однажды летом сидели с подругой на общественном пляже в Греции. Обсуждали разные интимные подробности, причем в таких деталях, что еще кому-нибудь рассказать об этом жутко стыдно. Через некоторое время нужно было уезжать, и я спросила на английском языке у рядом сидящих женщин о расписании транспорта, на что мне ответили на чистом русском.

Мы с подругой убежали с пляжа за 3 минуты. © Подслушано / Ideer

Всегда и везде выглядеть идеально

Что таить, подготовка к пляжному сезону для нас всегда то еще испытание. Диеты, тренажерный зал, 5 комплектов купальников, которые обязательно скроют все недостатки... Кто-то даже предварительно отправляется в солярий, чтобы не выглядеть бледной в первые дни путешествия. Возможно, нам стоит обратить свое внимание на расслабленный стиль иностранок и помнить, что на отдыхе действительно нужно отдыхать. Была на пляже, внимание привлекла очень красивая девушка с идеальной фигурой и кубиками на животе. И вот она с разбегу прыгает в воду, заходит примерно по грудь, а вокруг начинают расплываться разводы телесного цвета. Девушка с ужасом на лице выходит из воды и смотрит на живот. Я заинтересованно приглядываюсь и замечаю, что кубиков словно и не было.

А девушка смотрит, не заметил ли кто ее позора. После таких случаев я все больше удивляюсь силе косметики. © Подслушано / Ideer

Вчера ходила с детьми на пляж. На мне были шорты с футболкой, так как я стесняюсь своего дряблого живота. Поняла, что народ совсем не парится и не комплексует. Так что завтра спокойно надену купальник. © Подслушано / Ideer

Светская беседа? Что это?

Да-да, наш соотечественник — это тот самый человек, который кому попало не улыбается, а на вопрос «Как дела?» серьезно рассказывает про свою жизнь, угрожая утопить собеседника в бытовых подробностях. При этом мы очень общительны, но общение предпочитаем содержательное, а не легковесную «приличную» болтовню. Поэтому можем с азартом обсуждать и религию, и политику, которые обычно под негласным запретом при разговорах с малознакомыми людьми. У иностранцев ответ «Отлично» на вопрос «Как дела?» значит, что человек запомнит вас как якорь позитива в серой обыденности. Типа того:

— Как жизнь?

— Все супер!

— Класс!

И просто идут дальше.

Сестра утром: «Как дела?» Я: «Все супер!» Сестра сразу: «В чем суперость проявляется?»

А наши докопаются, да. © Sunny_Lively / Twitter

В самолете желательно похлопать и начать подниматься с места, едва он коснется земли

А вот эти 2 привычки вполне могут удивить не только иностранцев, но и более сдержанных соотечественников. И правда, зачем в спешке хватать свои вещи, если все равно придется толпиться перед закрытой дверью самолета? А если полет понравился, можно просто сказать приятные слова бортпроводникам, без аплодисментов. У людей из СНГ есть странная традиция — хлопать, когда приземляется самолет. Никак не пойму, откуда это взялось и зачем они хлопают. Нигде в мире больше так не делают. © just_NS / Twitter

Сижу я как-то у прохода. Самолет приземлился. Табло «Пристегнуть ремни» горит. Разумеется, особо торопящиеся вскакивают со своих мест, скорее надевают куртки.

Глубоко вздыхаю. И тут краем глаза справа у окна замечаю какое-то движение. Женщина, сидящая рядом со мной, начинает делать стремительные порывы, при этом оставаясь сидеть. В ее глазах читается безумное желание присоединиться к собратьям — туда, в проход. А я-то сижу и жду, мне и выйти-то некуда: тут люди толпятся и куртки надевают.

Но женщина все стремится поскорее избавиться от моего общества. Она ждет, нервничает... и не выдерживает.

— Вы выходите? — спрашивает она.

— Нет. Мне на следующей. © Pabr / Pikabu

Всегда снимать обувь в гостиничном номере

Большинство иностранцев действительно пребывают в глубоком шоке от того, что мы всегда снимаем в местах проживания уличную обувь. Ведь в большом числе стран делать это не принято. А вот наши соотечественники придерживаются другого мнения: в уличной обуви в комнате ходить неприятно, да и зачем плодить грязь в том месте, где ешь и спишь. Пересматриваю «Зимнюю вишню». Вся эта питерская интеллигенция ходит дома по паркету в уличной обуви. Как зашли, в том и на диван ложатся. Хоть осенью, хоть зимой. И в первой серии несостоявшийся муж принес с собой домашние тапочки и переобулся. Видимо, это режиссером подавалось как еще один признак его серости. А как по мне, так все остальные странненькие. Особенно если учитывать стоимость реставрации паркета. Да и грязь по всему дому. Фу! © Подслушано / Ideer

И не забыть взять с собой перекусить. Да побольше

Ну кто из нас не брал с собой на пляж контейнер с бутербродами и фруктами? И хотя на солнцепеке и есть меньше хочется, и еда быстрее портится, наши соотечественники умудряются организовывать на песке по-настоящему пышные застолья из принесенных продуктов. А уж про перекусы во время поездок в поезде вы и сами все знаете. Ощущение, что сесть в поезд и достать колбасу — это рефлекс на генетическом уровне целой нации. И яйцо вареное. И огурец тоже. © vumuslu / Twitter

До сих пор борюсь с мамой во время сборов на всякие пляжи. Она убеждена, что я обязательно оголодаю на жаре и нужно взять с собой пару пакетов с едой. А лучше больше. Но каждый раз единственное, что мне нужно из продуктов, — это вода.