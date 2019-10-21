10 привычек новоиспеченных мам, которые раздражают окружающих

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Для женщин, совсем недавно примеривших на себя роль мамы, мир круто меняется, переворачиваясь с ног на голову. Поэтому неудивительно, что некоторые из них на новом поприще допускают ошибки, не замечая, что естественное для них поведение часто раздражает окружающих или вызывает их недоумение.

AdMe.ru прошерстил форумы и соцсети в поисках поступков молодых матерей, которые отталкивают окружающих. Мы считаем, что в некоторых случаях стоит проявлять понимание и быть чуточку снисходительнее к тем, кто только обживается в роли мамы.

1. Принюхиваться к использованному подгузнику

Любое отклонение от нормы в жизнедеятельности ребенка воспринимается новоиспеченными мамами как катастрофа. Они изо всех сил пытаются быть хорошими матерями и хотят держать руку на пульсе в вопросах здоровья ребенка. Поэтому некоторые из них каждый раз тщательно исследуют содержимое подгузника, принюхиваясь и рассматривая его со всех сторон, чтобы не пропустить «проявление» нездоровья малыша. Вот только такое поведение в общественном месте может вызывать косые взгляды особо брезгливых окружающих.

2. Менять подгузник в вовсе не предназначенных для этого местах

Разумеется, малыш терпеть не будет. А долго ходить в грязном, источающем неприятный запах подгузнике ни одна заботливая мама своему ребенку не позволит — его нужно сменить. Вот только лучше всего сделать это деликатно. Если поблизости нет специальной комнаты матери и ребенка, то можно хотя бы отыскать неприметный уголок. Переодевать малыша у всех на виду в кафе, где люди принимают пищу, или на откидном столике в самолете, — откровенно плохое решение.

3. Облизывать оброненную соску перед тем, как дать ее ребенку

Очень часто на улице, в общественном транспорте или на детской площадке можно увидеть картину: малыш выплевывает соску, а молодая мама поднимает ее, облизывает и вкладывает обратно в рот ребенку. С одной стороны, женщину можно понять: ребенок десятки раз за прогулку упражняется подобным образом. Если предлагать ему каждый раз новую пустышку — их не напасешься. К тому же такие мамы солидарны с теми учеными, которые считают, что такой ритуал поможет снизить риск развития аллергии у детей. Но давайте взглянем с другой стороны. Даже если не брать в расчет, что процесс выглядит отталкивающе, стоит подумать вот о чем. Во-первых, это небезопасно для самой мамы: ведь она отправляет в свой рот тысячи бактерий с земли или пола. Во-вторых, вряд ли человек может быть на 100 % уверен, что здоров и не передаст ребенку какую-либо инфекцию. Лучше взять с собой на прогулку бутылочку кипяченой воды, чтобы вымыть соску. А пока вы заняты этим, выручит запасная пустышка.

4. Умывать малыша своей слюной

Если ребенок испачкался или неаккуратно поел, некоторые мамы решают вопрос просто: хорошенько облизывают собственный палец и начинают им «умывать» ребенка. Выглядит отталкивающе, да и к тому же это негигиенично. Почти у всех есть подобные воспоминания из сознательного детства: так часто поступали наши мамы. Нам было неприятно, так зачем проделывать то же самое по отношению к своему малышу? Для этого есть детские салфетки.

5. Говорить «мы», когда речь идет исключительно о ребенке

Маму и ребенка связывают неразрывные узы, однако все же физически это два разных человека. Поэтому многих людей коробит это пресловутое «мы покушали»: вряд ли вашему знакомому стоит знать, ели ли вы сегодня и сколько раз. Ведь с ходу можно и не понять, что речь идет лишь о ребенке. К тому же, когда давняя приятельница спрашивает: «Как у тебя дела?» — скорее всего, в первую очередь она хочет узнать, как вы себя чувствуете и что нового именно у вас. А вашим ребенком она может поинтересоваться отдельно. Будьте терпеливы, не стоит сразу вываливать ушат информации исключительно о малыше, ежеминутно сдабривая этот поток отталкивающим «мы».

6. Навязывать знакомым обязанность подержать ребенка

Вежливые приятели и друзья приходят проведать новоиспеченную маму. Не все из них сами родители и знают, как обращаться с детьми. Некоторые боятся взять ребенка на руки — ведь они могут ненароком причинить крохе неудобство или, чего доброго, уронить его. Не стоит в таких случаях просить гостей подержать малыша. Если вам нужна помощь с ребенком, обратитесь к опытному человеку. И лучше сначала убедиться, что он готов оказать помощь и не боится взять малыша на руки, в противном случае — не настаивайте на этом.

7. Просить всех соседей вести себя тихо в дневное время

Соблюдать тишину в ночное время и в выходные — не только закон, но и правило хорошего тона. Однако в дневное время, как правило, люди ведут активный образ жизни: кому-то нужно сделать ремонт, пропылесосить или прибить полку. Кто-то расслабляется при помощи любимой музыки. Вряд ли в этот момент соседи будут рады, если к ним в дверь позвонят с просьбой прервать занятие по причине того, что чей-то ребенок спит. Разумеется, можно войти в положение молодой мамы: всего на час сделать музыку потише и отложить работу с дрелью. Скорее всего, вежливый человек так и поступит. Но что делать, если работу нужно выполнить срочно или если в доме живет несколько молодых мам, дети которых ложатся спать днем в разное время? Кажется, на этот вопрос не так-то просто найти ответ, устраивающий все стороны.

8. Прикрывать лицо ребенка смайликом на фото в соцсетях

Если вы суеверный человек или по соображениям безопасности (вполне обоснованным!) не хотите показывать ребенка всему интернету, то не стоит и вовсе выкладывать его фото. Если все же хотите поведать миру, что вы теперь счастливая мама, лучше сделать художественный снимок у кроватки, с детскими пинеточками или игрушками. А прикрытое огромным смайлом лицо ребенка выглядит странно и даже устрашающе.

9. Спамить фотографиями детских пяточек и ручек

Дети — это прекрасно, но, когда в ленте ваших знакомых проскакивает десятое за день фото вашего малыша, это вызывает недоумение, а у некоторых людей — и раздражение. Все детки прелестны, но каждая мама считает, что уж ее «пирожочек» — самый-самый. Винить их в этом нельзя, и все же иногда стоит быть сдержаннее.

10. В качестве статуса в соцсети писать: «Мама Ванечки»

Материнство — щедрый дар природы и ответственная миссия, но не единственная в жизни женщины. Поэтому, когда кто-то считает себя лишь «мамой Ванечки», возникает резонный вопрос: а кем эта женщина была до рождения малыша? Что любила, чем увлекалась и какими успехами гордилась?

Этот список можно продолжить (или, наоборот, сократить — зависит от мировосприятия человека). С какими пунктами вы особенно согласны? Какие ситуации вы бы добавили в этот перечень?