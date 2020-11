10 привычек, которые с головой выдают аристократа. Спорим, некоторые из них есть и у вас

1. Держать эмоции при себе

Долгие годы неофициальным девизом британской королевской семьи остается фраза Never complain, never explain («Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся»). А еще в английском языке есть интересное выражение Keep a stiff upper lip («Не позволяй дрожать верхней губе»). Эмоции, переживания и проблемы принято держать при себе, чтобы не ставить других людей в неловкое положение.

Вопрос «Как дела?» в высшем обществе вообще считается риторическим. Это формальность, и на нее не нужно отвечать, вываливая на собеседника все свои неприятности.