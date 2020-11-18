10 привычек, которые с головой выдают аристократа. Спорим, некоторые из них есть и у вас

Просто так записаться в аристократы не получится — это титул, который обретается при рождении или в браке с человеком из знатного рода. А вот стать настоящей леди или джентльменом под силу каждому, ведь для этого нужно лишь слегка подкорректировать свое поведение.

Мы в AdMe.ru считаем, что хорошие манеры и правильная самопрезентация еще никому не помешали. Так что давайте вместе разбираться в привычках аристократов и перенимать те, которые точно пригодятся в жизни. Бьемся об заклад, многие из них у вас и так есть.

1. Держать эмоции при себе

Долгие годы неофициальным девизом британской королевской семьи остается фраза Never complain, never explain («Никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся»). А еще в английском языке есть интересное выражение Keep a stiff upper lip («Не позволяй дрожать верхней губе»). Эмоции, переживания и проблемы принято держать при себе, чтобы не ставить других людей в неловкое положение. Вопрос «Как дела?» в высшем обществе вообще считается риторическим. Это формальность, и на нее не нужно отвечать, вываливая на собеседника все свои неприятности.

2. Выбирать правильный размер, цвет и материал одежды

Внутренняя сдержанность выражается и в выборе одежды, которая словно ставит своего владельца в определенные рамки. Присмотритесь к тому, как одеваются монаршие особы: никто из них не носит oversize или мешковатые вещи, они избегают вычурности и лишнего гламура. Недолговечные синтетические материалы — прерогатива простых людей, более высокие сословия выбирают натуральный хлопок, лен, шерсть и твид. Естественными должны быть не только ткани, но и цвета. Вырвиглазные оттенки, блестки и перегруженные узоры — однозначно нет, спокойные приглушенные тона без лишних раздражителей — да. Не менее важны и аксессуары. Знатная дама вряд ли выйдет на прогулку с удобной, но бесформенной сумкой-шопером, вместо нее она возьмет элегантную сумочку или клатч.

3. Не кичиться брендами

Людям голубых кровей знакома пословица «Чужие гербы носят только лакеи». Обладатели утонченного вкуса не гонятся за модой и не пытаются продемонстрировать собственное превосходство при помощи дорогой дизайнерской одежды. Согласно одному исследованию, состоятельные люди покупают качественные, но неброские вещи, стоимость которых поймут только представители их социального круга. Откровенно дорогую и узнаваемую одежду выбирают те, кому позарез нужно продемонстрировать свой статус и платежеспособность. А подделки с бросающимися в глаза лейблами берут люди, которые не могут позволить себе оригинал, но отчаянно хотят выглядеть богаче. Аристократы ничего никому не доказывают, потому что и так уверены в себе, своем статусе и вкусе. Они даже срезают с одежды бросающиеся в глаза бирки.

4. Умеренно использовать парфюм

Здоровый минимализм касается не только макияжа и маникюра, в которых, как и в одежде, предпочтительна естественность. Настоящая леди никогда не выльет на себя полфлакона любимых духов, а нанесет несколько капель — так, чтобы аромат был едва уловим. Джентльмен с осторожностью подойдет даже к выбору лосьона после бритья и откажется от слишком резкого запаха.

5. Уважать личные границы других людей

Вторжение в личное пространство — табу для леди и джентльменов. Приветственное рукопожатие почти всегда предпочтительнее объятий, а целовать в щеки можно только очень близких людей. Некоторые голливудские звезды вывели правила приличия на новый уровень и даже обнимают других людей, почти не прикасаясь к ним. Если вы смотрели сериал «Аббатство Даунтон» или другую киноленту, описывающую жизнь аристократии, то наверняка замечали, что герои никогда не пытаются насильно влезть кому-то в душу. Ведь личное не должно быть публичным, а неуместные расспросы могут задеть человека.

6. Всегда выглядеть с иголочки

Некоторые исследователи считают, что определить социальный статус можно по тому, насколько по-разному человек одевается дома и на выход. Представители высших классов всегда одеты с иголочки и носят красивую одежду даже в кругу семьи. Те, у кого статус пониже, предпочитают ходить по квартире в чем попало, а на торжественные мероприятия надевают парадные костюмы и платья, в которых с непривычки чувствуют себя очень некомфортно.

7. Не ждать, пока другие начнут есть

Несмотря на кажущуюся чопорность и манерность, настоящие аристократы всегда думают о других и стараются не ставить никого в неловкое положение. Леди никогда не начнет подгонять гостей или стоять над душой, ожидая, пока те начнут есть. Согласно правилам этикета, за столом первыми начинают есть хозяева. А еще принято съедать всю еду в тарелке и благодарить за трапезу, даже если что-то не понравилось.

8. Следить за речью и уметь поддерживать беседу

Образованные люди обладают большим словарным запасом и достаточной эрудицией, чтобы поддержать разговор с кем угодно и не коверкать речь раздражающим «Э-э-э». Они смотрят собеседнику в глаза, не отвлекаются на телефон, не сплетничают и не отстаивают с пеной у рта свое мнение. А еще у них есть 4 табуированные темы, которые даже с близкими людьми принято обсуждать очень деликатно. Это религия, политика, болезни и деньги.

9. Не бахвалиться тем, что доступно многим

Высокий социальный статус и хорошие манеры выдает умение спокойно держаться в разных ситуациях. Если человек восторгается обстановкой или подачей блюд в элитном ресторане, очевидно, что в таких местах он бывает нечасто. А селфи на фоне мейнстримовых достопримечательностей демонстрирует желание похвастаться тем, в чем нет ничего сверхъестественного для большинства людей.

10. Не цепляться мертвой хваткой за партнера

На светских приемах действует правило — муж и жена не садятся рядом. Так оба супруга будут более открытыми для общения с присутствующими и не станут обсуждать за столом личные темы, что было бы попросту неуместно. К тому же, если человек уважает себя и других, он в принципе не станет мешать своей половинке беседовать с кем-то еще. Кстати, хозяйка и хозяин, принимающие гостей, тоже не должны садиться вместе. Согласно этикету, они занимают места по разные стороны стола.