10 привычек гениев, которые доказывают, что одаренность часто граничит с безумием

28 4 20 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Большой талант редко достается один: зачастую у одаренных людей есть и другие особенности, иногда очень специфические. Если изучить биографии великих умов прошлого, можно понять, что чем больше успеха человек добился в науке или искусстве, тем более чудаковатым он был в повседневной жизни.

AdMe.ru подробно познакомился с непридуманными историями о заслуженных деятелях прошлого. И в нашей сегодняшней подборке — причуды гениев, которые нас не на шутку удивили.

1. Альберт Эйнштейн

Этот гениальный ученый еще в молодости невзлюбил носки: он был уверен, что большой палец обязательно их продырявит. Как-то Эйнштейн написал: «Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками».

2. Бенджамин Франклин

У прославленного политического деятеля был довольно странный способ собраться с мыслями: Франклин с утра любил постоять у окна голышом и только потом приступать к работе.

3. Чарлз Диккенс

Известный английский писатель любил обставлять свой рабочий кабинет зеркалами. А еще, глядя в эти зеркала, Диккенс часто развлекался, строя сам себе гримасы.

4. Коко Шанель

Мировая икона стиля отличалась капризным нравом. Так, одно из ее обязательных требований заключалось в том, чтобы лестница в ее квартире-мастерской всегда пахла духами. А еще эту причуду Шанель смогла использовать в рекламных целях: по выходным она приходила в крупный торговый центр и бросала на лестницу флакон с парфюмом. Когда посетительницы магазина начинали принюхиваться и спрашивали, что это за аромат, Коко отвечала: «Шанель номер 5», а на вопрос, где его можно приобрести, уверенно заявляла: «Везде!»

5. Император Нерон

Великий римский император принимал ванны в деревянной кадке с рыбами. Рыбы были непростые: они испускали электрические заряды, которые якобы помогали Нерону лечиться от ревматизма.

6. Александр Суворов

Гениальный полководец начинал утро с очень необычного ритуала: он обливался ледяной водой и громко кукарекал, поднимая солдат в поход. А еще хоромам Суворов предпочитал обычный сеновал в качестве места для ночлега. Кроме того, он мог запросто принимать важных чиновников в одном нижнем белье и спальном колпаке.

7. Карл Юнг

Знаменитый психолог любил разговаривать с посудой: кастрюлями и сковородками, прежде чем готовить еду. А еще Юнг возвел себе маленький замок, в котором не было никаких удобств: ни электричества, ни водопровода, ни отопления.

8. Иммануил Кант

Немецкий философ Иммануил Кант предпочитал есть только раз в день и исключительно в обед. Однако такой прием пищи продолжался несколько часов.

9. Игорь Стравинский

Русский композитор имел обыкновение начинать утро со стойки на голове в течение 15 минут. Этот ритуал помогал Стравинскому настроиться на рабочий лад.

10. Иоганесс Брамс

Немецкий композитор и пианист любил до блеска чистить свою обувь. Казалось бы, что в этом странного? Но Брамс считал, что при этом занятии в его голове зарождаются самые прекрасные мелодии.