10 пристрастий, от которых теряют голову многие из нас. Но мало кто знает, как они называются

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Порой надоедает объяснять окружающим, зачем ты идешь на прогулку в дождь, не выпускаешь смартфон из рук или не ложишься спать до рассвета. Но можно не тратить время и слова: у любви к разным вещам и явлениям есть короткие и емкие названия.

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Никтофилия

Если днем у вас все валится из рук, а после заката работа кипит, вероятно, вы никтофил. Само слово «никтофилия» означает «любовь к ночи». Причем обусловлена она генетически: время, когда человек чувствует себя наиболее энергичным, зависит от хронотипа. Есть мнение, что ночь особенно ценят творческие люди. Например, среди известных никтофилов — писатели Оноре де Бальзак и Марсель Пруст.

Франкофилия

Столица — Париж, главная достопримечательность — Эйфелева башня. Эти факты о Франции знает каждый. Но настоящий франкофил готов поделиться еще кучей подробностей. Ему известно о стране мечты все. Любовь к Франции так или иначе повлияла на историю многих стран. В эпоху Просвещения сочинения французских ученых и писателей будоражили умы — все учили язык Дидро и Вольтера. Правители-франкофилы пытались воссоздать у себя Версаль: так, например, появились дворцы Петергофа и Вены.

Плювиофилия

Когда прогноз погоды обещает осадки, настоящие плювиофилы приходят в восторг. Ведь термин так и переводится — «любовь к дождю». Употреблять его начали недавно, но слово уже успело войти в моду среди романтичных натур. Пожалуй, настоящий рай для плювиофилов — индийская деревня Маусинрам, которая носит титул самого дождливого места на планете.

Айлурофилия

Лучше котика могут быть только 2 котика. А лучше двух — 20. Если ловите себя на таких мыслях, вероятно, дело зашло уже слишком далеко и привязанность стала патологической. На самом деле айлурофилия, то есть чрезмерная любовь к кошачьим, — тревожный симптом. Люди заводят этих животных десятками, пытаясь спастись от одиночества. В числе известных котовладельцев — писатель Эрнест Хемингуэй. Потомки его любимцев до сих пор живут в доме-музее писателя.

Барефутинг

Раньше люди ходили босиком, потому что берегли обувь или просто ее не имели. Теперь барефутинг — модное течение, приверженцы которого считают, что это удобно и полезно для здоровья. Идейные барефутеры борются за право спускаться без обуви в метро и появляться в общественных местах, например в ресторанах. У них есть авторитеты, на которые можно сослаться: например знаменитая танцовщица-«босоножка» Айседора Дункан или певица Сезария Эвора.

Эскапизм

Это образ жизни для тех, кто устал от повседневности. Пытаясь забыть о проблемах, можно с головой уйти, например, в хобби или карьеру, в мир книг или собственных фантазий. Главное, совсем не утратить связи с реальностью. Автор «Властелина колец» Джон Р. Р. Толкин считал, что лучший вариант эскапизма — чтение волшебных сказок. Похожего мнения придерживался Людвиг II, правитель Баварии. Он вошел в историю как «сказочный король»: государственными делами интересовался не так сильно, как операми Вагнера и архитектурой. Результат приверженности эскапизму Людвига II — знаменитый замок Нойшванштайн.

Фаббинг

Слово вошло в обиход менее 10 лет назад. Само явление прекрасно знакомо каждому — это привычка постоянно отвлекаться на смартфон. Психологи считают, что фаббингу подвержены в основном женщины. Одна из возможных причин такой склонности — проявление синдрома упущенной выгоды: человек просто боится не узнать о чем-то важном, пока будет вне интернет-пространства.

Бердинг

Это хобби предполагает наблюдение за птицами. Кто-то их фотографирует, кто-то предпочитает слушать пение. На самом деле бердинг — увлечение полезное. Истинные фанаты ведут дневники и делятся данными с учеными-орнитологами. Те, в свою очередь, могут сделать выводы о популяции и местах обитания того или иного вида. Кроме того, на бердинг делают ставку как на перспективное направление экотуризма.

Энафизм

Слово впервые было зафиксировано в 2008 году. Это производное от английского enough — «достаточно». Сторонники этого течения стараются сократить потребление различных товаров и считают, что можно обойтись минимумом вещей.

Дромомания

«Им овладело беспокойство, охота к перемене мест» — так можно словами Пушкина описать человека, одержимого дромоманией. Но такой диагноз несет в себе малоприятный оттенок бродяжничества. В русском языке есть более позитивное слово — «перегриномания». Его могут применить к себе заядлые путешественники, которые всегда готовы куда-то лететь, ехать или идти.

Мы в преддверии осени подумываем массово перейти в плювиофилы. А вы нашли слово, которое подойдет вам или вашим знакомым?