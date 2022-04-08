10 принципов воспитания детей, которым следовала леди Диана, несмотря на перешептывания за спиной и критику

Леди Диана запомнилась людям не только как королева сердец, но и как любящая мать принцев Уильяма и Гарри. Будущих наследников британского престола она воспитывала совсем не так, как это делали монархи предыдущих поколений, и за это ее не раз критиковали члены королевской семьи.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в принципах воспитания детей, которых придерживалась Диана Спенсер. Оказалось, поклонники не зря считали принцессу примером отличной матери.

1. Подстраивала свое расписание под график сыновей

Несмотря на свою занятость и необходимость выполнять множество королевских обязанностей, принцесса Диана всегда подстраивала свой график под расписание детей. Сделав занятия детей своим приоритетом, любящая мать даже вписывала дела маленьких принцев в свой ежедневник и выделяла ярким маркером.

2. Позволяла себе обнимать детей

«Объятия могут сделать много хорошего. И особенно они важны для детей». Леди Диана

Хотя с момента гибели принцессы Дианы прошло уже более 20 лет, ее уже повзрослевшие дети до сих пор вспоминают ее теплые материнские объятия. «Она просто обнимала тебя и сжимала как можно крепче. Вырваться из ее объятий было невозможно. Даже сейчас, просто вспоминая о маме, я чувствую ее прикосновение», — признается принц Гарри.

3. Отказалась от гувернанток

Хотя традиция гласит, что детей королевских особ должны воспитывать многочисленные гувернантки и няни, именно леди Диане удалось серьезно повлиять на этот многовековой порядок. Так, вопреки всему, принцесса Уэльская сначала отдала старшего сына Уильяма в государственный детский сад, а затем и в школу.

4. Сама возила детей в школу

Диана любила возить сыновей в школу самостоятельно. По словам принца Уильяма, во время таких поездок принцесса включала песни Тины Тернер и охотно им подпевала. Принц признался, что такая, казалось бы, мелочь помогала ему меньше беспокоиться и придавала силы на предстоящий день.

«Иногда лучший семейный момент происходит с нами тогда, когда мы просто сидим и подпеваем в такт музыке на заднем сиденье автомобиля». Герцог Кембриджский Уильям

5. Не скрывала от детей грустные моменты жизни

«Я хочу, чтобы мои дети умели понимать эмоции людей: их страхи и сомнения, надежды и мечты». Леди Диана

Диана никогда не скрывала от своих детей печальные аспекты жизни и даже водила Уильяма и Гарри в государственные больницы. Свои действия принцесса мотивировала желанием «приблизить монархию к народу» и сделать общение королевских особ и их подданных менее официальным.

6. Давала детям возможность вести обычную жизнь

«Мама всегда помнила о том, что за стенами дворца существует настоящая жизнь», — сказал как-то в интервью принц Уильям. Чтобы сделать детство своих детей как можно более «нормальным», принцесса Уэльская организовывала сыновьям всевозможные поездки, походы в парки развлечений и вылазки на природу. Впрочем, Диана и сама была не против как следует повеселиться со своими детьми, показывая всему миру, что даже самые знатные особы — такие же люди, как и их подданные.

7. Позволяла сыновьям выражать свои чувства

В королевской семье не принято показывать свои чувства на публике: есть мнение, что даже во время похорон леди Дианы принц Чарльз запретил своим детям прилюдно плакать. Сама же принцесса Уэльская при жизни придерживалась совершенно противоположных принципов и учила своих сыновей не только не стесняться своих чувств, но и демонстрировать друг другу проявления своей привязанности.

8. Брала детей в турне по другим странам

«За своих детей я всегда буду готова бороться. Лишь бы только они были счастливы и смогли исполнять свои обязанности». Леди Диана

Один из первых конфликтов принцессы Уэльской с другими членами королевской семьи произошел едва ли не сразу после появления на свет ее старшего сына — принца Уильяма. Исторически сложилось так, что членам британской королевской семьи следует оставлять своих новорожденных с няней, однако леди Ди вместо этого взяла сына с собой в турне по Австралии и Новой Зеландии.

9. Участвовала в школьной жизни сыновей

Хотя Диана Спенсер и не была главой родительского комитета, она все же участвовала в школьных мероприятиях, как и любая другая мама. Принцесса не стеснялась отметиться и в школьных спортивных состязаниях, которые устраивали специально для родителей школьников. А в 1989 году она даже приняла участие в забеге в школе принца Уильяма.

10. Раздаривала многочисленные подарки детей

Принцесса Диана часто жертвовала подарки детей на благотворительность. Она тщательно следила за количеством рождественских сувениров и оставляла сыновьям лишь то, что им было действительно нужно. При этом принцесса Уэльская любила покупать книги и видеоигры для своих детей и сама ходила для этого по магазинам.