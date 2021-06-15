10 принципов, из-за которых постоянно приходится покупать макароны по акции

Совсем не многоразовая кружка для кофе и не тряпочная авоська вместо нового пакета сэкономят деньги на наших картах. Помогут сохранить средства только холодный разум и осознание, как и когда мы тратим деньги бездумно, хотя на первый взгляд причина трат очень даже уважительная.

Мы в AdMe.ru разобрались, какие же оправдания затмевают наше сознание и в каких ситуациях мы не до конца честны перед собой, когда тратим очередную значимую для нашего кошелька сумму.

«Имею право побаловать себя»

Иногда мы успокаиваем себя: «Это был сложный период, можно побаловать себя». Такие траты оправданны, но только если на это есть собственные средства и мы не сольем все их зараз. Тем более неоправданно совершать такие покупки с кредитной карты. Несомненно, нужно делать то, от чего мы становимся счастливее, но стоит подумать, принесет ли потом радость дополнительная статья расходов. А ведь из-за этого может появиться куча других проблем: рост ежемесячных платежей и проценты по ним, лишнее беспокойство из-за того, что денег не хватает.

«Свадьба один раз, можно и в кредит»

Фраза «Свадьба один раз» для многих звучит как волшебное заклинание, и люди готовы занимать деньги и брать кредиты ради этого события, не задумываясь о неразумности такого шага. Стоит понимать, что свадьба — это не то, от чего можно остаться в плюсе, и даже не факт, что она вообще окупится. Кредит останется, но начинать совместную жизнь с ненужных долгов — это не совсем то, о чем мечтают влюбленные. Ведь разногласия из-за денег — одна из причин ссор семейных пар.

«Работаю круглые сутки, могу себе позволить»

Говорят, что работать нужно не 12 часов, а головой. Ведь трудясь целыми днями, чувствуешь себя как белка в колесе. И о том, что пора подняться на другой уровень, даже подумать некогда, не говоря уже о каких-то других делах и увлечениях. На это просто не остается сил, когда приходишь домой, как выжатый лимон. А когда человек научится переключаться между работой и хобби, выстроит свою систему хотя бы немного по-другому, то он сможет выполнять свои обязанности быстрее без ущерба качеству. У него появится свободное время, которое он сможет потратить и на увлечения, и на обучение, которое даст возможность быстрее продвинуться по карьерной лестнице.

«Один раз живу, поэтому трачу здесь и сейчас»

Такие слова люди часто говорят себе, прежде чем опустошить зарплатную карту. В этом есть доля правды: мы действительно не знаем, что будет завтра, и потому копить деньги кажется неразумным, если прямо здесь и сейчас можно их потратить и получить удовольствие. Но так стоит поступать только с частью денег, а не спускать беспечно весь заработок и полностью опустошать счет. Понятно, что жизнь непредсказуема, но многие из нас все же хотят жить долго и счастливо, а на это, как известно, нужны деньги. Поэтому стоит задуматься о далеком будущем как можно раньше и не тратить деньги бездумно, а откладывать часть на накопительный счет.

«Это особый случай, нельзя экономить»

В жизни периодически возникают события, которые неизбежно ведут к тратам. Но ситуации бывают разные, и стоит различать, когда расходы правда неизбежны, а когда можно усмирить свою расточительность. Определить такие случаи можно просто: нужно заранее продумать все ситуации и составить список, когда потратить много уместно, а когда нет. Вносить в него лучше только то, что точно требует внимания: болезни, увольнение, поломка бытовой техники, без которой нельзя жить, или внезапная порча всей сезонной обуви. В остальных случаях стоит говорить нет внезапным расходам. Ведь покупка очень дорогих туфель или платья, которые будут надеты один раз, — это бессмысленная трата денег. Даже если они куплены, чтобы пойти на свадьбу самой лучшей и любимой подруги.

«Эти деньги достались мне легко, пусть так же легко и уйдут»

Еще одна распространенная ошибка — тратить деньги, которые достались легко, не задумываясь. Но ведь они не жгут карман, и, прежде чем их потратить, лучше хорошо подумать, как получить от них максимум пользы. Неспроста же большинство людей, получивших наследство или выигравших в лотерею, быстро спускают деньги и вынуждены вернуться от праздного образа жизни к прежнему.

«Это же распродажа!»

Мы склонны оправдывать сделанный выбор перед собой и другими. Человек, приобретая дорогую вещь, часто чувствует вину и оправдывается: «Я же купил выгодно, на распродаже!..» Оказавшись в магазине в период скидок, важно не поддаться всеобщему ажиотажу. Лучше иметь под рукой список, сверяться с ним, чтобы не набрать лишнего, и спрашивать себя: «А купил бы я эту вещь, если бы не скидка?»

«Не хочу выбирать. Наверняка лучше то, что дороже»

Бывает, что мы в угоду моде тратим бешеные деньги на какие-то современные ультрамодные гаджеты или другие вещи. Например, решив обновить технику, берем самую дорогую, не глядя на характеристики, ориентируемся на раскрученное имя бренда и множество дополнительных аксессуаров в комплекте. Естественно, полагаем, что всем этим будем пользоваться. Денег не хватает, но есть кредитка. Через некоторое время выясняется, что вы просто переплатили за аксессуары, которые идут в комплекте, но не пользовались ими ни разу. Так срабатывает «эффект приманки». За жизнью в кредит стоит желание получить все и сразу, а не выбирать, сравнивать и планировать. Но переплата чаще всего оказывается совершенно напрасной.

«Оплачу кредиткой, не так уж это и много»

Небольшая покупка в кредит кажется незначительной. Например, потратить ₽ 10 тыс. в салоне красоты представляется нам ерундой, когда на карте лимит ₽ 100 тыс. Но если бы вы платили своими деньгами, то, возможно, предпочли бы выбрать более бюджетные процедуры или хотя бы делали их не за один раз. Сила кредитной карты в том, что она отделяет удовольствие, которое приносят покупки, от сожаления, которое мы испытываем, расставаясь с деньгами. Попробовать взять траты под контроль можно, снимая определенную сумму, к примеру, на неделю и пользоваться наличными.

«Прошлый месяц я прекрасно экономила, можно и расслабиться»

Хорошо, когда умеешь экономить на транспорте, перестаешь транжирить деньги в ресторанах. Тогда проще понимать, сколько заработано и сколько потрачено. Но это не повод расслабляться и пускаться во все тяжкие. Ведь если не контролировать свои денежные поступления, есть риск оказаться в тяжелом финансовом положении. Планирование бюджета должно быть чем-то постоянным, и заниматься им следует независимо от величины финансовых потоков.