10 примеров того, как создатели мультфильмов играючи раскрыли серьезные темы

Взрослым известно, что жизнь состоит как из мелочей, так и из серьезных событий, и приятных, и не очень. И время от времени возникает необходимость поговорить о них с детьми на их языке. И вот тогда на помощь приходят мультфильмы, которые со времен нашего детства изменились. В некоторых из них поднимаются темы, которые присутствуют в жизни каждого человека, но о них или не принято говорить, или не всегда понятно, как сделать это деликатно.

Мы в AdMe.ru выбрали детские мультфильмы, создатели которых решили не обходить стороной даже весьма непростые вопросы.

Показывают, что отличаться от остальных — это нормально

Во многих мультфильмах раскрывается подобная поучительная мысль: какими бы, на свой собственный взгляд, странными особенностями или талантами ты ни обладал, не стоит их прятать. Ведь кому-то они могут понравиться или даже помочь в самый неожиданный момент. Мультфильм «Суперсемейка» — отличное тому подтверждение. Его герои решили скрывать свои суперспособности и вместо того, чтобы делать то, что они умеют, слились со всеми остальными. А все потому, что они боялись осуждения со стороны. Еще одна примечательная история связана с главной героиней мультфильма «Энканто». Мирабель дорисовали очки по просьбе зрительницы, которая тоже их носит. Изначально персонажа задумывали без них, но одна девочка обратилась к создателям мультфильма, попросив о том, чтобы они исполнили ее мечту и добавили этот аксессуар какой-нибудь героине. Так они и поступили. Позже в интервью девочка поделилась, что теперь она стала чувствовать себя в очках гораздо увереннее. В мультфильме «Принцесса и лягушка» внешность главной героини также была изменена. Тиана не должна была быть левшой с ямочками на щеках, но эти детали попросила добавить актриса, которая ее озвучивала. Режиссеры послушали ее, и поэтому мы увидели героиню именно такой.

Рассказывают о сложностях и особенностях взросления

Мультфильмы также поднимают и некоторые табуированные темы, которые далеко не во всех семьях принято обсуждать. К примеру, создатели ленты «Я краснею» рассказали о взрослении и менструациях, ведь рано или поздно в жизни каждой девочки произойдет и то и другое. Сценаристы не стали юлить и уклоняться от темы и четко показали, как чувствуют себя и каким видят мир вокруг подростки во время полового созревания.

Объясняют, что жизнь не всегда проста

По сравнению с более ранними историями, такими как «Золушка», «Спящая красавица», «Красавица и Чудовище», в последних мультфильмах, которые ближе к нашей реальности, сюжет стал строиться по-другому: в нем показываются сложности устройства современного мира и общества. Так, к примеру, в ленте «Зверополис» высмеивается бюрократия: когда герои приходят в управление дорожной службы, оказывается, что там работают одни ленивцы и все происходит ужасно медленно.

Показывают, что границ нет

В мультфильме «Как приручить дракона» главный герой Иккинг неловок и слаб, но в ходе развития сюжета он осознает важную вещь, понимая, что с драконами, которые были главными вредителями викингов, воевать вовсе не обязательно. DreamWorks показывает детям и подросткам, которые чувствуют себя изгоями, что через это в период взросления проходят многие люди. Но несмотря на невозможность влиться в общество, нужно не замыкаться в себе, а искать свое уникальное призвание. Главному герою в этом не мешают ни давление окружающих, ни даже утраченная нога. Наоборот, именно это делает Иккинга тем, кем он стал. Герой надевает круто выглядящий многофункциональный гаджет собственного дизайна и отправляется покорять мир.

Учат отделять свои желания от чужих ожиданий

Сценаристы и режиссеры современных мультфильмов, тонко чувствующие дух времени, далеко не первый год предлагают большим и маленьким зрителям героинь нового образца. Они легко берут бразды правления собственной жизнью в свои руки и делают то, к чему лежит душа. Принцесса Мерида, главная героиня мультфильма «Храбрая сердцем», мечтает не о замужестве, а о приключениях, и она смело шагает навстречу своим желаниям. Принцесса Эльза из «Холодного сердца» приходит к тому, что хочет быть собой, а Анна вмиг откладывает в сторону мысли о принце, потому что ее сестра оказывается в опасности.

Знакомят с горькими темами

Есть вопросы, которые так или иначе касаются судьбы каждого из нас, их невозможно избежать, но не всегда понятно, как же их обсуждать. Среди них и тема ухода из жизни близких людей. Совершенно бесстрашно эта тема раскрыта в мультфильме «Тайна Коко». Главный герой, мальчик Мигель, в поисках правды отправляется в Мир Мертвых, где он встречает своих родных, без страха и слез общается с близкими и проводит с ними время. Подобные мультфильмы учат тому, что ни один человек не вечен и это совершенно нормально, ведь каждому из нас найдется место в памяти наших близких. Это абсолютно естественно — горевать по своим родным людям, но рядом всегда есть те, с кем это будет легче пережить.

Объясняют важность эмоций

Самым маленьким показывают проявление эмоций в мультфильме «Свинка Пеппа». Главные герои смеются, плачут, сердятся, обижаются и огорчаются. Они открыто проявляют свои чувства: если им весело, они радостно скачут по лужам, если они чем-то недовольны, то могут топать ногами. А закадровый голос или другие персонажи обязательно озвучивают чувства и состояния героя для большей ясности. В «Головоломке» создатели показывают процесс взросления человека и объясняют, что веселье и улыбки не всегда помогают побороть стресс. Важно проживать любые эмоции, в том числе и отрицательные, такие как печаль. Только тогда человек будет психически здоров и счастлив.

Показывают важность братско-сестринских отношений

Во многих мультфильмах затрагиваются вопросы особой роли семьи в жизни каждого человека и любви родных друг к другу. Так, связь между сестрами в мультфильме «Холодное сердце» становится ключевой темой картины: Анна, узнав о том, что ее сестра в беде, немедленно бросается искать пути для ее спасения, забывая обо всем на свете. Мало кто знает, но перед тем, как приступить к созданию мультфильма, создатели проводили специальный «Саммит сестер», на котором девушки делились тем, каково это — иметь сестру. И позже режиссер картины давала интервью, в котором рассказала, что там они получили много важной информации, послужившей им для создания фильма.

Рассказывают о необходимости ответственно относиться к природе и окружающему миру

Анимация также с детства учит нас и тому, что, живя на Земле, мы должны беречь ее и нести ответственность за каждый свой шаг. Так, к примеру, в мультфильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» ученый Флинт Локвуд пытался избавить людей от нехватки продуктов. Но его изобретение оборачивается настоящим испытанием для города, который быстро оказывается на грани экологической катастрофы из-за подобного изобилия. Известный мультфильм о приключениях олененка Бэмби оказал сильное влияние на Пола Маккартни, который в момент выхода картины на экраны был еще ребенком, и наверняка не только на него. Позже артист стал борцом за права животных, выступал против ношения меха, охоты и животноводства. А Уолт Дисней рассказывал, что его собственная дочь просила его, чтобы маму олененка в мультфильме, в отличие от книги, по мотивам которой он был снят, оставили в живых. Но отец все-таки отказался вносить подобное изменение в сюжет, и благодаря этому он поднял очень важную проблему и достучался до сердец миллионов.

Показывают, как важна вера в себя

Во многих новых мультфильмах в качестве одной из ключевых тем поднимается вопрос о важности веры в себя и свои силы. Так, несмотря на то, что мечты крольчихи Джуди Хопс из «Зверополиса» всегда отличались от желаний ее родителей, она хотела работать в полиции и сделала все для достижения своей цели. А полинезийская принцесса Моана из одноименного мультфильма благодаря своему упорству, вере в себя и свою особенную связь с океаном смело отправляется в опасное путешествие ради спасения своего племени.