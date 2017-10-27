10 смущающих примеров того, как раньше справлялись с бытовыми нуждами

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AdMe.ru решил затронуть щепетильную, но уж очень любопытную тему: быт прошлых веков. Давайте посмотрим, как выглядели укромные места и различные процедуры в разные столетия. Как вы считаете, вы смогли бы выжить в Средневековье?

Уборные

В древности уборными служили ямки и канавки у кромки поселений.

С появлением первых цивилизаций возникли и первые уборные в виде каменных ям, наполненных песком. В Древнем Риме вообще были отстроены роскошные общественные туалеты, где коллеги по нужде вели в общем кругу диалоги о высоком.

В Средние века народ в этом плане слегка деградировал и перешел на медные горшки, содержимое которых просто выливалось на улицу. Аристократы же пользовались фарфоровыми горшками «бурдалю». К слову, иногда в антикварных магазинах их продают под видом соусников — упаси вас боже от такой покупки!

К счастью, в эпоху Возрождения европейцы задумались о канализации. В 1590 г. был изобретен унитаз. Дальше дело пошло на лад.

Контрацепция

В 1494 г. американская экспедиция Колумба привезла Европе нежданный подарок — сифилис. Через несколько лет от него неимоверно страдали уже почти все европейские страны. Было много попыток изобрести защиту, но официальным временем пришествия презервативов в этот мир cчитается ХVII в. Это произошло благодаря придворному врачу Карла II: граф Кондом создал для короля колпачки из пропитанных маслом бараньих кишок, а потом и вовсе запустил мелкосерийное производство своего изобретения.

Аборт

В течение многих тысяч лет в попытках избавиться от плода девушки делали аборты всем, что попадет под руку: вязальной спицей, металлической проволочной вешалкой, веретеном. Еще ранее применялись настойки ядовитых трав либо впрыскивания в полость матки различных веществ, например йода, глицерина или даже ртути (у хардкорных китайцев). Разумеется, такими методами часто избавлялись не только от плода, но и от самой женщины.

Бритье

Чтобы не обеспечивать паразитирующих насекомых жильем и не давать в битве врагу ухватить себя за бороду, человечество начало бриться. В ход шло любое оружие: щипцы, ракушки, кремниевые ножи, глина и воск (для эпиляции), выжигание огнем, настоем жгучих трав (например, дурманом), позже — кинжалы, секиры, сабли. Сам процесс чаще вверялся цирюльникам, чтобы случайно не перерезать себе горло.

Женские средства защиты

В Древнем Египте пользовались тампонами из деревянного стержня, покрытого папирусом, в Древнем Риме — крепящимися к белью прокладками из хлопка. В средневековой Европе женщины использовали тканевую повязку, приколотую к поясу юбки. Вплоть до ХХ в. проблема так и решалась тканью многоразового использования. Ситуацию изменила Первая мировая война, во время которой медсестры стали использовать впитывающую медицинскую бумагу. За ними последовали и все остальные.

Принадлежности для ухода за зубами

Древняя зубная щетка — это деревянная палочка, размочаленная с одного конца (для чистки) и заостренная с другого (для ковыряния), либо тряпочка с толченым мелом, либо березовый уголь. В Европе долгое время чистка зубов считалась немного пафосным и неприличным занятием, но после трактата о «зубных червях» (о кариесе) XVII в. народ испугался. В 1780 г. наладилось серийное производство щеток, а в ХХ в. изобрели щетки с синтетическим волокном, в котором не размножаются бактерии.

Дезодорант

Как таковые вещества, забивающие запах пота, были придуманы еще в древности (на Востоке и в Египте) — это специальные аромамасла. В Азии использовали соль. В Европе же в XVI в. были придуманы духи — именно с дезодорирующими целями. Современный же дезодорант был придуман в 1880 г. в США. В 1930 г. фирмой ARRID был создан дезодорант с шариковым аппликатором, а через 5 лет появился и первый антиперспирант.

Выпрямитель для волос

Тут, собственно, ничего не добавишь. Выпрямляли утюгом.

Подгузники

В древности вместо подгузников люди использовали сухую траву, мох, солому и золу в качестве впитывающих веществ, а перевязывали все это кусками ткани либо шкурой животных (в зависимости от климата). Прототип современного подгузника придумала редактор журнала Vogue Марион Донован, когда опаздывала на работу из-за пеленания. Но ее идею сделать подгузник одноразовым посчитали безумной. А уже в 1961 году появились одноразовые Pampers.

Ну и напоследок — ничего удивительного, просто охлаждающая маска для лица