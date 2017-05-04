10 примеров, как можно скорректировать силуэт одеждой

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Правильная одежда может визуально сделать нас намного стройнее. Иногда нужно спрятать лишние киллограммы за короткий срок и нет времени ждать действий диет и тренажерного зала.

AdMe.ru хочет поделиться несколькими хитростями, которые сделают образ идеальным.

Добавьте вертикальную линию

Отдайте предпочтение многослойному образу и удлиненному жакету. Это визуально делает стройнее и выше. И обратите внимание на расположение пуговиц — они должны быть в один ряд. Один ряд пуговиц на блузке или жакете стройнит.

Подберите правильный бюстгальтер

Когда грудь не держит форму, то она визуально становится дополнением живота и привлекает к нему внимание. Бюстгальтер подходящего размера приподнимет грудь и создаст пространство между грудью и животом.

Добавьте яркий акцент к монохромному образу

Создайте образ в одном цвете, а затем добавьте яркую деталь: пиджак, юбку или топ. Это отличный способ отвлечь внимание от проблемных зон.

Отдайте предпочтение платьям А-силуэта

Трапециевидный силуэт (как в 60-е годы) без приталенных и прилегающих участков или платья в стиле 20-х годов прямого силуэта — вот что нужно для создания безупречного образа.

Застегивайте одежду правильно

Следите за тем, чтобы пуговицы приходились на самую выступающую точку живота. Если застегнутая часть получится над животом, то животик, даже небольшой, станет заметнее, и все внимание будет акцентироваться на нем.

Избегайте легкой ткани

Легкая ткань будет выделять неровности и изгибы. Отдайте предпочтение плотным тканям, которые будут держать фигуру как корсет. Но лучше избегать ворсистых или буклированных тканей, которые только создадут дополнительный объем.

Не заправляйте топ

Заправляя топ, вы рисуете четкую границу в районе живота, которая будет притягивать к себе внимание. Носите их навыпуск и не в облегающем варианте. Длина должна быть чуть ниже того места, где заканчивается живот.

Выберите правильную сумку

Даже размер сумки может визуально скорректировать фигуру: возьмите большую сумку — и будете смотреться стройнее. Девушкам маленького роста стоит отдать предпочтение сумкам среднего размера.

Сделайте выбор в пользу матовых тканей

Блеск всегда привлекает внимание и подчеркивают каждую, даже самую маленькую складочку на животе, поэтому отдайте предпочтение матовым тканям.

Приглядитесь к блузкам и платьям с запахом