10 причин, почему выпадают волосы, и как это остановить

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В нашем организме все взаимосвязано. И если наши волосы стали выпадать, прежде всего надо найти причину. AdMe.ru нашел самые распространенные причины проблем с волосами и делится ими с вами.

1. Проблемы со щитовидной железой

Почему? Дисбаланс гормонов в организме из-за: менопаузы;

нарушения эндокринной системы;

сахарного диабета. Как быть? Обратитесь к врачу-эндокринологу, он возьмет все необходимые анализы и выпишет лечение, если проблемы обнаружатся именно в этой сфере.

2. Строгие диеты

Почему? Резкое снижение веса за короткий срок — это большая нагрузка на организм, что приводит к снижению иммунитета. А это причина потери волос. Если прибавляются простудные и инфекционные заболевания, то организму еще сложнее восстановить себя. Как быть? Вместо жестких диет займитесь регулярной физической активностью, что благоприятно скажется на здоровье в целом.

3. Хронический стресс

Почему? Хронический стресс может вызвать выпадение волос, так как влияет на кровообращение кожи головы. Но, как правило, потеря волос от стресса быстро восстанавливается. Как быть? Не забывайте о полноценном отдыхе, найдите свой способ расслабления. А если эмоциональные проблемы не проходят сами по себе, обратитесь к профессиональным психологам.

4. Неправильный уход

Почему? Неподходящие средства для волос, частое использование фена, плоек и утюжков могут усугубить уже имеющуюся проблему, физически травмируя волосы. Как быть? Постарайтесь ограничить использование фена, плойки и химических средств, а также проконсультируйтесь с профессионалами о том, какой уход и стайлинговые средства подходят именно вам. Кстати, несмотря на многочисленные речи о вреде SLS (лаурилсульфат натрия), его влияние на выпадение волос не доказано. Напротив, современные исследования настаивают на непричастности сульфатов к выпадению волос.

5. Лекарственные препараты

Почему? Некоторые медицинские препараты от повышенного давления, антидепрессанты и т. п. имеют побочный эффект, вызывающий потерю волос. После приема препаратов волосяной покров восстанавливается, однако самостоятельно нельзя прерывать курс лечения. Как быть? Обратитесь к врачу за консультацией.

6. Анемия

Почему? Анемия — один из факторов, вызывающих потерю волос, поскольку страдает кровообращение кожного покрова головы. Если вы заметили такие симптомы, как сонливость, общая слабость, апатия, — это повод сдать анализ крови на гемоглобин. Как быть? Для начала добавьте в своей рацион железосодержащие продукты (гранат, говядина, яблоки и т. д.). Если состояние не улучшается, сдайте анализ на гемоглобин, и пусть врач назначит вам лечение.

7. Авитаминоз

Почему? Причина выпадения волос может быть скрыта в дефиците микроэлементов и витаминов. Особенно важно восстановить дефицит витамина С, который помогает усваивать железо и стимулирует выработку коллагена (он укрепляет капилляры, питающие волосы). Также при дефиците витамина В волосы становятся хрупкими и ломкими. Витамина В много в цельных зернах, яйцах, дрожжах и печени. Как быть? Питайтесь разнообразно и включайте продукты, богатые витаминами С, В и другими полезными микроэлементами. Также проконсультировавшись с терапевтом, приобретите комплекс витаминов.

8. Смена температурного режима

Почему? Резкая смена температурного режима может быть одним из факторов потери волос. Зимнее переохлаждение и воздействие ультрафиолета летом истончают волосы. Как быть? Носите головной убор в зависимости от времени года. Если вы идете в сауну, тоже прикройте волосы.

9. Наследственное облысение

Почему? Самый распространенный фактор потери роста волос — наследственность. Ген облысения может быть унаследован и по материнской, и по отцовской линии. Как быть? Если ваши родители имели проблему облысения, то вас, скорее всего, она тоже коснется. Снизьте фактор риска соблюдением профилактических мер (правильное питание, здоровый образ жизни). Обязательно проводите профилактические обследования и следуйте рекомендациям врачей.

10. Заболевания кожи головы

Почему? Псориаз, себорейный дерматит, грибковая инфекция (дерматомикоз) — наиболее частые заболевания, вызывающие облысение. Как быть? Такие симптомы, как зуд, высыпания, краснота на фоне выпадения волос — повод срочно обратиться к врачу.

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Простой тест на выпадение волос