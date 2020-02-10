10 причин, по которым люди не любят День святого Валентина

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День святого Валентина стремительно ворвался в нашу жизнь. Еще лет 20 назад влюбленные спокойно относились к этому празднику и не акцентировали на нем внимание. Сегодня же 14 февраля — это день шоколадных конфет, роз, открыток с сердцами и мягких игрушек. В этот день проверяют чувства на прочность, делают предложения руки и сердца, и для кого-то он действительно становится незабываемым.

Но многие считают День святого Валентина спорным и переоцененным праздником. AdMe.ru прислушался к тем, кого раздражает повышенное внимание к 14 февраля.

1. Повышаются цены

День святого Валентина — отличный повод для продавцов цветов и сувениров поднять цены на свои товары. Конечно же, все раскупается моментально, даже подувядшие цветочки и запылившиеся статуэтки амуров. Социальные обязательства требуют поздравить не только близкого человека, но и принести открыточки коллегам, занести конфеты в бухгалтерию, не забыть подруг и соседок. А что говорить о мужчинах, которые несут своим любимым впечатляющие букеты роз, огромных плюшевых медведей и ювелирные украшения! Они-то точно не в восторге. Американцы начали праздновать День святого Валентина раньше нас, поэтому у них уже есть проверенная статистика по денежным расходам. Согласно данным Национальной федерации розничной торговли, в 2018 году общие расходы населения на праздник составили $ 19,6 млрд, при этом на ювелирные изделия пришлось $ 4,7 млрд.

2. Социальные сети сходят с ума

Утром на работу вставать в 7 часов, но ровно в 6:30 напоминает о себе телефон: пришло первое поздравление с праздником. День начался. Все социальные сети предлагают поздравить друзей сердечками, знакомые и подруги хвастаются, у кого больше букет и ярче маникюр — это буквально становится похожим на репетицию 8 Марта. А вечером особый шик — у кого круче сервирован романтический ужин. Не лента, а сплошная ярмарка тщеславия.

3. Сложно придумать правильный подарок

Кажется, что подарок на День святого Валентина выбрать легко, ведь полки магазинов ломятся от изобилия праздничной атрибутики, но это не так. Осчастливить близкого человека и при этом не разориться весьма непросто. Например, придумать подарок для мужчины — та еще заморочка. Что дарить любимому? Пену для бритья? Еще не 23 февраля. Свитер? Новый год уже прошел. Запонки? Недорогие выглядят старомодно и дешево, а дорогие зарплата не потянет. С женскими подарками примерно такая же история. Иногда проще прямо спросить, что ей хочется получить в подарок, чем думать, гадать и не угодить. Придумать нужный подарок или получить совершенно неуместный сюрприз — это лишний повод для стресса и неприятного чувства вины.

4. Глупо выделять особый день для признания в любви

Как написал поэт: «Влюбленные часов не наблюдают». Не наблюдают они также и смены дат в календаре. Им не нужны красивые жесты щедрости и внимания. Они любят, любимы и счастливы каждый день в году. А расстроиться они могут только потому, что 14 февраля все места в кафе вечером будут заняты, — но им не привыкать гулять под луной. Поэтому данный праздник, помеченный в календаре красным сердечком, им не нужен.

5. Невозможно попасть в салон красоты

Привычный график стрижки и маникюра в начале февраля нарушается. Записаться в салон красоты в это время невозможно: свободных мест нет, а если есть, то в очень неудобное время. Не позаботилась заранее — ходи до 14 февраля с отросшими корнями и без маникюра. Жить, конечно, можно, но позитива такая ситуация не прибавляет.

6. Завышенные ожидания сталкиваются с реальностью

Социальная ответственность требует не только подарить подарки, но и соблюсти вечерние традиции — романтический ужин, красивое платье, прическа. И вот после рабочего дня вместо удобных тапочек приходится надевать каблуки и думать, как бы не испачкать чем-нибудь платье, а на приготовление праздничного ужина уйдет уйма времени. В итоге — гора грязной посуды, усталость и никакой романтики. Есть простой выход — ресторан, но там будет многолюдно, не будет возможности выбрать удобный столик, придется фоном слушать гул чужих голосов, музыка может показаться слишком громкой или вообще неприятной... В общем, выбор не для всех.

7. Дети получают неправильное представление о любви

В этой суматохе взрослые совсем забыли о детях. А что же они? А они несут в школу тонны картонных сердечек, чем, опять же, радуют маркетологов и продавцов. Весь день в школах работает любовная почта, кто-то кому-то признается в любви и предлагает дружбу. Но ведь все это превращается в стремление только создать видимость дружбы или любви, потому что в мире подростков знаков внимания в День святого Валентина не получает только неудачник. Значение слова «любовь» низводится до уровня открыточных сердечек и превращается в аттракцион. А самое главное — дети начинают думать, что это единственный специальный день в году для празднования любви.

8. Непрочные отношения в этот день рвутся

Кто-то именно в этот день задумывается о плюсах и минусах своих отношений. И если в голове уже включился такой счетчик, то минусы, конечно, перевесят. «Жили они долго и счастливо» — выражение уже не об этой паре. Уильям Чопик, социолог из Университета штата Мичиган, говорит о том, что если отношения исчерпали себя, то даже День всех влюбленных уже ничего не изменит. Для некоторых этот день становится моментом подведения итогов, и если в паре нет чувств, то романтика праздника никак не сблизит партнеров. Многие пары со слабой привязанностью друг к другу в этот день распадаются. К счастью, такой поворот событий может стать важной вехой в осознании себя и своих потребностей. Это поможет сделать правильные выводы и придерживаться нужного курса в будущем.

9. Ненужное внимание от посторонних людей

Как это раздражает, когда кто-то постоянно отвлекает, когда вокруг много лишнего шума, когда чересчур много незнакомых людей обращаются к вам без повода: таксисты, продавцы, прохожий, наступивший на ногу: «Девушка, с праздником!» А ведь не буркнешь в ответ что-то невразумительное. Так и теряется драгоценное время, так и втягиваешься в празднование того, что не хочется праздновать. Одинокие люди в этот день особенно сильно ощущают тоску, раздражение, опустошенность и неудовлетворенность собственной жизнью.

10. День святого Валентина ничего не меняет в жизни

Это обычный день недели, ничем не примечательный и ничего не значащий. Такое мнение тоже имеет право на существование. День влюбленных — это не о любви, а, скорее, о знаках внимания: у кого-то их меньше, у кого-то — больше, но это ровным счетом ничего не значит. После 14 февраля наступит 15 февраля, и Земля не сойдет с орбиты.