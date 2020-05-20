10+ причесок, которые мы все эти годы считали безвкусицей, а они вдруг стали модными

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Мода — капризная дама, поэтому тенденции порой меняются со скоростью света. А отчаянные работники бьюти-индустрии не устают придумывать что-то новое. Но в нашем мире все циклично, и многие привычные вещи рано или поздно возвращаются к нам.

Мы в AdMe.ru прошерстили светские хроники и узнали, какие прически, к которым раньше относились скептически и иронично, теперь стали мечтой современных девушек.

1. Маллет

Эта прическа, получившая шутливое название «спереди работа, сзади вечеринка», раньше считалась визитной карточкой панков. А тех, кто решался постричься таким образом, причисляли к деревенщинам. Но сегодня оригинальная стрижка вернулась на волне интереса к 80-м годам.

2. Высокий хвост

Супервысокий хвост на макушке носили многие девушки в 90-е. Прическа получила распространение благодаря куклам Барби и долгое время считалась признаком инфантильности. Но сегодня такую прическу с удовольствием делают себе звезды, встречается она и у манекенщиц на показах дизайнеров с мировыми именами.

3. Гофре

Гофрированная завивка пользовалась популярностью у многих звезд в начале нулевых. Но к такой прическе, которую именовали «вафлей», сложилось очень критическое отношение. Однако сегодня скептики поутихли, а причудливые волнистые локоны все чаще встречаются у законодательниц мод.

4. Прически с большими резинками

Как утверждала Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе», стильные женщины не носят резинку для волос. Но, как показывают сегодняшние тенденции, это весьма спорное утверждение. Этот удобный аксессуар часто используют Хейли Болдуин, Белла Хадид и другие иконы стиля.

5. Ирокез

Эта дерзкая прическа, пришедшая к нам из индейской культуры, долгое время была прерогативой представителей панковской и готической субкультур. Но сегодня, когда грани стилей стираются, ирокез выбирают многие девушки, активно следящие за трендами.

6. Омбре

Техника окрашивания волос, при которой 2 оттенка смешиваются между собой, нередко подвергалась критике в прошлом. Считалось, что омбре создает иллюзию отросших корней. Но с сегодняшней модой на естественность у подобного бьюти-приема находится немало поклонников.

7. Пикси

Первой известной женщиной, опробовавшей на себе эту стрижку, стала Одри Хепберн. В фильме «Римские каникулы» актриса мужественно избавилась от своих шикарных локонов. Это породило целую модную волну: известные женщины, среди которых были супермодель Твигги и актриса Миа Фэрроу, остригли длинные волосы, провозгласив «свободу от оков». Тогда подобные лозунги не всем пришлись по душе, но сегодня право девушек на самовыражение и тоска по ретростилю породили моду на пикси.

8. Короткая челка

Раньше короткая челка вызывала насмешливые ассоциации с героем Джима Кэрри в известной комедии 90-х «Тупой и еще тупее». Но времена меняются, и эту оригинальную прическу смело выбирают многие знаменитости. Нужно отдать должное — им идет!

9. Боб

Короткая стрижка, при которой концы волос смотрят внутрь, а пряди приглажены, долгое время считалась слишком нарочитой и переоцененной. Но сегодня она любима многими модницами, а также боб насчитывает множество актуальных вариантов: удлиненный, пикси, гранж, каре.

10. Мальвина

Эта «кукольная» прическа долгое время считалась атрибутом маленьких девочек. Однако за простоту укладки и широкие возможности для экспериментов сегодня она очень популярна у бьюти-блогеров.

11. Прическа с ободком

Раньше считалось, что ободки для волос сильно удешевляют образ. Но сегодня вошли в моду сдержанные и лаконичные варианты, которые, напротив, способны придать прическе изюминку.

12. Афрокосы

Когда в 90-е и нулевые знаменитости и не только стали поголовно заимствовать такой атрибут африканской культуры, как тонкие косички, это вызывало недоумение. Поначалу использование традиционной негритянской прически казалось оскорбительным, неприемлемым и просто странным. Но в эпоху глобализации уже никого не смущает желание примерить на себя элементы стиля самых разных культур.

13. «Как у Рэйчел»

После выхода 8-го сезона сериала «Друзья» у прически-каскада с выбивающимися прядями появилось новое название в честь героини Дженнифер Энистон. И хотя сотни девушек умоляли парикмахеров сделать им стрижку, «как у Рэйчел», сама актриса считала ее полнейшей безвкусицей. Но сегодня тоска по 90-м принесла с собой новую моду, и эту прическу успешно повторила Хейли Болдуин.