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10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись

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Индустрия моды постоянно стремится порадовать нас свежими идеями. Но чаще всего, пожалуй, новым оказывается хорошо забытое старое, и многие тенденции, которые были на взлете несколько десятилетий назад, вновь становятся востребованными.

Мы в AdMe.ru изучили журналы и кино 90-х и вспомнили, как стильные девушки тогда предпочитали колдовать над своими головами. В нашей сегодняшней подборке — прически и стрижки, которые обрели второе дыхание.

1. Начес + челка

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© ASSOCIATED PRESS / East News, © The Real Housewives of New York City / Ricochet

Начес в сочетании с челкой, обильно «сдобренный» лаком для волос, — один из неотъемлемых трендов 90-х. В ходу была сверхсильная фиксация, так что избавиться от начеса можно было только через несколько дней, подставив волосы под струю воды. А еще такие ухищрения (якобы) помогали нездоровым волосам обрести пышность. Сегодня подобные прически снова набирают обороты: правда, средства для укладки уже не так актуальны. Достаточно придать совсем небольшой объем, чтобы смотреться эффектно. Щеткой можно пригладить пряди, чтобы сохранить гладкую структуру.

2. Коса в пучке

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, © ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Коса, затянутая в тугой пучок, — красивая и удобная прическа, которая и сегодня не потеряла актуальности. Она будет отлично смотреться с любым образом: как с повседневным, так и с вечерним. Также снова стало модно украшать такие прически бантами и другими аксессуарами.

3. Два пучка

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Zenon: Girl of the 21st Century / Walt Disney Company,, © Grace and Frankie / Skydance Productions

Эта задорная прическа сейчас снова пользуется популярностью. Раньше такие пучки, которые можно было увидеть во многих клипах популярных исполнительниц, назывались «космическими». Но теперь необязательно делать очень объемные пучки. А еще их можно дополнить заколками.

4. Прически с искусственными цветами

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Runaway Bride / Paramount Pictures, © Stoccy / DDP Images / East News

Большие искусственные цветы в волосах, навевающие мечты о Гавайях, — еще один вернувшийся тренд. Тогда было модно делать высокую прическу и украшать ее цветами и шпильками. Сейчас актуальнее использовать цветочные ободки в сочетании с распущенными волосами. Такие нарядные аксессуары прекрасно впишутся в любой летний образ.

5. Коса вокруг головы

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Album Online / East News, © LOIC VENANCE / AFP / East News

В 90-х были популярны косы, которые оборачивали вокруг головы в виде ободка. Сегодня они снова актуальны, особенно в сочетании с распущенными волосами. Прическа будет выглядеть особенно стильно, если оставить некоторые пряди свободными. Такая коса-корона прекрасно дополнит как дневной, так и вечерний образ, а также подойдет к наряду в стиле бохо.

6. «Перышки»

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Allpix Press / East News, © Invision / Invision / East News

Эта игривая прическа, которую выбирали многие фитнес-инструкторы в далекие 90-е, теперь снова на острие моды. Тогда ее часто носили на завитых локонах, сегодня же в качестве «рабочего материала» актуальны прямые волосы. Она очень освежает лицо и придает образу юношеский задор.

7. Крупные локоны, поднятые наверх

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© United Archives / IFTN / East News, © Invision / Invision / East News

Локоны, накрученные на плойку и собранные на затылке, — очень узнаваемая прическа последних 10 лет ХХ века. Редкий школьный выпускной или свадебная церемония обходились без нее. Был и другой вариант, на который уходило несколько часов, а то и дней: заплеталось множество тугих косичек, а когда их расплетали, получались крупные волны. Сегодня этот тренд немного видоизменился и идет «в комплекте» с менее нарочитой завивкой.

8. Вздернутый чуб

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Rysher Entertainment / Courtesy Everett Collection / East News, © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Короткая челка, поднятая наверх, — еще одна своеобразная модная примета 90-х. Но сегодня она переродилась в некоторое подобие ирокеза, которое, как ни парадоксально, совсем не противоречит нежному и романтическому образу.

9. «Пальма»

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© Friends / Warner Bros. Television, © face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Волосы, собранные в хвост или пучок, перехваченные яркой резинкой, — прическа, которую носила в канун миллениума каждая вторая девочка. Важно было сделать ее максимально высокой. Многие фантазировали, оборачивая волосы объемными шарфами вместо резинок. А сегодня такой вариант, который когда-то шутливо называли «Пизанской башней», можно рассмотреть и дамам постарше.

10. Редкая челка

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, © Invision / Invision / East News

Дерзкая рваная челка — так модницы хулиганили в 90-е. А еще подобная стрижка хорошо помогала спрятать подростковые прыщи. Сегодня, учитывая, что тренды держат курс на непринужденность, такая стрижка вновь на пике моды. А еще не помешает легкая филировка.

11. Выбивающиеся локоны

10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись
© EAST NEWS, © Invision / Invision / East News

В 90-е многие обладательницы длинных волос носили крупные локоны, выбивающиеся из туго скрученного пучка. Тогда в «магазинах на диване» активно рекламировали чудо-заколку «Софиста Твиста» — аксессуар, позволявший быстро сделать модную прическу во французском стиле. Сегодня этот тренд вновь обрел популярность. Правда, теперь актуальны мелкие, легкие пряди.

А какие из этих причесок носили вы? Сейчас бы решились их повторить?

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