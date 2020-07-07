10+ причесок из 90-х, которые все считали вчерашним днем, а они взяли и вернулись

Индустрия моды постоянно стремится порадовать нас свежими идеями. Но чаще всего, пожалуй, новым оказывается хорошо забытое старое, и многие тенденции, которые были на взлете несколько десятилетий назад, вновь становятся востребованными.

Мы в AdMe.ru изучили журналы и кино 90-х и вспомнили, как стильные девушки тогда предпочитали колдовать над своими головами. В нашей сегодняшней подборке — прически и стрижки, которые обрели второе дыхание.

1. Начес + челка

Начес в сочетании с челкой, обильно «сдобренный» лаком для волос, — один из неотъемлемых трендов 90-х. В ходу была сверхсильная фиксация, так что избавиться от начеса можно было только через несколько дней, подставив волосы под струю воды. А еще такие ухищрения (якобы) помогали нездоровым волосам обрести пышность. Сегодня подобные прически снова набирают обороты: правда, средства для укладки уже не так актуальны. Достаточно придать совсем небольшой объем, чтобы смотреться эффектно. Щеткой можно пригладить пряди, чтобы сохранить гладкую структуру.

2. Коса в пучке

Коса, затянутая в тугой пучок, — красивая и удобная прическа, которая и сегодня не потеряла актуальности. Она будет отлично смотреться с любым образом: как с повседневным, так и с вечерним. Также снова стало модно украшать такие прически бантами и другими аксессуарами.

3. Два пучка

Эта задорная прическа сейчас снова пользуется популярностью. Раньше такие пучки, которые можно было увидеть во многих клипах популярных исполнительниц, назывались «космическими». Но теперь необязательно делать очень объемные пучки. А еще их можно дополнить заколками.

4. Прически с искусственными цветами

Большие искусственные цветы в волосах, навевающие мечты о Гавайях, — еще один вернувшийся тренд. Тогда было модно делать высокую прическу и украшать ее цветами и шпильками. Сейчас актуальнее использовать цветочные ободки в сочетании с распущенными волосами. Такие нарядные аксессуары прекрасно впишутся в любой летний образ.

5. Коса вокруг головы

В 90-х были популярны косы, которые оборачивали вокруг головы в виде ободка. Сегодня они снова актуальны, особенно в сочетании с распущенными волосами. Прическа будет выглядеть особенно стильно, если оставить некоторые пряди свободными. Такая коса-корона прекрасно дополнит как дневной, так и вечерний образ, а также подойдет к наряду в стиле бохо.

6. «Перышки»

Эта игривая прическа, которую выбирали многие фитнес-инструкторы в далекие 90-е, теперь снова на острие моды. Тогда ее часто носили на завитых локонах, сегодня же в качестве «рабочего материала» актуальны прямые волосы. Она очень освежает лицо и придает образу юношеский задор.

7. Крупные локоны, поднятые наверх

Локоны, накрученные на плойку и собранные на затылке, — очень узнаваемая прическа последних 10 лет ХХ века. Редкий школьный выпускной или свадебная церемония обходились без нее. Был и другой вариант, на который уходило несколько часов, а то и дней: заплеталось множество тугих косичек, а когда их расплетали, получались крупные волны. Сегодня этот тренд немного видоизменился и идет «в комплекте» с менее нарочитой завивкой.

8. Вздернутый чуб

Короткая челка, поднятая наверх, — еще одна своеобразная модная примета 90-х. Но сегодня она переродилась в некоторое подобие ирокеза, которое, как ни парадоксально, совсем не противоречит нежному и романтическому образу.

9. «Пальма»

Волосы, собранные в хвост или пучок, перехваченные яркой резинкой, — прическа, которую носила в канун миллениума каждая вторая девочка. Важно было сделать ее максимально высокой. Многие фантазировали, оборачивая волосы объемными шарфами вместо резинок. А сегодня такой вариант, который когда-то шутливо называли «Пизанской башней», можно рассмотреть и дамам постарше.

10. Редкая челка

Дерзкая рваная челка — так модницы хулиганили в 90-е. А еще подобная стрижка хорошо помогала спрятать подростковые прыщи. Сегодня, учитывая, что тренды держат курс на непринужденность, такая стрижка вновь на пике моды. А еще не помешает легкая филировка.

11. Выбивающиеся локоны

В 90-е многие обладательницы длинных волос носили крупные локоны, выбивающиеся из туго скрученного пучка. Тогда в «магазинах на диване» активно рекламировали чудо-заколку «Софиста Твиста» — аксессуар, позволявший быстро сделать модную прическу во французском стиле. Сегодня этот тренд вновь обрел популярность. Правда, теперь актуальны мелкие, легкие пряди.