10 предметов женского гардероба, которые раньше предназначались для мужчин

Все мы знаем, что мода переменчива и капризна. Однако порой даже не подозреваем, насколько справедливо это высказывание. Так, например, раньше чулки и каблуки считались сугубо мужскими модными аксессуарами. Как ни странно, но наши мужественные предки в полной мере ощущали на себе правдивость высказывания о том, что красота требует жертв.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие привычные нам вещи из женского гардероба раньше идеально вписывались в мужской образ. А в конце вас ждет бонус, из которого вы узнаете, как раньше предпочитали одевать мальчиков и девочек.

Лосины

Такой популярный сегодня предмет гардероба, как лосины, изначально был придуман для мужчин. Лосины появились как особый вид мужских парадных кожаных брюк и были одним из элементов военной формы. Кстати, первоначально они изготавливались из кожи лося, отчего и получили свое название. Надо сказать, что это была не самая удобная одежда, поскольку лосины были очень узкими и их приходилось надевать влажными, а затем они высыхали прямо на теле. Зачастую это приводило к потертостям, и некоторые мужчины после ношения таких брюк отходили несколько дней.

Чулки

В XV и XVI веках большая часть мужчин носила не брюки, а то, что сегодня мы бы назвали колготками. Также в гардеробе средневековых мужчин были чулки под названием шоссы. Они доходили до верхней части бедра и по бокам крепились шнурками к поясу. Мужчины побогаче могли позволить себе изделия из шелка, а остальные довольствовались аксессуарами из шерсти и льна. Чулки были разных цветов и украшались разнообразными узорами. Например, в XVIII столетии в моде была вышивка золотыми и серебряными нитями, сделанная на щиколотках. При этом, как правило, цвет чулок гармонировал с цветом одежды или обуви.

Туфли на каблуках

Исторически туфли на каблуках также предназначались для мужчин. Так, начиная примерно с X века кавалеристы Персии носили сапоги с высокими каблуками, чтобы надежно зафиксировать ногу в стремени. Затем эта мода перекочевала и в Западную Европу. Туфли в персидском стиле с энтузиазмом начали носить аристократы, которые посчитали, что каблук придает им мужественности. Большим поклонником туфель на каблуке был король Франции Людовик XIV — у него была целая коллекция этой обуви. Он полагал, что чем выше каблук, тем более могущественным предстает мужчина.

Туники и платья

Прообразами мужских платьев можно назвать тогу и хитон — традиционную одежду древних греков и римлян. Изначально тогу носили и мужчины, и женщины, но со временем она была признана официальной одеждой римских граждан мужского пола. В Средние века непременным атрибутом мужского гардероба была туника, а поверх нее надевался плащ, который закалывался брошью круглой формы. В Бутане с XVII века мужчины носили гхо — особые длинные платья, которые напоминают халаты с разнообразными узорами. А в Марокко с древних времен мужчины облачались в традиционные широкие платья — джеллабы.

Юбки

Сегодня мы все знаем про килт, который появился благодаря горцам Северной Шотландии и был частью их повседневной одежды. Однако это далеко не единственный исторический пример ношения юбок мужчинами. Еще с III тысячелетия до н. э. древние египтяне наматывали вокруг бедер куски ткани из хлопка или льна. Такая одежда носила название схенти. В Балканских странах издревле мужчины носили фустанеллу — особую юбку, которая доходила до колен. Фустанелла была частью военной формы и демонстрировала доблесть и силу воина.

Сумочки

На старинных портретах можно увидеть на поясе мужчин маленькую сумочку, напоминающую женский ридикюль. Такой изящный аксессуар заменял модникам карманы. Туда можно было положить деньги и ценные вещи. Сверху обязательно надевалась короткая куртка или плащ, чтобы уберечь имущество от карманников. Дотянуться до такого кошелька можно было только через специальный боковой разрез. Как видно на картинах, часто такие сумочки украшались вышивкой, кистями и кружевом.

Стринги

Предшественницей современных стрингов была набедренная повязка, которую можно назвать одним из первых предметов гардероба. Есть версия, что набедренные повязки начали носить еще 75 000 лет назад. Считается, что изначально их носили исключительно мужчины. Такие своеобразные трусы использовались для защиты во время физической работы или битв. Также прототипом стрингов можно назвать фундоси — традиционное японское нижнее белье для мужчин, сделанное из куска хлопка.

Ночные рубашки и домашние платья

Современные мужчины предпочитают спать в пижамах, однако их далекие предки носили ночные рубашки, которые представляли собой бесформенные белые льняные платья длиной до щиколотки. До конца XIX века термин «ночная рубашка» относился не к одежде для сна, а к неформальной одежде. Такая рубашка была версией современного халата, и обычно ее носили дома и в неформальной обстановке, причем преимущественно мужчины — это отразилось в портретной живописи XVII–XVIII веков. Тогда было модно позировать в домашнем платье.

Парики

В Европу мода на парики пришла в XVI веке. Особую популярность среди мужчин они приобрели благодаря королю Франции Людовику XIII — он начал носить парик в 1624 году, поскольку стал лысеть и не хотел мириться с этим фактом. Далее эту моду подхватил его сын и преемник Людовик XIV. Что интересно, в XVIII веке парики носили исключительно мужчины, а женщины только делали прическу, дополненную искусственными волосами. Модники пудрили волосы ярко-белой пудрой, а модницы — голубовато-серой.

Ботфорты

Сегодня ботфорты — модная женская обувь, но в XV веке их носили исключительно мужчины. Такие сапоги выше колена пользовались популярностью среди наездников: ботфорты отлично защищали ноги во время верховой езды. Эта обувь была широко распространена довольно долгое время и оставалась в обиходе до конца XIX века как часть военной формы.

Бонус: одежда розового цвета

Четкое разделение одежды на мужскую и женскую по цветам началось лишь в XX веке. Первая попытка привязать определенный цвет к полу была в 1918 году. Тогда вышла публикация с таким утверждением: «Общепринятое правило — розовый для мальчиков и голубой для девочек. Причина в том, что розовый, будучи более решительным и ярким цветом, больше подходит для мальчика, а голубой, более нежный и изящный, для девочки». Отдельно стоит отметить, что раньше маленьких детей независимо от пола одевали в платья — так было легче приучать чадо к горшку.