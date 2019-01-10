10 предметов женского гардероба, которые не нравятся мужчинам

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Ох уж эта мода — с каждым сезоном она задает новые тенденции, поспеть за которыми бывает крайне сложно. И надо ли? Ведь, как показывает практика, далеко не все модные женские тренды нравятся представителям противоположного пола. Вы можете возразить (и будете правы), что девушки не всегда выбирают наряды, прически и макияж исключительно ради привлечения мужского внимания. Но не будем лукавить: этот пункт не утратил своей актуальности даже в эпоху сильных и независимых женщин, и в этом нет ничего постыдного.

Сегодня AdMe.ru решил разобраться в том, какие предметы женского гардероба мужчины считают отталкивающими.

1. Комбинезоны

Любимые многими женщинами комбинезоны мужчинам кажутся совершенно непривлекательными. Дело в том, что у мужчин этот предмет гардероба ассоциируется с одеждой для рабочего класса. Кроме того, комбинезон имеет свойство «прятать» женскую фигуру, делая ее бесформенной. Особенно это касается джинсовых моделей.

2. Леопардовый принт

О нелюбви сильного пола к леопардовым принтам было сказано уже немало. Почему мужчины так негативно воспринимают эту кошачью расцветку, остается загадкой, но факт есть факт: мужчины находят леопардовую одежду вульгарной и вызывающей.

3. Обувь на танкетке

Обувь на танкетке не нравится мужчинам из-за своей громоздкости. Женская нога в таких туфлях или ботинках кажется неуклюжей и тяжелой. К тому же туфли на танкетке часто выбирают женщины преклонного возраста, поэтому мужчинам кажется, что такая обувь старит.

4. Короткая стрижка

Короткие стрижки имеют массу преимуществ: за волосами легче ухаживать, да и уложить такую прическу не составляет особого труда. Однако мужчины не в восторге от подобных стрижек. У них короткие волосы вызывают ассоциацию с хулиганами из старшей школы, а не с нежными и хрупкими девушками.

5. Афгани (шаровары)

Шаровары, алладины, афгани — у данного фасона брюк много названий, однако это не меняет сути: мужчины их не любят. Такие брюки не просто скрывают достоинства женской фигуры, но и придают образу небрежный вид, отчего девушка напоминает мальчишку из соседнего района.

6. Сандалии-гладиаторы

Неудивительно, что «гладиаторы» попали в наш список: такие сандалии визуально расширяют стопу и укорачивают ноги. Кроме того, подобная обувь выглядит чересчур пляжной и неуместной для ношения в городе.

7. Слишком высокие каблуки

Изящный каблучок всегда притягивает восторженные взгляды мужчин. Другое дело — слишком высокие каблуки, особенно в сочетании с платформой. Такая обувь отталкивает мужчин, вызывая ассоциации с танцовщицами приватных танцев. Да и для здоровья ношение обуви на высоком каблуке, мягко говоря, не совсем полезно.

8. Длинные юбки

Юбки макси — излюбленный предмет гардероба многих женщин. И их можно понять: в длинной юбке всегда комфортно и удобно. Но увы, мужчины не разделяют женского восторга и отказываются понимать предназначение подобных юбок. По мнению мужчин, такие юбки не только портят женскую фигуру, добавляя ей лишние килограммы, но и являются весьма непрактичными, поскольку собирают на себя всю уличную грязь.

9. Мешковатые платья

Мешковатые платья и платья свободного кроя вызывают у мужчин кучу вопросов. Этот фасон скрывает все достоинства фигуры, превращая ее в нечто бесформенное. Ситуацию в данном случае может спасти только лента или ремешок, повязанные на талии.

10. Большие сумки

Девушки обожают большие вместительные сумки, в которых можно переносить все «самые нужные» вещи. Но мужчинам подобные сумки не по душе. Они считают, что женщина не должна носить лишние тяжести — гораздо разумнее умещать все необходимое в небольшое сумочке, ведь это не только изящно выглядит, но и полезно для здоровья.