10 предметов обстановки, которые сейчас есть почти у всех, но раньше вы бы их ни за что не узнали

Первой «мебелью» человека были пни, камни и мох. Постепенно люди научились конструировать и вырезать собственные предметы интерьера. Знакомые всем нам столярные изделия, такие как табуреты и столы, появились в Древнем Египте, а позже эстафетную палочку перехватили Древняя Греция и Древний Рим, разнообразив интерьер тронами и диванами.

Внешний вид мебели и убранство комнат трансформировались на протяжении веков. Мы в AdMe.ru решили показать, как выглядели всем знакомые предметы обстановки раньше.

Кровать

В Средние века люди спали, полусидя в шкафу — в так называемых кроватях-коробках. Внешним видом такая кровать напоминала шкаф или комод: во-первых, стены защищали от сквозняков и лучше сохраняли тепло, во-вторых, защищали от животных, которые жили в доме или могли забрести туда. И наконец, создавали иллюзию приватности. На «входе» часто стоял большой ящик-ларь: он служил ступенькой, а также использовался для хранения одежды и постельного белья. Приготовившись ко сну, человек закрывал дверной проем шторой или даже запирался изнутри на засов. Позднее, в XVIII веке, британские краснодеревщики придумали секретные шкафы-кровати, замаскированные под гардеробы, буфеты или спрятанные за рядами книжных полок и ящиков. К ХХ веку такие модели постепенно вышли из обихода.

Стул

Французский стул какетуар (от французского слова caqueter — «болтать»), придуманный в XV–XVI веках, имел широкое трапециевидное сиденье. А все для того, чтобы дамам во время разговора или на мероприятии можно было усесться и красиво расположить на нем складки платьев. Согласно моде того времени и из-за отсутствия систем отопления в домах женщины носили несколько слоев верхних и нижних юбок, чтобы не замерзнуть. Это часто мешало им удобно разместиться в креслах с прямоугольными сиденьями.

Комод

Те функции, которые сейчас взял на себя комод, раньше выполнял сундук кассоне. Он предназначался для хранения одежды, тканей, белья — всего того, что женщины обычно использовали в качестве приданого к свадьбе. На таких сундуках сидели и даже спали, пока не получили распространение другие типы мебели.

Буфет

Невысокий посудный шкаф, в котором хранили столовое серебро и ценные вещи, назывался дрессуар. Он был распространен в Европе в XV–XVII веках. По внешнему виду дрессуара гость дома мог безошибочно определить положение владельца в обществе. В богатых и знатных семействах он был украшен дорогой резьбой и изготовлен из ценных пород древесины. У сословий попроще он выполнял скорее функциональную роль.

Обогреватель

Раньше жаровни были широко распространены для отопления жилых помещений. Так, в Испании они оставались одним из основных средств отопления, исчезнув из квартир только в ХХ веке. Жаровню с тлеющими углями ставили под стол, накрытый длинным куском ткани, чтобы согревать ноги холодными зимними вечерами. К счастью, с развитием технологий появились более безопасные способы обогреть комнату.

Биде

Биде появились во Франции в XVII веке и долгое время вместе с ночными горшками стояли в спальнях. Только к ХХ веку с появлением ватерклозетов они переместились из спальни в ванную. Ранее считалось, что использование этого предмета предохраняет от беременности, поэтому биде рассматривалось не только как средство для поддержания личной гигиены, но и как устройство для контрацепции (однако позже его признали неэффективным).

Зеркало

Зеркала были по карману только обеспеченным людям. Поэтому, стараясь уберечь дорогостоящий предмет, его вешали как можно выше, да еще и по-всякому украшали. А чтобы в зеркало при этом можно было смотреться, размещали под наклоном к стене. Кроме того, с зеркалами было связано много суеверий, поэтому видеть себя не в полный рост считалось плохой приметой. Соответственно, зеркала вешали таким образом, чтобы, глядя снизу вверх, можно было рассмотреть себя целиком.

Табурет

Дифрос — это древнегреческий табурет без спинки с 4 ножками, прообраз современных табуретов. Был распространен складной вариант, что делало дифрос очень удобным в использовании. Даже боги на фризе Парфенона были изображены сидящими на дифросах.

Гардероб

Первые гардеробы — это отдельные помещения для хранения мантий, которые стали появляться во дворцах королей и знати. Затем гардеробом стали называть комнату, в которой все стены были закрыты шкафами и шкафчиками. Вплоть до ХХ века для хранения одежды использовались массивные, но не очень функциональные шкафы с обилием декоративных элементов.

Унитаз

Самые первые унитазы представляли собой каменные плиты на постаменте с отверстиями. Портативные туалеты в виде стульев или ящиков появились во времена Средневековья. Ими пользовались до широкого распространения унитазов со смывом. Конечно, и здесь не обошлось без украшательств.