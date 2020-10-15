10 популярных предметов гардероба, которые надоели даже тем, кто их никогда не носил

Покупая определенную вещь, мы хотим, чтобы она прослужила нам как можно дольше. А еще чтобы справлялась со своими функциями на 100 %. Но случается так, что полюбившийся нам предмет теряет актуальность, уступая дорогу нововведениям. И хотя с этим трудно смириться, такие изменения в итоге ведут к лучшему.

Мы в AdMe.ru знаем, как легко можно привязаться к удобным туфлям, вместительной сумке или любимым джинсам. Но иногда такие предметы перестают быть универсальными. В нашей сегодняшней подборке — привычные многим аксессуары, одежда и обувь, которые раньше были незаменимыми, а теперь у них нашлись серьезные конкуренты. А в конце статьи вас ждет бонус с крутой стрижкой, время которой ушло.

1. Маленькое черное платье

Мода не стоит на месте, и даже некоторые классические вещи теряют актуальность. Например, на смену маленькому черному платью в стиле Коко Шанель, которое раньше считалось одной из базовых составляющих гардероба, приходит тоже маленькое платье, но на этот раз белое. Тренд уже подхватили Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и другие звездные модницы.

2. Колготки телесного цвета

Раньше колготки бежевого цвета, совпадающего с оттенком человеческой кожи, были предметом гардероба из серии «подо все». Но сегодня они уже неактуальны: все чаще на подиумах и красных дорожках можно увидеть черные и цветные колготки. Сейчас популярностью пользуются монохромные и контрастные образы.

3. Спортивные наручные часы

Когда-то этот функциональный аксессуар сочетали с любой одеждой: и в спортивном, и в классическом стиле. Однако сейчас снова обрели актуальность более женственные модели часов на тонком ремешке, которые могут украсить нарядный образ даже больше, чем самый стильный браслет.

4. Балетки

В нулевых эту обувь повально носили и с джинсами, и с платьями. Но сегодняшние модные реалии требуют большего разнообразия. Теперь романтический образ лучше разбавлять кедами, кроссовками или ботинками. А для комплектов с джинсами тоже появилась альтернатива — лоферы, оксфорды и другие туфли в мужском стиле.

5. Шапка-носок

Когда-то эта модель была обязательной составляющей базового гардероба. Но сегодня осенне-зимняя мода диктует нам другие правила игры. В тренде такие варианты, как шапка-робин с отворотом по диагонали, тюрбаны и снуды.

6. Бежевые туфли

Раньше туфли телесного цвета не сходили со страниц модных журналов и считались универсальными. Теперь же актуально подбирать контрастную обувь, а еще сочетать с разными образами красные и синие лодочки.

7. Объемная сумка через плечо

Сумки-почтальонки, как их прозвали еще в далеких нулевых, когда-то считались вещью на все случаи жизни. Но сегодня их потеснили не менее практичные шоперы, сумки-мешки и кожаные рюкзаки.

8. Одни очки на все случаи жизни

Кажется, еще недавно очки покупались раз и навсегда. Считалось, что их надо беречь, а приобретение новых означало, что прежние сломались. А еще подавляющее большинство моделей имело одну и ту же форму, которая могла банально не подходить к чертам лица. Очки перестали быть универсальными, так как сегодня можно встретить множество их вариантов для разных целей. Например, для работы за компьютером, для вождения, для спорта и, наконец, для коррекции зрения. В зависимости от того, что нужно именно вам, легко подбирается вариант с антибликовым покрытием, защищающим от света, или специальными корректирующими линзами.

9. Тонкий короткий пуховик в обтяжку

Пуховики — штука полезная, а зимой и вовсе незаменимая. Они легкие и теплые, но имеют и пару минусов: в большинстве из них мы смахиваем на гусеницу-переростка, а если пуховик приталенный или обтягивающий, то еще и кажется, что наши руки раза в 2 толще, чем на самом деле. Но это вовсе не означает, что с такой теплой одеждой надо расстаться. К вашим услугам широкие зимние куртки. Объемные пуховики и сидят лучше, и выглядят круче, да и в этом сезоне они в моде.

10. Сильно рваные джинсы

Не так давно экстремально рваные джинсы были в числе самых популярных. Они успели прижиться во многих гардеробах и придавали образу некий подростковый шарм. Многие даже специально делали дырки в своих старых штанах, чтобы следовать моде. Но сейчас подобные модели выглядят устаревшими, а на пике популярности — джинсы разных фасонов с небрежными дырками на коленях.

Бонус: выбритый висок

Неактуально смотрится и стрижка, демонстрирующая с одной стороны голый висок, а с другой — длинные пряди. Кроме того, появятся проблемы, когда щетинка начнет отрастать: нужно приготовиться к тому, что поддерживать волосы одной длины надо будет постоянно. Радикальную стрижку на один бок можно заменить модной прической пикси или, если хочется асимметрии, попробовать заплести одну или несколько тугих косичек на виске.