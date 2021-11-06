10 предметов из мира красоты, которые были придуманы теми, кто понимает женщин

Ежедневно в мире появляется множество новых приспособлений, которые помогают нам ухаживать за лицом и телом. Некоторые из них действительно полезны, какие-то не очень, а какие-то попросту вредны. Однако, так или иначе, благодаря технологиям современные девушки получили возможность без труда ухаживать за собой.

Мы в AdMe.ru с удовольствием испытываем различные бьюти-новинки и расскажем, какие приборы и приспособления существенно облегчили современным красавицам жизнь.

Фен с насадками

Мало того что в приборе регулируется температура, так теперь фен может совмещать в себе сразу несколько приспособлений: и фен, и прибор для укладки волос. Он одновременно и сушит, и укладывает волосы — выпрямляет или, напротив, завивает в зависимости от насадки. Так что теперь вместо двух приборов место на полке в ванной занимает только один.

Домашний фотоэпилятор

Волосы с тела удаляли еще в Древнем Риме. Позже, в Средневековье и вплоть до XIX века, женщины о волосах на теле не переживали. Однако с появлением бритвы мода на удаление волос вернулась. После бритвы волосы быстро отрастали, кололись, однако женщины все равно продолжали использовать ее. Сейчас на рынке появились и другие способы эпиляции, к примеру домашние фотоэпиляторы. И к косметологу ходить не надо.

Силиконовые накладки на грудь

Демонстрировать элементы нижнего белья всегда считалось неприличным. Так, дамы, жившие в XIX веке, носили закрытую одежду. Когда табу было частично снято, девушки перестали стесняться белья, торчащего из-под одежды. Затем появилась мода на прозрачные лямки, но затем и они канули в Лету: накладки на грудь позволяют выглядеть отлично и при этом не смущать окружающих.

Фен с регулировкой температуры

Первые домашние фены появились в 1920 году, и с тех пор прибор год от года становился все более и более функциональным. На современных фенах можно выставлять необходимую температуру. Это помогает сохранять волосы более здоровыми и красивыми, ведь нельзя сушить голову слишком горячим воздухом.

Аппарат для ультразвуковой чистки

Если раньше, чтобы очистить поры, приходилось дышать над картошкой и расковыривать прыщи, сейчас все гораздо проще. В домашнем и салонном уходе используются аппараты для ультразвуковой чистки лица. Это в большинстве случаев безопасная процедура, после которой лицо станет заметно чище и свежее.

Воскоплав

Помимо бритья и фотоэпилятора, есть еще несколько методов удаления волос. В процессе эволюции средств для эпиляции девушки поняли, что кремы раздражают кожу, и перешли на воск. Только топить его было неудобно: воск мог перегреться и обжечь кожу. С появлением современного воскоплава проблема решилась.

Носки для педикюра

Хотя девушки продолжают делать педикюр дома и в салоне, появился еще один простой способ сделать пяточки гладкими — носки для педикюра. Средство пришло к нам из Кореи. Специальный состав отшелушивает огрубевшую кожу, однако действие начинается не сразу, а через несколько дней.

УФ-лампа

В качестве первого лака для ногтей в Индии тысячи лет назад использовали хну. В IX веке ногти окрашивали ароматическими маслами, а затем полировали. В XIX и начале XX века женщины ухаживали за ногтями с помощью различных порошков. В 1916 году появился первый лак для ногтей. Его приходилось часто обновлять, так как непрочное покрытие трескалось, ногти облезали и имели некрасивый вид. На смену ему в 1980-х годах пришел гель-лак — более прочный материал, который можно носить на ногтях от двух недель и дольше. Чтобы высушить средство, нужна специальная ультрафиолетовая лампа. Благодаря ей салонный маникюр можно сделать и дома.

Умные весы

Раньше прибор показывал лишь вес. Сейчас же он помогает делать комплексную оценку состояния тела: высчитывает процент жира, мышечной и костной массы. С весами легче контролировать похудение и набор веса, к примеру во время беременности.

Пирсинг-пистолет

Прокалывать уши люди начали задолго до нашей эры, но делали это дедовским методом — вручную, с помощью острого инструмента, к примеру иглы. Сейчас пирсинг ушей делать очень просто — для этого нужна одноразовая машинка. Первое приспособление было создано в 1950-х годах. По слухам, прокалывать уши опасно. Якобы можно попасть в неправильную точку и нанести вред здоровью. На самом деле существует лишь опасность занести инфекцию или получить аллергическую реакцию.