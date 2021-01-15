10+ неудачных вещей, на которые многие тратят кучу денег, а вы теперь не будете

Как говорится, у девушек 2 проблемы: нечего надеть и некуда складывать вещи. Наверное, у каждой модницы есть немало примеров, когда она покупала одежду, обувь или аксессуары, а потом надела их от силы пару раз. Это очень обидно, ведь мы тратим наше время и деньги на вещи, которые оказываются практически бесполезными.

Мы в AdMe.ru решили прекратить эту порочную практику и изучили советы стилистов и экспертов, чтобы перестать наконец-то выбрасывать деньги на ветер.

1. Вещи, которые можно отнести к категории «быстрая мода»

Есть такие вещи, которые на короткий период оказываются на пике популярности. Обычно они шьются с учетом последних модных тенденций, скопированных для массовой аудитории. Как правило, эта одежда выглядит довольно броско, пытаясь своим ярким внешним видом отвести внимание от качества. Вещи из категории «быстрой моды» не самая лучшая инвестиция, поскольку есть вероятность того, что в следующем сезоне они потеряют либо актуальность, либо достойный вид. Эксперты советуют тратить деньги на более качественную и универсальную одежду по более высокой, но все же доступной цене. Тем более если речь идет о серьезных покупках вроде верхней одежды и обуви, а не о майках и юбках.

2. Роскошные вечерние платья

Шикарные вечерние и коктейльные платья — это очень красиво. Но при этом нет ничего хуже, чем купить отличную дорогую вещь и надеть ее только один раз, а то и вовсе оставить ее висеть в шкафу, поскольку вам так и не представился случай ее «выгулять». Стилисты сходятся во мнении, что не стоит покупать вещь «для особого случая», лучше приобретать одежду, которую вы будете носить регулярно. То есть вместо «новогоднего» платья в блесках или с умопомрачительным вырезом можно выбрать некую вещь, которая станет базой для многих образов.

3. Панамы и «шляпы в стиле рыбака»

Шляпы — это отличный аксессуар практически для любого времени года. При этом не каждая шляпа достойна занять почетное место на вашей голове. Например, в последнее время из списка «горячих» трендов не выходят шляпы-ведра или, как их еще называют, «шляпы в стиле рыбака». Несмотря на то что их активно носят такие звезды, как Белла Хадид и Рианна, стилисты не рекомендуют этот аксессуар к приобретению. Дело в том, что его довольно сложно грамотно вписать в образ, и лишь у единиц получится выглядеть в такой шляпе стильно. Вместо такой панамы лучше обратить внимание на шляпы другого стиля. Кроме того, эксперты предсказывают, что в будущем шляпы с широкими полями будут преобладать над шляпами-ведрами.

4. Головные уборы с декором

С декором в целом и на головных уборах в частности действует одно главное правило: не переборщить. Чем больше стразов, пайеток и прочих украшательств вроде ушек, тем более дешевой выглядит вещь. Кроме того, вещи с богатым декором несколько труднее стирать — важно позаботиться, чтобы ни одна деталь не отпала и не оставила нежелательных следов на ткани. При этом вовсе не обязательно носить скучные головные уборы, можно выбрать шапку ярких оттенков, необычной формы или сочетать ее с контрастным шарфом или палантином.

5. Вещи непонятной стилевой принадлежности

Иногда дизайнеры включают креатив на полную, и в результате мы получаем вещь, которую сложно отнести к какому-то определенному стилю. То ли спортивный, то ли бохо, то ли гламур. Ярким примером могут служить кеды и кроссовки на платформе и танкетке или джинсовая куртка, отделанная натуральным мехом. В итоге покупатель совершенно не понимает, как правильно носить подобную вещь и с чем ее сочетать. Так что логичнее и целесообразнее выбирать одежду определенной стилистической направленности и затем умело сочетать предметы гардероба в вашем образе.

6. Дешевые джинсы

Джинсы — это базовая, но универсальная деталь гардероба, которая легко поможет создать несколько разноплановых образов. Так что экономить на джинсах — это не самая хорошая идея. На первый взгляд может показаться, что все штаны из денима выглядят более-менее одинаково и нет никакой необходимости выбирать более дорогой вариант. Однако качественные джинсы будут сделаны из более прочной ткани, а значит, будут сидеть намного лучше и не так быстро износятся, как их дешевые аналоги. Это неплохая инвестиция, учитывая, что джинсы — это вневременная мода.

7. Синтетические свитеры

При покупке любой вещи важно обращать внимание на материал, из которого она сделана: в большинстве случаев натуральные ткани выглядят более дорого, чем их дешевые аналоги. Например, одежду из настоящего шелка или атласа будут отличать благородные матовые переливы, а вещи из искусственных материалов будут скорее блестеть. Но эта проблема не идет ни в какое сравнение со 100 % синтетическими кофтами, которые очень быстро покрываются катышками и после первой стирки теряют презентабельный вид. Неважно, насколько модно и стильно выглядит свитер или джемпер, — если в его составе нет натуральных волокон, то он не достоин вашего внимания.

8. Одежда расцветки тай-дай

Вещи расцветки тай-дай то уходили с подиумов, то вновь на них возвращались. Сегодня этот принт вновь актуален, однако стилисты уверяют, что не стоит тратить свои деньги на вещи и аксессуары с подобными узорами. Дело в том, что одежда расцветки тай-дай, как правило, выглядит чересчур ярко и в итоге создает перегруженный образ, поскольку редко сочетается с другими предметами гардероба. Так что если вам хочется добавить в образ изюминку, то можно присмотреться к вещам менее кричащих оттенков, но необычного кроя.

9. Ультрамодная обувь, в которой сложно ходить

Выбор обуви — это очень ответственное и непростое дело. Тут важно, чтобы сочетались и красота, и удобство, и обувь вписывалась в ваш гардероб. Поэтому, выбирая следующую пару туфель или ботильонов, стоит хорошенько подумать не только об ее стиле, но и о вашем комфорте. Инвестировать в ультрамодные туфли, в которых можно разве что стоять или сидеть, не самый лучший вариант. Кроме того, модельеры говорят, что, если вещь слишком быстро вошла в моду, она может так же быстро из нее выйти. Например, так случилось с прозрачной обувью из пластика и массивными дизайнерскими кроссовками.

10. Комбинезоны

Ярким примером могут служить комбинезоны, которые не выходят из моды вот уже несколько сезонов. И это несмотря на все неудобства, связанные, например, с походом в туалет в общественных местах. Дизайнеры уверяют, что этот предмет гардероба не стоит ваших денег, поскольку не подходит для большинства типов фигур. Вернее, комбинезон не сделает ни одну фигуру более привлекательной — многие из них, особенно из денима, выглядят громоздкими и тяжелыми. В качестве альтернативы можно присмотреться к брючным костюмам — они более элегантны и практичны.

11. Одежда неоновых оттенков

Еще одна модная тенденция, которая не теряет своих позиций вот уже несколько сезонов, — одежда неоновых оттенков. С одной стороны, такие вещи помогут мгновенно выделиться в любой толпе, но с другой — вы уверены, что хотите потратить деньги на одежду, которую вы сможете надеть только в строго определенных обстоятельствах? У неоновых оттенков все-таки довольно узкая «сфера применения». Вместо них стилисты советуют обратить внимание на цветочные узоры и сочные, но не кричащие цвета.

12. Белоснежная обувь (кроме кроссовок)

На первый взгляд может показаться, что белая обувь универсальна и ее можно сочетать с чем угодно. Не тут-то было. При покупке белоснежных лоферов или туфель важно учитывать несколько «подводных камней». Во-первых, ваши ноги должны быть идеальны по внешнему виду, поскольку белый цвет создает контраст с кожей. То есть самые незначительные синяки, вены, царапины будут сразу же выглядеть намного заметнее. Во-вторых, белоснежная обувь быстро теряет презентабельный вид — на ней мгновенно становятся видны малейшие заломы и трещинки. В итоге весь ваш образ рискует стать неряшливым. Так что стилисты советуют выбирать обувь белого цвета, только если она относится к стилю casual или спортивному. Даже если кроссовки, кеды или слипоны будут слегка поношенными, ваш общий образ не сильно пострадает.

13. Одежда с узором пэчворк

В последнее время в магазинах все чаще появляются вещи, которые чем-то напоминают лоскутное одеяло. Это могут быть свитеры, юбки, платья. Подобные предметы гардероба выглядят довольно броско и оригинально, но при этом эксперты в области моды предостерегают покупателей от их приобретения. По их мнению, одежда с узором пэчворк не выдерживает испытание временем и быстро теряет актуальность. Так что это не самая лучшая трата денег, конечно, если вы не любитель этновещей.

14. Вещи сложного кроя

Выбирая между вещью сложного кроя и классической моделью, эксперты советуют остановиться на последнем варианте. В истории моды еще не было такого случая, чтобы пальто с английским воротником потеряло свою актуальность. А всевозможные новомодные детали вроде объемных плеч, басок и кулисок могут выйти из моды уже к концу сезона. Говоря о пальто, отдельного упоминания достойны кейпы. Стилисты говорят, что, несмотря на свою экстравагантность, такие накидки нельзя считать выгодной покупкой. Проблема с кейпами в том, что лишь единицы смогут грамотно вписать их в свой образ и получить в итоге законченный наряд. Это же касается многих других вещей сложного кроя.

15. Укороченная верхняя одежда

Здесь все очень просто: если вы видите в магазине нескольких похожих моделей по силуэту, ткани, цвету, выбирайте ту, которая длиннее. То есть не выше колена, не по колено, а ниже. Дело в том, что более длинная вещь будет смотреться более дорого и стильно. К тому же удлиненное пальто или плащ помогут создать более вытянутый силуэт, в то время как короткие модели, напротив, могут сделать вас шире, чем вы есть на самом деле.