10 вещей, на покупку которых решится не каждый миллионер

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Товары, предлагаемые разными магазинами и компаниями, часто удивляют нас своей высокой ценой, и кажется, позволить их себе можно, только если ты неприлично богат. Однако все не так просто. AdMe.ru собрал 10 космически дорогих предметов, на которые готовы потратиться далеко не все весьма состоятельные люди.

Опасная бритва Hommage, $ 30 тыс.

Каждая бритва лимитированной коллекции Damascene Razor выполнена из 128 слоев дамасской стали и имеет платиновую ручку. Упаковка также впечатляет: лакированная шкатулка создана из особого дерева, что растет только в Танзании.

Бильярдный стол Obscura CueLight, $ 200 тыс.

Покрытие стола изготовлено с использованием системы Hi-Tech: проекторы, датчики движения и сенсоры. Они создают визуальные эффекты при движении любого бильярдного шара и позволяют следить за их положением во время партии. Стол может выглядеть так, словно он покрыт водой или объят огнем, — все зависит от настроек.

Платиновая арована, $ 400 тыс.

Эта редкая рыбка обладает безупречным белым окрасом тела, на нем невозможно обнаружить ни единого пятнышка, что вовсе не характерно для такого вида. Эту особенность платиновая арована получила в результате естественных мутаций, а потому ценится так высоко.

Ванна Rock Crystal, $ 800 тыс.

Компания Baldi создала ванну, которую, судя по цене, стоит наполнять только элитным шампанским. Она совсем не похожа на бытовой предмет для ежедневного использования и скорее напоминает произведение искусства. Неудивительно, ведь изготовлена ванна из гигантского целого куска горного хрусталя амазонских пещер.

Гитара Fender «Blackie», $ 959 тыс.

Легендарная гитара Клэптона была собрана им самим из трех старых Fender Stratocaster и служила музыканту верной помощницей 13 лет творческой карьеры. Сегодня она и некоторые другие инструменты этой фирмы, принадлежавшие знаменитостям, являются одними из самых дорогостоящих в мире.

Наушники Beats by Dre and Graff Diamonds, $ 1 млн

Несмотря на то что наушники фирмы Beats являются одними из самых качественных музыкальных гаджетов, этот образец получил столь высокую цену не только из-за этого, но и из-за внешнего облика. Для его украшения были использованы бриллианты в 114 карат.

Ручка Montblanc, $ 1,4 млн

Высокая цена ручки Montblanc, посвященной немецкому астроному и математику Иоганну Кеплеру, вполне объяснима: предмет выглядит как телескоп, сделан из белого золота 750-й пробы, украшен сапфирами и бриллиантами. На колпачке сияет бриллиант в виде звезды более чем в 6 карат.

Шампанское Gout de Diamants, $ 1,8 млн

Эксклюзивное шампанское от дизайнера Александра Амосу стоит так дорого по многим причинам: бутылку черного цвета в винтажном стиле украшает белое золото и бриллиант в 19 карат. Тому, кто захочет приобрести такой напиток, также достанется 18-каратная табличка из чистого золота с гравировкой его имени.

Бюстгальтер The Bright Night Fantasy Bra, $ 3 млн

Специально для Victoria’s Secret Fashion Show в 2016 году знаменитый ювелир Эдди Борго создал новую версию фантазийного бра, сияние драгоценных камней на котором просто ослепляет. Изделие дамского туалета вручную украшено 9 000 бриллиантов и изумрудов.

Лестерский кодекс, $ 30,8 млн