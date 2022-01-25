10 предметов быта из советского прошлого, которым нет равных по сей день

Многие из нас родились еще в советские времена. И с самого детства мы учились довольствоваться тем, что имели. Ведь полки магазинов не могли похвастаться изобилием товаров, которое мы можем наблюдать сейчас. Однако, несмотря на все дефициты той эпохи, тогда создавались вещи на века, которыми мы пользуемся по сей день и считаем их незаменимыми.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие предметы быта из советского прошлого все еще остаются любимчиками среди наших людей. Возможно, когда-то на замену данным вещам придут достойные аналоги, но пока выигрывают эти товары с отметкой «Сделано в СССР».

Медицинские банки

Одни при упоминании медицинских банок испытывают неподдельное негодование, а для других это приятное воспоминание из детства. Врачи назначали банки при заболеваниях органов грудной клетки. Но эффективность этого метода лечения по сей день остается недоказанной. При этом медицинские банки все еще пользуются популярностью и им нет аналогов. Наверняка даже у вас сохранился такой набор «на всякий случай».

Помню этот запах детского крема, которым спину мазали, чтобы банки поставить. Ватка на алюминиевой вязальной спице, голубой огонь. Мама накрывает пледом, шевелишь лопатками, банки звякают. Можно двинуться сильно, какая-нибудь отвалится, но мама просит так не делать. Что там на спине — не видно, но лежать терпимо. Мама читает книжку вслух, чтобы мне не было скучно. Отличная штука — банки. Машина времени, как фильмоскоп. © Billy.Bones / Pikabu

Вантуз

Незамысловатый девайс для удаления засоров в канализационных трубах был в свое время в каждой квартире. А у кого-то, возможно, и сейчас стоит в санузле именно старый образец. Это именно такая вещь, которую покупаешь раз и на века. Конечно, вантузы производят и в наши дни, и выглядят они более современно. Однако, судя по отзывам покупателей, именно советская модель отличается особой прочностью и эффективностью.

Форма для хвороста

Хворост — это нежное и хрупкое печенье со вкусом детства. Многие наши мамы и бабушки готовили хворост при помощи специальных форм в виде бабочек, цветов и снежинок. Готовые сладости посыпались сахарной пудрой и подавались к чаю. В наши дни эти формы не менее популярны среди любителей домашней выпечки. Модели советского производства все еще можно купить на досках объявлений и блошиных рынках.

Электробигуди «Айгуль»

Многие девушки с прямыми волосами мечтают о кудрях. Так было и 30–40 лет назад, когда наши мамы завивали волосы плойками, термобигудями и обжигали ими пальцы, потому что «красота требует жертв». В 1982 году появилась усовершенствованная модель бигудей — электробигуди, которые не нужно было кипятить. Достаточно было включить их в розетку, дождаться сигнала, накрутить на них волосы, и уже через час можно было наслаждаться шикарными локонами. Электробигуди были настолько качественными, что некоторые счастливицы пользуются ими до сих пор.

Походная открывалка для консервов

Эти компактные консервные ножи помогали советским туристам наслаждаться ароматной походной кашей с тушенкой, приготовленной на костре. Люди сразу же смекнули, что такие открывалки хороши не только в условиях похода, но и в обычной жизни. И с тех пор для многих это чуть ли не главный помощник на кухне. В наши дни существует множество разных открывалок. Но пользователи интернета отмечают, что старый советский консервный нож прочнее и надежнее, а его конструкция не имеет аналогов.

Электросковорода

Электросковорода, или, как ее еще называли, «чудо-печь», произвела настоящий фурор среди советских хозяюшек. В ней можно было печь пироги, выпекать коржи для тортов, но особенно вкусной в ней получалась жареная картошка с мясом. В общем, сковорода была даже круче современной мультиварки. У многих владельцев эта техника сохранилась по сей день в рабочем состоянии. Отечественные производители, оценив спрос на этот девайс, снова организовали его производство. Однако покупатели отмечают, что старые советские модели качественнее и надежнее.

Куплена была в 1985 году, а потом благополучно потерялась. Используем снова. А как она готовит! Только жрет электричество как не в себя. © Programma.Boinc / Pikabu

Ипликатор Кузнецова

Советский изобретатель Кузнецов именно так называл свое детище — ипликатор. Изобретение представляло собой гибкий коврик со множеством пластиковых шипов и предназначалось для лечения заболеваний нервной системы. Отметим, что лечебный эффект приспособления все еще не доказан. Однако в наши дни аппликаторы Кузнецова, как их сейчас называют, пользуются большим спросом. У этих чудо-ковриков с иголками есть и конкуренты, но потребители отмечают, что советская разработка ничуть не хуже и даже выигрывает в цене.

Печка-буржуйка

Металлические печи-буржуйки были популярны в советские времена и использовались для обогрева помещений и приготовления пищи. Со временем спрос на них значительно упал. Однако по сей день их устанавливают в гаражах, дачных домиках и других помещениях без центрального отопления. Буржуйка отличается особой экономичностью и в наши дни может легко использоваться для обогрева небольших площадей. Более современную модель буржуйки с некоторыми модификациями можно использовать в качестве камина.

Стол-книжка

Около 40 лет назад столы-книжки появились практически в каждой советской семье. Большую часть времени они скромно стояли у стены, чтобы в праздники собрать за собой многочисленных друзей и родственников. В наши дни такая модель стола осталась практически неизменной. Сейчас столы-книжки делают даже с выдвижными ящиками или металлическими ножками. Но покупатели отмечают, что модели советских времен отличаются особой прочностью. Эти столы до сих пор у многих стоят в кладовке и ждут своего звездного часа.

Такой стол раньше был у моих родителей. Потом я женился, съехал, жил без этого стола, мучился 10 лет. Но когда менял квартиру, от бабушки-хозяйки достался такой стол-книжка. Использую его по праздникам, выручал уже не раз. Правда, зараза, место занимает в кладовке. © Pica4u01 / Pikabu

Варенница

Варенницы и пельменницы значительно облегчали жизнь советским домохозяйкам и помогали сократить время, требуемое для приготовления вкусных домашних блюд. Не нужно было целый день тратить на лепку пельменей или вареников. Достаточно было раскатать тонкий пласт теста, разложить начинку, накрыть это другим листом теста — и еда почти готова. В наше время такие приспособления все еще актуальны. Кому-то пельменницы и варенницы достались в наследство от бабушек, а кто-то специально ищет эти полезные кухонные девайсы на блошиных рынках. По мнению этих людей, варенница или пельменница — это все еще незаменимая в хозяйстве вещь, ей фактически нет аналогов.