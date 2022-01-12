10 правил ухода за волосами, благодаря которым они станут объектом бесчисленных комплиментов

Ухоженные, здоровые волосы — это не только хорошая наследственность, но и ежедневная забота о них. И даже если результат не виден на следующий день после начала, то с огромной вероятностью можно предположить, что через несколько месяцев активного ухода и оздоровления волос вы заметите разницу. Однако заботиться о волосах тоже нужно с умом, ведь везде есть свои правила.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие нюансы помогут волосам выглядеть роскошно даже после длительного отдыха на море с песочным пляжем.

Масло для волос

Звучит как что-то, что точно сделает шевелюру королевской. Но даже самое хорошее масло для волос нужно уметь наносить правильно. Не стоит наносить его непосредственно на корни волос, так оно только утяжелит их, а вот кончики волос отлично подойдут. Один из лучших способов использования масла — нанести на волосы перед мытьем головы, заколоть волосы и некоторое время не мочить голову, тогда горячий пар вкупе с маслом сделают волосы здоровее и мягче.

Кондиционер

Многие из нас наносят кондиционер для волос на всю голову, тщательно втирая в кожу. Это тоже ошибка. Он, как и масло, создан не для кожи головы, а для самих волосков. Наносить его лучше на самые кончики. И важно хорошо промыть голову после, чтобы быть уверенными, что волосы действительно чистые и не сохранили мыльный налет.

Резинки для волос

Выбор правильной резинки — хорошая инвестиция, особенно если ваши волосы достаточно длинные, чтобы пользоваться резинкой ежедневно. Обратите внимание на тканевые варианты вместо пластиковых, особенно хороши шелковые — правда, и цена на них выше, но это стоит того, ведь шелковые резинки предельно бережны к волосам, предотвращают изломы и минимизируют те изгибы, которые всегда бывают, когда мы снимаем резинку после дня носки.

Шапочки

При посещении бассейна или аквапарка не отказывайтесь от идеи надеть шапочку (пусть это и не добавит эстетики в ваш образ). Сильно хлорированная вода может раздражающе влиять на волосы. К тому же во время плавания волосы будут создавать дополнительное сопротивление воде. Позаботьтесь о том, чтобы шапочка облегала голову плотно, но не создавала сильного давления.

Средства с SPF

В летние месяцы в заботу о волосах стоит включить дополнительное увлажнение (например, наносить несмываемый кондиционер на ночь). Также обратите внимание на средства для волос, которые имеют в своем составе SPF-компонент — это поможет волосам справиться с солнечными лучами. Но если вы собираетесь устраивать долгую прогулку там, где нет тени, то все же лучше надеть шляпу или панаму.

Расческа с редкими зубчиками

Расчесывайте влажные волосы расческой с редкими зубцами. Сразу после мытья волосы больше обычного подвержены повреждениям, поэтому важно позаботиться о них особенно в этот момент. Расческа с редкими зубцами бережно распутает мокрые волосы и равномерно распределит по ним несмываемое средство.

Полотенце

Еще один важный нюанс во время ухода за влажными волосами — правильное полотенце. Приобретите полотенце из микрофибры. Обычное полотенце из грубой ткани может сильно запутать волосы. Сушить их полотенцем нужно бережно: не тереть, а промокать, предварительно руками удалив лишнюю воду, от корней к кончикам. Промокнуть волосы можно единожды, а можно и дважды.

Фен

Одно из самых важных правил в использовании фена — сначала подсушить волосы естественным образом, комнатным воздухом и полотенцем. Чем суше они будут перед началом использования, тем лучше. Так вы убережете кончики от сухости. Также не стоит пренебрегать насадками для фена, особенно с плоским краем — ее использование сделает весь процесс менее травматичным для волос.

Термозащита

Еще один момент в уходе за волосами, который многие пропускают, считая неважным — а зря. Использование спреев с термозащитой во время сушки и укладки поможет предотвратить пересушивание и секущиеся кончики, а также спасет от тусклости и ломкости. Главное — выбрать нужный продукт. Если вы собираетесь нагревать утюжок, к примеру, до 250 градусов, то и маркировка на спрее/сыворотке/бальзаме должна быть соответствующей.

Расчесывание

Самое важное: начинайте с кончиков, а не с корней, и постепенно поднимайтесь вверх. Если вы обладатель длинных густых волос, которые часто путаются, или кудряшек, то не стоит пренебрегать спреем для расчесывания — он поможет распутать узелки. Во время распутывания старайтесь не тянуть за корень волоса. И разумеется, расческа должна быть максимально чистой.