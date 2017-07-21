10 правил таксистов, о которых не знает большинство пассажиров

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В последнее время использование мобильных приложений по заказу такси становится даже выгоднее покупки собственного автомобиля. AdMe.ru решил поискать различные правила и уловки водителей, которые стоит знать всем пассажирам такси во избежание спорных ситуаций.

10. Светофор — это друг, а пробка — мама

Лозунгом многих таксокомпаний является фраза «Нам важна не скорость водителя, а сохранность пассажира». Но многие недобросовестные таксисты в целях получения прибыли интерпретируют эти правила как: «Ехать по самой длинной дороге. Помнить, что светофор — твой друг, а пробка — твоя мама». Поэтому лучше вам самому сообщать водителю удобный маршрут.

9. Водитель не должен начинать разговор первым

По негласному этикету водитель не должен навязывать разговор пассажиру. Если пассажир заговорил сам — тогда да, разговор следует поддержать. Но если вы испытываете неловкость при неожиданно начавшемся излиянии души таксиста, вы вполне вправе учтиво отказаться от беседы. Ну а в целом, большинство людей очень даже любит поговорить с таксистами, особенно, как рассказывают последние, на тему денежных вопросов, новых покупок и личных проблем. А вот политика им, как ни странно, не интересна.

8. Водителей увольняют за рейтинг

4,6 — практически идеальная оценка по 5-балльной шкале. Но цифра идеальна везде, кроме приложений такси. Водителя с рейтингом ниже, чем 4,6, система дезактивирует. Поэтому, прежде чем ставить плохую оценку, задайте себе вопрос: а действительно ли человек этого заслужил? И относитесь к оценкам серьезно — это не соцсеть, а человеческая работа.

7. У вас тоже есть рейтинг

Возможно, для многих будет сюрпризом, но у пассажиров также есть свой рейтинг (речь идет о Uber). Его можно посмотреть в настройках или спросить у водителя. Если вдруг вы, будучи особо буйным пассажиром, ощутили сейчас прилив стыда и подозрений, не беспокойтесь: этот рейтинг особо ни на что не влияет, кроме того, что придирчивые водители (а таких почти нет) не будут принимать ваши заказы.

6. Таксист не знает вашего конечного адреса

В мобильных приложениях конечный пункт клиента запрашивается сразу, однако водитель видит эту информацию лишь по приезду к пассажиру. Был случай, когда в США человек заказал машину в Uber аж в другой штат. К слову, поездка вышла ему в 6 часов и $ 583. Поэтому если ваш водитель недоволен конечной остановкой, не удивляйтесь, а в случае неординарного маршрута, лучше заранее его оповестите.

5. Ваш номер телефона тоже неизвестен

Несмотря на то, что водители мобильных приложений могут без проблем с вами связаться, как такового вашего номера телефона у них нет. Связь осуществляется лишь при помощи общей системы приложения.

4. Минимальные расстояния — это норма

Вы доезжали куда-нибудь за 50 рублей? Казалось бы, что таксист работает себе в убыль с такими маршрутами, но на самом деле в современных компаниях есть определенный минимум за поездку, которую водитель получит в любом случае: например, довез за 50, а получит 100. Есть одно но: некоторые таксисты любят снижать рейтинг пассажиру, когда считают, что тот мог бы пройти это же расстояние и на своих двоих.

3. Пассажиры — это паксы

Рax (от английского persons approximately) — это международное документационное обозначение пассажира, находящегося на борту воздушного судна. Употребляется в основном в жаргоне пилотов и — внимание! — заядлых таксистов. Так что, между собой они обсуждают не пассажиров, а паксов.

2. Не вы в ловушке водителя, а водитель в ловушке системы

Фишка приложений такси заключается в том, что система манипулирует работниками. К примеру, во время выхода из приложения всплывает уведомление из серии «Вам осталось всего $ 15 до $ 300. Вы действительно хотите выйти?». Такие сообщения эксплуатируют поведенческую особенность людей, заставляя их работать как можно больше ради достижения невидимой цели. Еще одна фишка — менеджеры подписываются женскими именами и присылают сообщения довольно неформального вида, типа: «Привет, скоро в этом месте закончится матч. Приедешь?». Что говорить — у мужчин на подсознательном уровне заложена потребность в удовлетворении женской просьбы.

1. Таксисты могут поставить счетчик заранее

Некоторые водители обманывают пассажиров: по приезду на место назначения первым делом включают счетчик (что противоречит правилам) и только потом звонят клиенту, от чего клиент платит за время ожидания, которое в первые 10 минут засчитываться не должно. Поэтому в любом случае будьте любезны, выходите к такси вовремя: из правил этикета и экономии своего и чужого времени. В добрый путь!